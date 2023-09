Biden exhorte le Conseil de sécurité de l’ONU à autoriser une mission internationale en Haïti | Actualités des groupes armés

Le président américain Joe Biden a appelé les Nations Unies à approuver une « mission de soutien à la sécurité » en Haïti pour aider ce pays des Caraïbes à endiguer des mois de recrudescence de la violence des gangs.

S’exprimant mardi matin devant l’Assemblée générale de l’ONU, Biden a exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU à « autoriser cette mission maintenant ».

« Le peuple haïtien ne peut pas attendre plus longtemps », a déclaré le président américain lors de son discours au siège de l’ONU à New York.

Biden est le seul haut dirigeant des cinq États membres permanents du Conseil de sécurité à assister à cet événement très médiatisé de l’ONU.

En octobre de l’année dernière, le leader de facto d’Haïti, le Premier ministre Ariel Henry, a appelé la communauté internationale à aider à mettre en place une « force armée spécialisée » pour réprimer une recrudescence de la violence des gangs qui a perturbé la vie quotidienne de millions d’Haïtiens.

La demande a bénéficié du soutien des États-Unis et de l’ONU, mais le déploiement est bloqué depuis des mois car aucun pays n’a accepté de diriger une telle mission en Haïti.

Les groupes de la société civile ont également rejeté la perspective d’une intervention étrangère, affirmant que les missions passées avaient apporté plus de mal que de bien, et ont plutôt appelé les pays à renforcer les forces de police haïtiennes et à endiguer l’afflux d’armes dans le pays.

Cependant, en juillet, le Kenya a déclaré qu’il était prêt à diriger une « force multinationale » en Haïti – à condition que la mission obtienne un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU – pour aider à former et aider la police haïtienne à « rétablir la normale ».

Le Conseil de sécurité a entamé des négociations sur la question au début du mois.

La déclaration du Kenya a été bien accueillie par le gouvernement haïtien et plusieurs dirigeants mondiaux, mais elle a également soulevé de nouvelles inquiétudes quant à d’éventuels abus de la part des forces de sécurité kenyanes.

La police kenyane est accusée depuis longtemps de meurtres et de torture, notamment d’avoir abattu des civils pendant le couvre-feu lié au COVID-19. Un groupe local a déclaré que les policiers avaient abattu plus de 30 personnes lors des manifestations de juillet, toutes dans les quartiers les plus pauvres du Kenya.

Renzo Pomi, représentant d’Amnesty International auprès de l’ONU, a déclaré à Al Jazeera le mois dernier que les groupes de défense des droits surveilleraient de près la situation pour garantir que des garanties soient en place lorsqu’une proposition de mission en Haïti émergera.

« Il ne s’agit pas d’une force de l’ONU et, par conséquent, nous craignons que cela soit régi par un accord entre Haïti et le Kenya », a-t-il déclaré. « Et cela ne peut pas inclure toutes les garanties ou normes que nous attendons de toute opération de l’ONU. »

On ne sait toujours pas quand une résolution du Conseil de sécurité sera présentée pour envisager une éventuelle mission étrangère. Le Département d’État américain a déclaré fin juillet qu’il présenterait prochainement une telle motion aux côtés de l’Équateur, mais aucune date précise n’a été fixée.

Un porte-parole du Département d’État a également déclaré en août que Washington apporterait des « contributions financières importantes » à une force multinationale en Haïti.

« Nous engageons activement les partenaires internationaux à contribuer également au financement, à l’équipement, à la formation et au personnel à cet effort », a déclaré Vedant Patel aux journalistes.