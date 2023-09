Biden exhorte l’Assemblée générale de l’ONU à ne pas abandonner l’Ukraine

Le président a déclaré que l’ONU devait « résister à cette agression flagrante », suscitant les applaudissements de nombreuses personnes présentes, notamment le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui s’adressera plus tard à l’assemblée pour demander de l’aide pour sa nation meurtrie.

Mais le discours différait également de la version de l’année dernière sur d’autres points. L’appel de Biden à se tenir aux côtés de l’Ukraine est intervenu près de 20 minutes après le début de son discours, et il a présenté une vision de politique étrangère qui s’étendait bien au-delà de la zone de guerre. Il a consacré une grande partie de son discours au monde en développement, revenant à son thème de longue date : rallier les démocraties contre les autocraties montantes du monde. Mardi, il est allé plus loin, appelant implicitement les pays en développement à tourner le dos aux autocraties russes et chinoises et à rejoindre un ordre interconnecté et fondé sur des règles promu par les États-Unis et leurs alliés.

« Les États-Unis aspirent à un monde plus sûr, plus prospère et plus équitable pour tous, car nous savons que notre avenir est lié au vôtre », a déclaré Biden. « Et aucune nation ne peut relever seule les défis d’aujourd’hui. »

Biden, dans son troisième discours à l’Assemblée générale, a cité le propre retour de son pays après la pandémie comme exemple que « les démocraties peuvent apporter des résultats qui comptent pour la vie des gens ». Il s’est engagé à favoriser la coopération internationale pour faire pression en faveur de solutions aux défis de grande envergure tels que le changement climatique, le développement équitable, l’intelligence artificielle et la santé mondiale.

L’Ukraine est restée au centre des préoccupations. Le président a martelé ce point depuis la tribune de l’ONU, appelant le continent à renforcer sa détermination alors que les États-Unis continuent de canaliser des milliards de dollars d’armes et de fournitures vers la résistance ukrainienne. Biden a présenté la bataille comme une rivalité entre démocraties et autocraties, mais a également poussé les non-démocraties à se tenir aux côtés de l’Occident contre la Russie.

Le discours de Biden s’est également adressé aux oreilles de Washington, où les républicains ont appelé à réduire considérablement l’argent envoyé dans la zone de guerre. Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants ont présenté dimanche soir un projet de loi de financement gouvernemental sans aucune aide pour l’Ukraine.

Donald Trump, qui devrait redevenir le candidat républicain à la présidentielle, a remis en question la nécessité de soutenir l’Ukraine et a réitéré son désir de négocier rapidement un accord de paix avec la Russie. Les responsables des deux côtés de l’Atlantique estiment que Poutine essaie d’attendre les prochaines élections américaines, estimant que sa fortune dans la guerre pourrait changer si un républicain commandait depuis le Bureau Ovale.

Le Congrès a déjà approuvé une aide de 113 milliards de dollars à l’Ukraine, dont environ 70 milliards de dollars pour l’assistance à la sécurité ; plus de 90 pour cent de cette somme a déjà été dépensée ou affectée. La dernière demande de la Maison Blanche comprend 13,1 milliards de dollars pour une aide militaire à l’Ukraine et la reconstitution des fournitures d’armes du Pentagone utilisées pour l’effort de guerre.

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas participé à l’assemblée générale, tout comme le chinois Xi Jinping, mais la présence de Pékin était importante à l’est de Manhattan. Une grande partie du discours de Biden se lit comme un discours adressé au monde en développement, soulignant les efforts démocratiques qui ont aidé des pays comme le Vietnam et Haïti, ainsi que les projets d’infrastructures mondiaux en cours. Mais son véritable sujet était la Chine, même si le président a tenté de minimiser publiquement les tensions avec Pékin, comme il l’a fait il y a quelques semaines au G20.

« Aucun de ces partenariats n’a pour but de contenir un autre pays », a déclaré Biden. « Nous cherchons à gérer de manière responsable la concurrence entre nos pays. »

Il devait rencontrer plus tard mardi les dirigeants de cinq pays d’Asie centrale – le Kazakhstan, la République kirghize, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan – tous pays frontaliers de la Russie ou de la Chine.

Le moment de Biden sur la scène mondiale s’est produit dans un contexte d’inquiétudes politiques intérieures tourbillonnantes.

Le président est aux prises avec les conséquences économiques potentiellement graves de la grève des Travailleurs unis de l’automobile, ainsi qu’avec les retombées continues de l’inculpation de son fils Hunter et d’une enquête de destitution du Congrès. Sa candidature à la réélection est également une priorité – et sa probable revanche contre Trump.

Et le temps presse vers une fermeture du gouvernement à la fin du mois, un résultat que les collaborateurs de la Maison Blanche seraient en grande partie imputables aux Républicains – mais qui comporte toujours un risque politique pour le président.

Pourtant, la Maison Blanche s’est appuyée sur l’image de Biden en tant qu’homme d’État mondial, l’utilisant comme preuve de son leadership – et pour souligner la revitalisation des coalitions endommagées par Trump, son prédécesseur – ainsi que sa vitalité. Le voyage secret de Biden à Kiev plus tôt cette année a été transformé en une récente publicité de campagne conçue comme une réprimande subtile aux critiques qui pensent que le président de 80 ans est trop fragile pour faire le travail.

L’absence des poids lourds de New York également, ont reconnu les collaborateurs de la Maison Blanche, a renforcé l’impression que les Nations Unies, bien qu’elles soient encore un rassemblement fastueux de la diplomatie mondiale, ont été diminuées en tant que lieu propice à un véritable changement.

À New York, Biden tiendra également une réunion avec le secrétaire général de l’ONU, assistera à un événement syndical avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et accueillera les dirigeants du monde pour une réception au Metropolitan Museum of Art.

Biden devrait également rencontrer mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en marge de la réunion, refusant au leader de droite la visite à la Maison Blanche qu’il souhaitait à la suite d’une réforme judiciaire que Biden a dénoncée comme antidémocratique. De nombreux membres de la Maison Blanche se méfient du leadership de Netanyahu, même s’ils pourraient profiter des réunions de Turtle Bay pour faire pression en faveur d’une normalisation des relations entre les ennemis de longue date, Israël et l’Arabie saoudite.

Et mêlant une fois de plus aux besoins de la politique intérieure, il participera à plusieurs collectes de fonds de campagne.