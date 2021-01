WILMINGTON, Del. (AP) – Le président élu Joe Biden a appelé mercredi au rétablissement de la «simple décence» alors qu’une foule incitée par son prédécesseur a pris d’assaut le Capitole américain et a retardé le Congrès de certifier les résultats de l’élection de novembre.

Biden avait prévu de prononcer un discours axé sur la manière de relancer l’économie et de fournir une aide financière aux propriétaires de petites entreprises sous le choc de la pandémie de coronavirus, en prononçant des remarques politiques de routine depuis un théâtre de son Delaware natal. Mais peu avant qu’il ne commence à parler, des manifestants ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole, atteignant le sol du Sénat.

«Notre démocratie fait l’objet d’assaut sans précédent contrairement à tout ce que nous avons vu dans les temps modernes», a déclaré Biden, ajoutant que les événements violents et chaotiques étaient «une attaque contre l’État de droit».

Le bâtiment du Capitole a été verrouillé et la police a emménagé avec des armes à feu alors que le vice-président Mike Pence et les législateurs ont été évacués pour sécuriser les lieux. Des troupes de la Garde nationale ont été déployées et un couvre-feu dans toute la ville a été demandé peu après le crépuscule, alors que les émeutiers continuaient à occuper le siège du Congrès pendant des heures.

«J’appelle cette foule à se retirer et à permettre à la démocratie d’aller de l’avant», a déclaré le président élu.

Dans une allocution qui n’a duré qu’une dizaine de minutes et qui a été télévisée sur un écran partagé du bâtiment du Capitole encore occupé, Biden a tenté de projeter le calme et de dire qu’un pays profondément divisé peut encore se rassembler. Il est revenu sur des thèmes qui étaient au cœur de sa campagne présidentielle, y compris la recherche d’un terrain politique commun, et s’est engagé à être président de tous les Américains, même de ceux qui n’ont pas voté pour lui.

Mais Biden a également exprimé son choc et son indignation.

«Ce n’est pas décent, c’est le chaos», dit-il.

Les troubles ont éclaté alors qu’une session conjointe du Congrès s’était réunie pour certifier la victoire électorale de Biden sur le président Donald Trump. Mais, en prévision de cela, des milliers de manifestants pro-Trump se sont rassemblés à l’extérieur du Capitole. Le président lui-même s’est adressé à la foule, qui a applaudi ses allégations sans fondement de fraude électorale et protestait contre les résultats d’une élection libre et juste.

Les partisans de Trump ont ensuite décidé d’assiéger le Capitole – déclenchant des scènes de désordre troublantes contrairement à tout ce que Washington a vu dans la mémoire récente. La foule a finalement été évacuée du bâtiment et le Congrès a décidé de reprendre la certification.

Biden n’a pas accusé Trump de trahison, mais a déclaré que ce qui s’était passé «frôlait la sédition».

« Les mots d’un président comptent, peu importe à quel point ce président est bon ou mauvais », a déclaré Biden. «À leur meilleur, les paroles d’un président peuvent inspirer. Au pire, ils peuvent inciter. »

Biden a appelé Trump à «passer à la télévision nationale maintenant, à remplir son serment, à défendre la Constitution et à exiger la fin de ce siège».

Au lieu de cela, Trump a publié une vidéo quelques heures après le début des troubles, déclarant: «Je connais votre douleur. Je connais ta blessure. Mais tu dois rentrer chez toi maintenant. Il a ensuite qualifié les supporters de «très spéciaux».

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, s’est également jointe aux principaux républicains du Congrès pour exhorter à mettre fin à la violence et à ce que la foule quitte le Capitole.

Biden a déclaré précédemment que poursuivre des poursuites pénales contre Trump pourrait ne pas être «bon» pour la démocratie américaine, bien qu’il ne bloquerait pas les futures enquêtes indépendantes du ministère de la Justice sur Trump une fois qu’il quittera ses fonctions.

Il peut y avoir des appels maintenant à Biden pour repenser cela.

«Les événements d’aujourd’hui démontrent vraiment que, pour certaines personnes, les règles n’ont pas d’importance, donc vous devez en quelque sorte gouverner de cette façon», a déclaré Alicia Garza, responsable du Black to the Future Action Fund, un groupe de défense des Les Noirs américains en politique. « J’imagine que Joe Biden comprend maintenant que son rôle a complètement changé. Il va devoir être – pas l’unificateur en chef, il va devoir être le décideur en chef. »

Le discours original de Biden a été retardé de plus d’une heure alors que ses collaborateurs déchiraient les remarques originales prévues et travaillaient à la rédaction d’une nouvelle déclaration qui pourrait aborder ce qui se déroulait à plus de 160 km de la capitale nationale.

Il ne semblait pas y avoir de sécurité supplémentaire autour de Biden ou de son cortège. Mais alors que le président élu se blottissait dans les coulisses, des agents de son service secret américain se tenaient à leur place devant la scène où il devait parler, qui comportait quatre drapeaux américains, pendant plus d’une heure.

Au début de son discours, Biden a déclaré que les événements au Capitole «ne reflètent pas une véritable Amérique. Ne représentez pas qui nous sommes. »

«Le travail du moment et le travail des quatre prochaines années doivent être la restauration de la démocratie, de la décence, de l’honneur, du respect, de l’Etat de droit», a-t-il déclaré. «Tout simplement, la décence simple. Le renouvellement d’une politique qui consiste à résoudre les problèmes, à se protéger les uns les autres, à ne pas attiser les flammes de la haine et du chaos.

Après avoir conclu ses remarques, le président élu a répondu à la question d’un journaliste de savoir s’il s’inquiétait pour sa sécurité le jour de l’inauguration à Washington le 20 janvier.

« Je ne suis pas préoccupé par ma sûreté, ma sécurité ou l’inauguration », a déclaré Biden. « Le peuple américain va se lever, se lever maintenant. Trop c’est trop. »

Weissert a rapporté de Washington.