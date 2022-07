Biden évite une demande de rencontrer la famille d’un journaliste assassiné lors de son voyage, risquant la colère palestinienne.

La décision risquait d’exacerber la colère palestinienne contre l’administration Biden, après de récentes accusations selon lesquelles les États-Unis auraient tenté de protéger Israël d’un examen minutieux après la mort de Mme Abu Akleh, et au milieu des affirmations palestiniennes plus larges selon lesquelles les États-Unis favorisent Israël.

Le département d’État a plutôt invité la famille à Washington, selon Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, et Anton Abu Akleh, le frère du journaliste.

L’administration Biden a éludé une demande de rencontre entre le président américain et la famille de Shireen Abu Akleh, une éminente journaliste palestinienne américaine qui a été tuée alors qu’elle faisait un reportage en Cisjordanie occupée en mai.

Dans une lettre ouverte à M. Biden avant son arrivée en Israël mercredi, la famille Abu Akleh avait fait part de son “chagrin, de son indignation et de son sentiment de trahison concernant la réponse abjecte de votre administration à l’exécution extrajudiciaire”, et avait demandé une rencontre afin que le le président pourrait « entendre directement de nous nos préoccupations et nos demandes de justice ».