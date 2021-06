Biden exhorté à LIRE Kamala Harris du rôle de crise des migrants par 56 républicains de la Chambre car elle n’a TOUJOURS pas visité la frontière

JOE Biden est invité à licencier Kamala Harris de son rôle clé dans la crise des migrants, car elle n’a TOUJOURS pas visité la frontière.

Des dizaines de républicains de la Chambre demandent que la vice-présidente soit retirée du rôle crucial l’accusant d' »inaction ».

Kamala Harris a été largement critiquée pour sa réponse à la crise frontalière Crédit : AP

« Bien qu’il soit au milieu d’une crise frontalière que ce pays n’a pas connue depuis deux décennies, le vice-président Harris n’a pas encore montré un intérêt suffisant pour observer cette crise de première main », ont écrit les 56 législateurs.

« Au cours des 85 jours depuis que la vice-présidente a été chargée de résoudre cette crise, elle n’a pas encore visité la frontière et rencontré les agents des patrouilles frontalières, les responsables de l’immigration et des douanes (ICE) et les responsables locaux de l’application des lois. »

Harris a été nommé pour mener des pourparlers diplomatiques pour résoudre ce que la Maison Blanche a décrit comme les « causes profondes » de la crise des migrants, rapporte Fox News.

Parmi les problèmes qu’elle étudie, il y a la pauvreté, le changement climatique et la violence en Amérique centrale.

Elle s’est récemment rendue au Mexique et au Guatemala et a annoncé un certain nombre d’investissements dans les deux pays tout en exhortant les migrants à rester à l’écart de la frontière.

Des agents de patrouille ont appréhendé plus de 180 000 personnes à la frontière en mai Crédit : Reuters

Harris a déclaré que l’administration Biden tentait de s’attaquer aux «causes profondes» de la migration Crédit : Reuters

La Maison Blanche a déclaré que Harris n’était pas réellement en charge de la frontière et se concentrait plutôt sur les pourparlers diplomatiques.

Cependant, les républicains insistent sur le fait qu’il est essentiel qu’elle se rende à la frontière pour vraiment comprendre l’ampleur de la crise.

Représentant Glenn Grothman, R-Wis. a tweeté: « Le @VP n’a toujours pas visité la frontière. Vous ne pouvez pas vraiment connaître la situation tant que vous n’avez pas parlé avec les gens sur le terrain.

« Moi et 55 de mes collègues avons envoyé cette lettre à @POTUS pour exiger sa révocation de ce poste parce que 180 000 rencontres, un sommet en 21 ans, sont inacceptables. »

La semaine dernière, nous avons rapporté comment Harris avait été critiqué pour « avoir plaidé en faveur de l’anarchie » par un chef de syndicat des patrouilles frontalières.

Apparaissant dimanche sur Fox News, le président du National Border Patrol Council, Brandon Judd, a accusé le vice-président d’être un « avocat des étrangers illégaux ».

Harris « ne peut pas aller à la frontière – si elle va à la frontière, on s’attend à ce qu’elle résolve ce problème », a déclaré Judd à Maria Bartiromo de Fox.

Des dizaines de républicains de la Chambre demandent que le vice-président soit démis de ses fonctions cruciales Crédit : RepGrothman/Twitter

Judd a poursuivi en alléguant que Harris avait incité à « l’anarchie » non seulement à la frontière, mais autour des États-Unis, avec sa rhétorique.

« C’est un problème qu’elle a créé », a-t-il poursuivi.

« Elle est même sortie et a dit qu’elle défendait les étrangers en situation irrégulière. Elle est censée défendre les citoyens de ce pays.

« Pourtant, elle fait son coming out et elle dit qu’elle prône l’anarchie. »

La vice-présidente a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle s’efforçait de s’attaquer aux « causes profondes » des raisons pour lesquelles tant de migrants tentent d’entrer illégalement aux États-Unis.

Des responsables ont déclaré que plus de 180 000 personnes avaient été appréhendées à la frontière rien qu’en mai. Ce nombre était en hausse par rapport à environ 178 800 en avril.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, l’ancien président Donald Trump a blâmé l’administration Biden pour la crise.

« Dans l’histoire de notre pays, cela n’a jamais été aussi dangereux ou pire », a déclaré Trump.

« A aucun moment dans l’histoire de notre pays, rien d’aussi scandaleux n’a eu lieu. »