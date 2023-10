Biden exhorte le dirigeant israélien à minimiser les pertes civiles dans la guerre contre le Hamas

WASHINGTON — Lors d’un appel téléphonique privé mardi, le président Joe Biden a exhorté le Premier ministre israélien à minimiser les pertes civiles dans la bande de Gaza alors qu’Israël entreprend de détruire le Hamas en représailles à l’attaque la plus meurtrière que le pays a subie au cours des 50 dernières années, deux responsables de l’administration Biden. » et un ancien responsable a déclaré à NBC News.

L’administration Biden coordonne actuellement avec d’autres pays un plan qui offrirait un passage sûr hors de Gaza aux civils qui risquent d’être pris entre deux feux dans cette enclave côtière densément peuplée, ont déclaré des responsables de l’administration.

Selon le plan envisagé, les civils palestiniens et les Américains de Gaza fuiraient la zone de guerre par un couloir sud menant à l’Égypte.

Alors qu’Israël se prépare à une éventuelle incursion terrestre à Gaza, les civils qui n’ont aucun lien avec le Hamas risquent de se retrouver sans abri ou d’être tués par les bombardements.

En s’adressant à Netanyahu, Biden a été plus direct que lors de ses appels précédents, affirmant que l’armée israélienne devrait prendre soin d’éviter les pertes civiles, ont déclaré les responsables américains. Le message de Biden suggère que la Maison Blanche sera sensible à tout retour de flamme si Israël est perçu comme utilisant une force excessive entraînant la mort de femmes, d’enfants et de non-combattants.

Biden a clairement indiqué dans un discours de 10 minutes mardi après son appel téléphonique avec Netanyahu qu’il était aux côtés d’Israël et qu’il engagerait l’aide militaire américaine pour protéger le pays contre de futures attaques.

« Comme toutes les nations du monde, Israël a le droit de répondre – et a même le devoir de répondre – à ces attaques vicieuses », a déclaré Biden.

Une question ouverte depuis que le Hamas a lancé son attaque surprise ce week-end est de savoir si Biden donnera carte blanche à Netanyahu pour mettre le Hamas en déroute par tous les moyens nécessaires – ou insistera pour qu’il ralentisse si les morts civiles à Gaza commencent à s’accumuler.

Dans son discours, Biden a déclaré que lors de son appel téléphonique avec Netanyahu, il « lui avait dit que si les États-Unis vivaient ce que vit Israël, notre réponse serait rapide, décisive et écrasante ».

Il a ajouté : « Nous avons également discuté de la manière dont les démocraties comme Israël et les États-Unis sont plus fortes et plus sûres lorsque nous agissons conformément à l’État de droit. Les terroristes ciblent délibérément les civils et les tuent. Nous respectons les lois de la guerre – la loi de la guerre. Cela compte. »

Le droit international de la guerre appelle à éviter les meurtres aveugles de civils et à respecter la proportionnalité.

Le président Joe Biden prononce un discours sur les attaques terroristes du Hamas en Israël à la Maison Blanche le 10 octobre 2023. Drew Angerer/Getty Images

Les présidents américains ont joué un rôle modérateur dans le passé. Alors qu’Israël bombardait Gaza en 2014 en réponse aux tirs de roquettes palestiniens, le président de l’époque, Barack Obama, avait appelé les deux parties au conflit « à agir avec raison et retenue ».

Biden fait face à des pressions concurrentes au sein de son parti et à l’extérieur quant à la manière dont Israël mène la guerre. En tant qu’allié proche d’Israël qui a fourni des milliards de dollars en armes au pays au fil des années, les États-Unis exercent généralement une grande influence à Jérusalem.

Les Républicains d’extrême droite veulent qu’Israël mène une attaque sans entrave pour vaincre le Hamas et empêcher que de telles attaques ne se reproduisent.

« Je dirai ceci au Premier ministre Netanyahu : terminez-les », a déclaré à Fox News Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle et ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies dans l’administration Trump.

Mais une faction de gauche du Parti démocrate a critiqué le traitement réservé par Israël aux Palestiniens vivant en Cisjordanie et à Gaza. Certains membres libéraux de la Chambre ont appelé Biden à suspendre l’aide à Israël à moins que les Palestiniens n’obtiennent davantage de droits.

La représentante Cori Bush, D., Missouri, a écrit dans un publication sur les réseaux sociaux samedi, « nous devons faire notre part pour mettre fin à cette violence et à ce traumatisme en mettant fin au soutien du gouvernement américain à l’occupation militaire israélienne et à l’apartheid ».

Mais la fracture n’est pas aussi précise. Horrifiés par cette attaque brutale et la menace qui pèse sur la souveraineté d’Israël, les proches de son administration souhaitent voir Israël lancer une contre-attaque garantissant sa sécurité pour les années à venir.

Tom Nides, ancien ambassadeur de l’administration Biden en Israël, a déclaré dans une interview que le Hamas, bien qu’il vive aux côtés des Palestiniens, ne se soucie pas de leurs souffrances.

« L’objectif du Hamas est de créer une guerre régionale contre l’État d’Israël », a déclaré Nides. « Et ils ne se soucient pas des coûts que cela entraînerait, y compris la mort et la destruction de Palestiniens innocents. »