Biden «examine» un mandat potentiel de vaccin NATIONWIDE Covid, révèle la directrice du CDC, Rochelle Walensky, alors que les jabs s’arrêtent

Le président Joe Biden envisage de rendre les vaccins obligatoires dans tout le pays, a révélé vendredi le chef du CDC.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a confirmé qu’avec le blocage des taux de vaccination aux États-Unis, l’administration Biden «examinait» s’il fallait ou non forcer les Américains à obtenir leur vaccin Covid-19.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a confirmé qu’avec le blocage des taux de vaccination, l’administration Biden «examine» s’il faut ou non forcer les Américains à obtenir leur vaccin Covid-19 Crédit : Fox News

Alors que le président Joe Biden quittait la Maison Blanche pour un week-end à Camp David, il a déclaré que les Américains devraient « selon toute probabilité » s’attendre à plus de restrictions Covid Crédit : La Méga Agence

« Êtes-vous pour imposer un vaccin au niveau fédéral ? Le présentateur de Fox News, Baier, lui a demandé lors d’une interview dans son émission « Special Report ».

« C’est quelque chose que je pense que l’administration étudie. C’est quelque chose que je pense que nous cherchons à voir l’approbation du vaccin », a déclaré Walensky.

« Dans l’ensemble, je pense qu’en général, je suis tout à fait pour plus de vaccination.

« Mais, je n’ai rien d’autre à dire à ce sujet, sauf que nous examinons ces politiques. »

‘PAYS HETEROGENE’

On lui a alors demandé ce qu’elle pouvait dire à la population d’Américains qui refusent de se faire vacciner pour des raisons personnelles ou religieuses.

« Je comprends tout à fait le recul », a-t-elle déclaré. « Je comprends aussi que ce n’est pas différent des autres… vaccins qui sont obligatoires pour les enfants scolarisés » – citant la standardisation de la polio, de la coqueluche et d’autres vaccins.

Elle a également expliqué comment, en tant que professionnelle de la santé elle-même, alors qu’elle était l’ancienne épidémiologiste en chef du Massachusetts General Hospital, elle était «mandée chaque année de se faire vacciner contre la grippe» pour conserver son emploi.

Elle a attribué l’hésitation à se faire piquer par tant d’Américains au fait que les États-Unis sont un « pays hétérogène ».

MISSION DE REMESSAGERIE

« Certaines personnes n’y ont pas eu accès », a-t-elle déclaré, avant de cocher divers facteurs au-delà des opposants.

« Certaines personnes n’ont pas eu de congé.

« Certaines personnes ne comprennent pas ses avantages. Certaines personnes s’inquiètent des effets secondaires.

« Je pense donc que nous allons essayer de fournir des informations aux personnes qui ne sont pas encore vaccinées », a-t-elle déclaré.

Une grande partie de cela tombera sur la messagerie.

Le CDC est déjà aux prises avec la tâche ardue que la maladie, et en particulier la variante Delta, se propage rapidement ou même plus rapidement qu’Ebola, la varicelle ou le rhume.

Une présentation de diapositives partagée au sein du CDC a déjà forcé la main de la plus haute autorité de santé publique du pays à modifier ses messages alors que la mutation Delta qui fait rage se propage – faisant monter en flèche les cas et les hospitalisations.

La diapositive suggérait qu’il fallait un changement de paradigme.

Les chercheurs qui ont fourni la présentation pour le CDC déterminé dans l’agence de santé la plus importante et ses partenaires doivent « reconnaître que la guerre a changé ».

‘PROBABLEMENT’ PLUS DE RESTRICTIONS

Alors que le président Joe Biden quittait la Maison Blanche pour un week-end à Camp David, il a évoqué des mesures plus strictes à mettre en œuvre pour empêcher la propagation de Covid-19.

« Selon toute probabilité, dit-il.

La réponse courte intervient après que certaines agences fédérales ainsi que des États et des municipalités locales aient ajouté à leurs boîtes à outils de prévention Covid-19, notamment en réimposant les mandats de masque qui avaient été initialement levés il y a des mois.

