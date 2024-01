Biden exhorte le Congrès à approuver rapidement la vente du F-16 à la Turquie

Le président Biden a envoyé mercredi une lettre à quatre hauts membres du Congrès les exhortant à approuver rapidement une vente d’avions de combat F-16 à la Turquie pour 20 milliards de dollars, à la suite du vote un jour plus tôt par le Parlement turc pour permettre à la Suède de rejoindre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. , selon trois responsables américains.

La Maison Blanche a envoyé la lettre aux principaux législateurs démocrates et républicains de la commission sénatoriale des relations étrangères et de la commission des affaires étrangères de la Chambre, qui supervisent les transferts d’armes effectués par le département d’État vers d’autres pays. Mercredi soir, les quatre hauts législateurs n’avaient pas donné leur approbation, et un ou plusieurs d’entre eux pourraient demander à l’administration Biden de donner des assurances sur les actions de la Turquie sur certaines questions de politique étrangère avant d’accepter le transfert, a déclaré un responsable du Congrès.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, membre de l’OTAN, a lié l’approbation par son pays de l’adhésion de la Suède à l’organisation de sécurité aux ventes de F-16, qui étaient en attente. La Suède et la Finlande avaient demandé à rejoindre l’OTAN après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, et la grande majorité des membres de l’alliance ont rapidement accepté. La Turquie a approuvé la candidature de la Finlande mais, tout comme la Hongrie, a refusé son approbation pour la Suède.