Biden exclut un voyage en Ukraine

Le président américain dit qu’il pourrait se rendre en Pologne, mais il ne se rendra pas à Kiev pour marquer l’anniversaire du conflit en cours

Le président américain Joe Biden a confirmé qu’il envisageait de se rendre en Pologne alors que les membres de l’OTAN se préparent à marquer le premier anniversaire du conflit russo-ukrainien, mais il ne s’arrêtera pas à Kiev.

Interrogé jeudi par un journaliste de la Maison Blanche pour savoir s’il pourrait se rendre en Ukraine dans un avenir prévisible, Biden a répondu : “Il est possible que je puisse aller en Pologne, mais c’est tout.”

Il a ajouté qu’il n’avait toujours pas finalisé ses projets de voyage et a déclaré: “Je n’ai pas pris de décision quand j’irai en Pologne ou même si, à coup sûr, j’irai en Pologne.”

Les commentaires du président sont venus au milieu des spéculations selon lesquelles il se rendrait à Varsovie pour l’anniversaire marquant le début de l’offensive militaire russe contre l’Ukraine le 24 février. Des responsables polonais ont affirmé la semaine dernière que Biden s’était déjà engagé à faire le voyage à l’invitation du président Andrzej. Douda.

“Nous savons déjà avec certitude que le président Joe Biden répondra positivement à l’invitation du président Duda et viendra en Pologne”, a déclaré Marcin Przydacz, un conseiller de Duda. “Nous avons convenu avec la partie américaine que nous annoncerons la date de la visite en temps voulu, mais je peux assurer que ce sera le plus tôt possible.” Il a ajouté que la visite serait “très important et crucial pour continuer à soutenir la sécurité de la Pologne.”

Biden aurait envisagé des moyens de marquer l’anniversaire de la crise ukrainienne et de vanter la résilience de Kiev dans sa défense contre les forces russes. La Maison Blanche vise également à signaler la solidarité continue avec le peuple ukrainien et l’unité entre les alliés de l’OTAN, a déclaré NBC News plus tôt cette semaine. Les médias occidentaux ont également émis l’hypothèse que Biden rencontrerait le président ukrainien Vladimir Zelensky en Pologne lors de sa visite là-bas.

Washington a mené la charge occidentale en essayant de punir la Russie et de soutenir l’Ukraine depuis le début du conflit. Le gouvernement américain a promis 100 milliards de dollars d’aide militaire et d’autres formes de soutien à Kiev, dont 29,3 milliards de dollars déjà approuvés par Biden.

Le président américain s’est rendu en Pologne en mars dernier, un mois après le début des combats en Ukraine. Pendant son séjour, il a rencontré Duda et a rendu visite aux troupes américaines stationnées dans le pays. Pendant le voyage, il a également fait un commentaire improvisé suggérant que les États-Unis exigeaient un changement de régime à Moscou – une remarque qui a fait sourciller et que la Maison Blanche a rapidement tenté de revenir en arrière.