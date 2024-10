Biden examinera les dégâts causés par l’ouragan Milton en Floride, Harris va à l’église en Caroline du Nord

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden dimanche, nous étudierons la dévastation infligée à la côte du golfe de Floride par Ouragan Milton alors qu’il exhorte le Congrès à approuver un financement d’urgence supplémentaire en cas de catastrophe. La vice-présidente Kamala Harris passera une deuxième journée en Caroline du Nord, durement touchée par l’ouragan Helene, pour se rendre dans une église noire et organiser un rassemblement électoral.

La visite de Biden en Floride lui offre une nouvelle occasion de faire pression sur le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, pour qu’il incite les législateurs à fournir davantage de financements avant les élections du 5 novembre. Johnson a déclaré que la question serait réglée après les élections.

« Je pense que le président Johnson va comprendre qu’il doit intensifier ses efforts, en particulier pour les petites entreprises », a déclaré Biden aux journalistes alors que lui et Harris rencontraient ses collaborateurs vendredi pour discuter de la réponse fédérale aux ouragans Milton et Helene. Biden et Johnson n’ont pas encore discuté directement de la question.

En Floride, Biden devait annoncer 612 millions de dollars pour six projets du ministère de l’Énergie dans les zones touchées par les ouragans afin d’améliorer la résilience du réseau électrique de la région, a annoncé la Maison Blanche. Le financement comprend 94 millions de dollars pour deux projets en Floride : 47 millions de dollars pour Gainesville Regional Utilities et 47 millions de dollars pour Switched Source en partenariat avec Florida Power and Light.

Harris, le candidat démocrate à la présidentielle, visité Raleigh samedi pour rencontrer des élus noirs et des chefs religieux et aider les bénévoles à emballer des articles de soins personnels à livrer aux victimes d’Hélène dans l’ouest de l’État.

La vice-présidente passait dimanche à Greenville, avec l’intention de prendre la parole lors d’un service religieux dans le cadre de l’effort de sa campagne « Les âmes aux urnes » pour aider à mobiliser les fidèles noirs avant le jour du scrutin. Elle devait également organiser un rassemblement pour parler de ses projets économiques et souligner le début jeudi du vote anticipé dans l’État, a indiqué sa campagne.

Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, passeront la semaine prochaine à faire campagne dans les États compétitifs de Pennsylvanie, du Michigan, du Wisconsin et de la Caroline du Nord, selon un responsable de campagne de Harris qui a demandé l’anonymat pour partager des détails non encore rendus publics.

À moins de quatre semaines du Jour d’électionle les ouragans ont ajouté une autre dimension à la course présidentielle très disputée.

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré que la réponse de l’administration Biden à la tempête avait fait défaut, en particulier en Caroline du Nord après L’ouragan Hélène. Et Biden et Harris ont martelé Trump pour promouvoir des mensonges à propos la réponse fédérale.

Trump a fait une série de fausses déclarations après la grève d’Hélène fin septembre, notamment en affirmant à tort que le gouvernement fédéral refuser intentionnellement l’aide aux sinistrés républicains. Il a également affirmé à tort que l’Agence fédérale de gestion des urgences était à court d’argent parce que tout cet argent avait été consacré à des programmes destinés aux immigrants illégaux dans le pays.

Biden a déclaré que Trump n’était « pas seul » responsable de la propagation de fausses allégations au cours des dernières semaines, mais qu’il avait « la plus grande gueule ».

Le président fait pression pour que le Congrès agisse rapidement afin de garantir que la Small Business Administration et la FEMA disposent de l’argent dont elles ont besoin pour traverser la saison des ouragans, qui se termine le 30 novembre dans l’Atlantique. Il a déclaré vendredi que Milton avait causé à lui seul des dommages estimés à 50 milliards de dollars.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré la semaine dernière que la FEMA serait en mesure de répondre aux « besoins immédiats » provoqués par les deux tempêtes. Mais il averti à la suite d’Hélène, que l’agence ne dispose pas de suffisamment de fonds pour survivre à la crise. saison des ouragans.

Mais Johnson a fait marche arrière, affirmant que les agences disposaient de suffisamment d’argent pour le moment et que les législateurs aborderaient la question du financement lors de la séance de canard boiteux qui suivrait les élections.

Les tensions entre Harris et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, se font également sentir en arrière-plan. Alors qu’Hélène se dirigeait vers la Floride la semaine dernière, le vice-président démocrate et gouverneur républicain des accusations échangées que l’autre essayait de politiser la réponse fédérale à la tempête.

Le bureau de Harris a suggéré la semaine dernière que DeSantis évitait ses appels téléphoniques. DeSantis a répondu qu’il ne savait pas qu’elle avait appelé et s’est plaint qu’elle n’avait pas été impliquée dans la réponse du gouvernement fédéral avant de devenir la candidate démocrate à la présidentielle.

Biden, pour sa part, a déclaré qu’il espérait voir DeSantis dimanche, si le calendrier du gouverneur le permettait.

« Il a été très coopératif », a déclaré Biden à propos de DeSantis. Il a ajouté : « Nous nous entendions très, très bien. »

DeSantis a déclaré samedi qu’il n’avait aucun détail sur la visite du président.

Biden devait évaluer les dégâts lors d’une tournée aérienne entre Tampa et St. Pete Beach, où il sera informé de la tempête par des responsables fédéraux, étatiques et locaux. Il rencontrera également les résidents et les premiers intervenants.

L’ouragan Milton a touché terre en Floride en tant que tempête de catégorie 3 mercredi soir. Au moins 10 personnes ont été tuées et des centaines de milliers d’habitants restent privés d’électricité.

Les autorités affirment que le bilan aurait pu être pire sans les évacuations généralisées. La dévastation encore fraîche provoquée par Hélène à peine deux semaines plus tôt a probablement contribué à obliger de nombreuses personnes à fuir.

___

Boak a rapporté de Raleigh, Caroline du Nord.