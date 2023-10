Biden exhorte le Premier ministre israélien Netanyahu à minimiser les pertes civiles dans le cadre de la guerre contre les terroristes du Hamas

Le président Biden a exhorté mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lors d’un appel téléphonique privé, à minimiser les pertes civiles dans la bande de Gaza, alors que la violence découlant de l’attaque surprise des terroristes du Hamas contre Israël se poursuit.

L’administration Biden se coordonne avec d’autres pays pour assurer un passage sûr hors de Gaza aux civils risquant d’être pris entre deux feux alors qu’Israël se prépare à une potentielle attaque terrestre.

Les civils de Gaza pourraient échapper aux combats par un couloir sud menant à l’Égypte, ont déclaré des responsables de l’administration à NBC News.

L’appel téléphonique de mardi était l’appel le plus direct de Biden à Israël concernant les efforts visant à éviter les pertes civiles, ont indiqué les responsables.

Biden a déclaré lors de son discours après l’appel téléphonique qu’Israël avait le droit de se défendre contre le Hamas et que son administration engagerait l’aide militaire américaine pour protéger le pays contre de futures attaques.

« Comme toutes les nations du monde, Israël a le droit de répondre – et même le devoir de répondre – à ces attaques brutales », a-t-il déclaré.

Dans son discours, le président a également abordé la question de savoir si les États-Unis donneraient à Israël le feu vert pour attaquer le Hamas, même dans le cas d’une augmentation constante du nombre de morts parmi les civils. Biden a déclaré avoir déclaré à Netanyahu que « si les États-Unis vivaient ce que vit Israël, notre réponse serait rapide, décisive et écrasante ».

« Nous avons également discuté de la façon dont les démocraties comme Israël et les États-Unis sont plus fortes et plus sûres lorsque nous agissons conformément à l’État de droit. Les terroristes ciblent délibérément les civils et les tuent. Nous respectons les lois de la guerre – la loi de la guerre. C’est important, » a ajouté Biden.

Les lois internationales de la guerre exigent la proportionnalité et évitent de tuer des civils sans discernement.

Selon une lecture de l’appel fournie par la Maison Blanche, Biden « a souligné la nécessité pour tous les pays de condamner sans équivoque les atrocités brutales du Hamas, qui s’apparentent aux atrocités commises par l’Etat islamique il y a de nombreuses années ».

Plus de 2 000 personnes ont été tuées dans la guerre depuis que le Hamas a lancé samedi son attaque contre Israël, entraînant des représailles de la part des forces israéliennes. Des milliers d’autres ont été blessés et bien d’autres ont été pris en otage par le Hamas et violés, torturés et assassinés.

« Nous n’avons jamais vu une telle sauvagerie dans l’histoire de l’État. Ils sont encore pires que l’EI », a déclaré Netanyahu dans une vidéo de l’appel publiée par son bureau. « Ils sont encore pires que l’EI, et nous devons les traiter comme tels. »

Le cabinet israélien a déclaré la guerre pour la première fois en 50 ans après la plus grande attaque du Hamas contre l’État juif depuis des décennies.

La première cargaison de « munitions avancées » américaines est arrivée en Israël mardi à bord d’un avion américain, selon les forces israéliennes. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche que les États-Unis avaient « augmenté les munitions et les intercepteurs pour [Israel’s] Système de défense antimissile Iron Dome.