Biden exhorte le Congrès à rétablir l’interdiction des armes d’assaut après la dernière fusillade – en direct

il y a 13 mois 08h44 HNE Biden appelle à renouveler l’interdiction des armes d’assaut après une deuxième fusillade de masse

Bonjour, lecteurs du blog politique américain. Joe Biden a appelé au Congrès d’adopter à nouveau une interdiction des armes d’assaut, après que sept personnes ont été tuées dans une fusillade de masse lundi à la périphérie de la ville californienne de Half Moon Bay. C’était quelques jours seulement après qu’un autre tireur a tué 11 personnes à Monterey Park, une banlieue de Los Angeles. Le Congrès a adopté une interdiction des armes d’assaut en 1994 qui a expiré 10 ans plus tard, et Biden a demandé à plusieurs reprises de la renouveler, y compris après le massacre d’une école primaire à Uvalde, au Texas, l’année dernière. Mais de nombreux républicains au Congrès s’opposent à une telle mesure, et tout comme au lendemain des fusillades de masse précédentes, il semble peu probable qu’elle soit adoptée.

