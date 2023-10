Biden exhorte le Congrès à poursuivre son aide à l’Ukraine après un projet de loi provisoire

Le président Joe Biden a averti Congrès « arrêter de jouer à des jeux » et maintenir l’aide américaine à Ukraine après que les dépenses destinées à la nation touchée par la guerre aient été supprimées du projet de loi provisoire de 11 heures adopté par le Sénat américain.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu », a déclaré dimanche le président dans un discours prononcé depuis la salle Roosevelt.

« Nous avons du temps, pas beaucoup de temps, et il y a un sentiment d’urgence écrasant », a-t-il déclaré, soulignant que le projet de loi de financement provisoire ne dure que jusqu’à la mi-novembre.

Le Congrès a échappé de peu à la paralysie du gouvernement en adoptant samedi soir un plan de financement à court terme, mais seulement après avoir abandonné l’aide supplémentaire à l’Ukraine dans sa lutte contre le terrorisme. Russie.

M. Biden a signé le projet de loi quelques instants plus tard, mais exhorte le Congrès à négocier un programme d’aide dès que possible.

« La grande majorité des deux partis – démocrates et républicains, Sénat et Chambre des représentants – soutiennent l’aide à l’Ukraine et à l’agression brutale que lui impose la Russie », a déclaré M. Biden. « Arrêtez de jouer à des jeux, faites-le. »

Washington se trouve actuellement à la croisée des chemins, alors que la résistance républicaine à l’aide à l’Ukraine prend de l’ampleur.

Après que le leader de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a entamé un processus visant à envisager éventuellement une législation prévoyant une aide supplémentaire à l’Ukraine, le président de la Chambre et leader républicain, Kevin McCarthy, a dû faire face à une tâche ardue pour respecter cet engagement, malgré les objections de près de la moitié de sa majorité républicaine.

Il a déclaré que sa priorité était la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, tout en soutenant « le fait de pouvoir s’assurer que l’Ukraine dispose des armes dont elle a besoin ».

« Je soutiens d’abord fermement la frontière. Nous devons donc trouver un moyen de faire cela ensemble », a-t-il déclaré dimanche à Face the Nation sur CBS.

Joe Biden exhorte le Congrès à poursuivre son aide à l’Ukraine (Getty Images)

M. McCarthy a suspendu l’autorisation immédiate de l’aide à Kiev dans le but d’éviter la fermeture, mais cela a coûté à la Maison Blanche un paquet de mesures du Sénat qui aurait offert 6 milliards de dollars à l’Ukraine en tranche supplémentaire.

La Chambre et le Sénat ont approuvé à une écrasante majorité cette mesure provisoire, les membres des deux partis abandonnant l’augmentation de l’aide pour éviter une fermeture coûteuse du gouvernement.

Cependant, M. Biden s’efforce désormais de rassurer les alliés des États-Unis sur le fait qu’il y aura davantage de fonds pour l’Ukraine.

« Regardez-moi », a-t-il dit en se tournant vers les caméras lors du briefing de dimanche à la Maison Blanche.

« Nous allons y parvenir. Je ne peux pas croire que ceux qui ont voté pour l’Ukraine – une majorité écrasante à la Chambre et au Sénat, démocrates et républicains – laisseront, pour des raisons purement politiques, davantage de personnes mourir inutilement en Ukraine.»

Les responsables ukrainiens cherchent également à minimiser la menace potentielle du projet de loi provisoire, le haut diplomate Dmytro Kuleba insistant sur le fait que le soutien de Washington à Kiev ne faiblit pas.

M. Kuleba a déclaré lundi aux journalistes que Kiev était actuellement en pourparlers avec les républicains et les démocrates et que le drame autour du projet de loi provisoire n’était qu’un « incident » plutôt que quelque chose de systémique.

« Nous ne pensons pas que le soutien américain ait été brisé (…) parce que les Etats-Unis comprennent que les enjeux en Ukraine sont bien plus importants que la seule Ukraine », a déclaré le ministre des Affaires étrangères en saluant le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, devant une réunion. réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Kiev.

« Il s’agit de la stabilité et de la prévisibilité du monde et je pense donc que nous serons en mesure de trouver les solutions nécessaires. »

(Avec rapports supplémentaires par les agences)