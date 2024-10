Biden, examinant les conséquences de Milton, annonce 600 millions de dollars pour la reconstruction en Floride et dans d’autres États

Le président Joe Biden a annoncé dimanche, lors d’une étude de la Floride endommagée par la tempête, que plus de 600 millions de dollars seraient versés aux États touchés par les ouragans Helene et Milton, qui ont également ravagé la Géorgie et la Caroline du Nord.

Lors d’un discours à St. Pete Beach, une ville insulaire au large de Saint-Pétersbourg, Biden a déclaré que près de 100 millions de dollars seraient consacrés à l’amélioration du système électrique de la Floride. Il a souligné que c’était sa deuxième visite dans l’État en deux semaines.

« Heureusement, l’impact de la tempête n’a pas été aussi cataclysmique que nous l’avions prédit », a déclaré Biden. « Mais pour certaines personnes, ce fut un cataclysme. Tous ces gens qui ont non seulement perdu leur maison, mais, plus important encore, ces gens qui ont perdu la vie, ont perdu des membres de leur famille.

Biden s’est exprimé aux côtés du maire de St. Pete Beach, Adrian Petrila, et de la présidente du comté de Pinellas, Kathleen Peters, notant qu’ils avaient tous deux subi des dommages à leur maison à cause des tempêtes. « Mais ils ont intensifié non seulement [to] prendre soin d’eux-mêmes, mais pour aider les autres familles, aider leurs voisins. Vous savez, c’est là la résilience des habitants de l’ouest de la Floride.

Les responsables de Floride ont confirmé 17 décès à la suite de l’accident de Milton après son atterrissage près de Tampa la semaine dernière. Plus d’un million d’habitants sont toujours privés d’électricité à cause de la tempête, qui a suivi l’impact de l’ouragan Hélène le 26 septembre.

Devant la tempête, l’administration Biden cherché à lutter contre la désinformation sur les fonds d’urgence versés à l’État. Une théorie du complot qui a circulé en ligne et propagée par des politiciens comme l’ancien président Donald Trump et Représentant Jim JordanR-Ohio, était que l’argent de l’Agence fédérale de gestion des urgences était dépensé pour soutenir les immigrants sans papiers aux États-Unis, laissant l’agence sans les ressources nécessaires pour soutenir les victimes de l’ouragan.

Sur une page de vérification des faits de la FEMA, l’agence a contesté la désinformation, en écrivant«C’est faux. Aucun argent n’est détourné des besoins en matière de réponse aux catastrophes. Les efforts de réponse aux catastrophes et l’assistance individuelle de la FEMA sont financés par le Fonds de secours en cas de catastrophe, qui est un fonds dédié aux efforts en cas de catastrophe. L’argent du Fonds de secours en cas de catastrophe n’a pas été détourné vers d’autres efforts non liés aux catastrophes.

La FEMA utilise l’argent du Fonds de secours en cas de catastrophe uniquement à cette fin. L’agence a également été chargée en 2022 de distribuer Argent des douanes et de la protection des frontières vers des zones confrontées à un afflux de migrants.

La visite de Biden dimanche intervient également alors que Trump continue de faire fausses allégations sur la réponse fédérale, notamment sur le fait que le gouvernement ne fournit pas d’aide dans certaines régions.

Les législateurs de Floride Ils recherchent davantage d’aide en cas de catastrophe pour les communautés touchées et ont fait pression pour que les dirigeants de la Chambre se réunissent pour approuver davantage d’argent.

Sur Actualités NBC‘ « Rencontrez la presse» Dimanche, le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., a déclaré à la modératrice Kristen Welker qu’il ne pensait pas qu’il était nécessaire que la Chambre revienne de la récréation tôt à la suite des ouragans.

« Nous avons déjà prévu de revenir juste après les élections », a-t-il déclaré. « Nous sommes à 23 jours des élections. Cela coïncidera presque parfaitement, je pense, avec le moment où la plupart de ces[demandesd’aideencasdecatastrophecommencerontetoùbeaucoupd’entreellesseronttraitées»[disasterreliefapplicationstoevenbeginandmanyofthemtobeprocessed”

L’orateur a également souligné l’argent que le Congrès a affecté aux secours en cas de catastrophe dans une résolution adoptée le mois dernier, avant la pause, disant à Welker que le gouvernement fédéral doit « s’occuper de la distribution des fonds que le Congrès a déjà mis de côté. »

«C’est une chose vraiment importante. Les gens souffrent. J’ai été sur le terrain dans les zones les plus sinistrées, en Floride et en Caroline du Nord. Ils ont vraiment besoin d’aide », a ajouté Johnson.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com