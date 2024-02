Biden exhorte le Congrès américain à approuver 14 milliards de dollars pour Israël dans le contexte de la guerre à Gaza ; 28 000 Palestiniens tués à Gaza

Quelques heures après que le Sénat a finalement approuvé le financement de la sécurité pour l’Ukraine, Taiwan et Israël, Biden a défié mardi la Chambre des représentants d’« agir de toute urgence ».

La majeure partie du projet de loi prévoit une aide militaire de 60 milliards de dollars à l’Ukraine, dont les stocks de munitions diminuent rapidement. Mais il réserve également 14 milliards de dollars d’aide à Israël qui, selon Biden, « fourniront à Israël ce dont il a besoin pour protéger son peuple contre les terroristes du Hamas ».

Le projet de loi fournirait 10,6 milliards de dollars supplémentaires d’assistance militaire à Israël, en plus des 3,5 milliards de dollars de financement militaire étranger qu’il reçoit régulièrement.

Alors qu’il prévoit 1,6 milliard de dollars d’aide humanitaire pour les Palestiniens de Gaza, il interdit spécifiquement que les fonds soient versés à l’Agence des Nations Unies pour le secours aux Palestiniens (UNRWA), en réponse aux allégations israéliennes selon lesquelles les membres de l’agence auraient des liens avec le Hamas.

Le projet de loi a été adopté par le Sénat par 70 voix contre 29.

Trois démocrates, Bernie Sanders, Jeff Merkley et Peter Welch, ont voté « non » en réponse à la conduite d’Israël à Gaza. Mais la résistance au projet de loi est venue principalement des législateurs républicains qui s’y sont opposés avec le soutien de l’ancien président Donald Trump, au milieu d’une dispute avec les démocrates sur l’immigration.

Il est peu probable que le projet de loi devienne loi dans un avenir proche, car le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a indiqué qu’il ne permettrait pas qu’il soit soumis au vote de la chambre basse en réponse à l’appel de Trump.

La déclaration de Biden mardi, exhortant la Chambre à adopter le projet de loi, ne comprenait que deux lignes sur Israël. Bien qu’elle ait publiquement réprimandé Israël pour ce que le président américain a qualifié de réponse militaire « exagérée » à l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre qui a déclenché la guerre, son administration n’a montré aucune volonté de réduire son financement militaire.

L’adoption du projet de loi au Sénat intervient à un moment critique de la guerre.

Mardi, le directeur de la CIA, Bill Burns, a rencontré le chef du Mossad israélien David Barnea, le chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel et le Premier ministre qatari Cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani au Caire, selon le Wall Street Journal.

Burns, le principal dépanneur de l’administration Biden, fait pression pour un échange de prisonniers entre le Hamas et Israël qui mettrait fin aux combats à Gaza et créerait un espace pour ce que l’administration espère être un cessez-le-feu permanent, ont précédemment déclaré à Middle East Eye d’anciens responsables américains.

Dans le même temps, des milliers de Palestiniens déjà déplacés par la guerre quittent Rafah, craignant une invasion israélienne imminente de la ville frontalière, dont la population est passée à 1,4 million d’habitants cherchant refuge contre les bombardements israéliens.

Mardi, le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, a averti que l’offensive militaire prévue par Israël dans la ville du sud « pourrait conduire à un massacre » de Palestiniens.

Mais une attaque israélienne aurait également des répercussions en dehors de l’enclave assiégée, des experts affirmant à MEE que les Palestiniens pourraient affluer vers la péninsule égyptienne du Sinaï pour échapper à l’offensive, une évolution qui pourrait déclencher une tempête politique au Caire, un allié clé des États-Unis et partenaire de paix israélien.

Lors d’une réunion lundi avec le roi Abdallah II de Jordanie à la Maison Blanche, Biden a réaffirmé son opposition aux déplacements forcés, affirmant que les Palestiniens de Rafah devaient être « protégés ». Il a observé que le monarque jordanien, un allié clé des États-Unis, lançait un sévère avertissement depuis la tribune de la Maison Blanche.

« Nous ne pouvons pas nous permettre une attaque israélienne contre Rafah. Cela entraînera certainement une autre catastrophe humanitaire », a-t-il déclaré.

Mais Washington est passé d’une totale opposition à une offensive israélienne à Rafah à une déclaration selon laquelle Israël doit d’abord élaborer un plan pour protéger les civils palestiniens avant d’attaquer.

Il est peu probable que l’administration Biden risque une rupture totale avec Israël au sujet de Rafah, car elle souhaite que sa coopération aboutisse à un accord d’otages, a déclaré à MEE Aaron David Miller, ancien négociateur américain pour le Moyen-Orient et aujourd’hui au Carnegie Endowment for International Peace.

« Ils (l’administration Biden) sont tellement attachés à la guerre israélienne que créer une rupture ouverte avec Netanyahu les laisserait sans politique », a ajouté Miller.

« Rafah n’est pas le point d’appui à partir duquel la politique américaine à l’égard d’Israël et du Hamas sera menée. Ils veulent un accord d’otages. Vous pouvez accrocher un panneau « fermé pour la saison » si les États-Unis ne le font pas. »

L’attaque israélienne imminente survient alors que certains des alliés occidentaux les plus proches de Washington ont commencé à critiquer l’aide militaire qu’elle apporte à Israël. Lundi, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a demandé pourquoi les États-Unis continuaient à fournir des armes à Israël « si vous pensez que trop de personnes sont tuées ».

L’adoption du projet de loi au Sénat a également souligné à quel point les critiques à l’égard d’Israël sont passées au second plan face aux préoccupations des législateurs américains concernant l’Ukraine et Taiwan. Le sénateur américain Chris Van Hollen, l’un des critiques les plus sévères d’Israël au Sénat, a voté pour le projet de loi le jour même où il l’accusait de commettre « un crime de guerre classique » à Gaza.