Le président Joe Biden appelle déjà les États à allouer de l’argent de son plan de sauvetage américain pour offrir des paiements de 100 $ aux personnes qui n’ont pas encore reçu leurs vaccins

« Les personnes non vaccinées devraient se faire vacciner et continuer à se masquer », a déclaré le CDC sur son site Web.

Il « recommande également que les personnes entièrement vaccinées portent des masques dans les lieux publics intérieurs dans les zones de transmission importante ou élevée ».

Le commentaire de Biden intervient un jour après qu’un journaliste de Fox News lui a rappelé qu’il avait autrefois prêché que les Américains vaccinés pouvaient se passer de masque.

Le président n’était pas d’accord : « Non, je n’ai pas dit cela. J’ai dit que si vous êtes complètement vacciné dans une zone où vous n’en avez pas, laissez-moi clarifier cela.

Le journaliste a déclaré à Biden: « En mai, vous avez donné l’impression qu’un vaccin était le ticket pour perdre les masques pour toujours. »

Biden a essayé d’expliquer: « C’était vrai à l’époque », puis a ajouté: « Une nouvelle variante est arrivée, ils n’ont pas été vaccinés, elle s’est propagée plus rapidement et de plus en plus de personnes tombaient malades.

« C’est la différence. »

OBTENEZ-VOUS

Biden était initialement satisfait car il a suggéré que mercredi était un jour de « bonnes nouvelles » car « près d’un million de personnes ont été vaccinées, environ un demi-million de personnes pour la première fois ».

L’administration Biden fait de la vaccination avec le vaccin Covid-19 un must pour les deux millions d’employés du gouvernement fédéral ou fait face à des tests de routine Covid-19.

D’autres industries privées dans les secteurs des grandes technologies, des soins de santé et de la vente au détail imposent également des ultimatums aux vaccins à leurs travailleurs.

Le CDC a reconnu que la mise à jour de la politique sur les masques intervient alors que « très efficace » le vaccin Covid-19 et les autres vaccins ne sont pas parfaits.

« Dans certains cas, les personnes entièrement vaccinées attraperont Covid-19 et peuvent être contagieuses », indique le site Web du CDC. « Ces cas sont appelés « cas de percée vaccinale ».

L’agence a cité les nouvelles découvertes qui prouvent que la mutation Delta « peut conduire à des infections révolutionnaires ».

Il a ensuite mis en garde: « Cela signifie que même si les personnes vaccinées sont beaucoup moins susceptibles de tomber malades, cela se produira toujours dans certains cas. »

Ainsi, même si de plus en plus de personnes se font piquer, le CDC a souligné que « le nombre de cas révolutionnaires devrait également augmenter, même si les vaccins restent très efficaces ».

Les chiffres inquiètent les responsables de la santé.

Cette semaine, la moyenne quotidienne des cas confirmés de Covid-19 était de 66 606 – contre 40 597 une semaine auparavant, selon le CDC.

C’est une augmentation de près de 65 pour cent.

Quant aux Américains entièrement immunisés, le total est de 163 868 916.

Cela représente environ la moitié des 328 239 523 personnes estimées vivant aux États-Unis.

Walensky du CDC a averti que plus les Américains sont complaisants avec les vaccinations, plus la probabilité que le virus l’emporte en mutant et en survivant est élevée.

« Le virus est intelligent. Le virus est là pour s’assurer qu’il peut survivre », a-t-elle déclaré.

Et c’est un opportuniste qui ira là où nous ne sommes pas vaccinés.

« Plus le virus mute, plus il a une application pour muter loin de nos vaccins et pour pouvoir les échapper. »

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a décrit le Covid-19 dans une interview avec Fox News en déclarant: « Le virus est là pour s’assurer qu’il peut survivre » Crédit : Fox News

Près de la moitié de la population américaine, 163 868 916 sont entièrement vaccinés Crédit : AP