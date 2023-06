Biden évalue l’impact d’avoir qualifié Xi de « dictateur »

Le président américain a ignoré les effets possibles du dénigrement de son homologue chinois

Le président américain Joe Biden a rejeté les inquiétudes selon lesquelles son commentaire de cette semaine faisant référence au dirigeant chinois Xi Jinping en tant que « dictateur » pourrait entraver les efforts de son administration pour réparer les relations tendues de Washington avec Pékin.

Interrogé sur la remarque lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche avec le Premier ministre indien Narendra Modi jeudi, Biden a nié qu’insulter Xi saperait les relations avec la Chine. « Je m’attends à rencontrer le président Xi dans le futur, à court terme, et je ne pense pas que cela ait eu de réelles conséquences », a-t-il ajouté. il a dit.

Le problème était le commentaire de Biden mardi lors d’une collecte de fonds politique en Californie, où il a affirmé que Xi n’était pas au courant d’un prétendu ballon espion qui a été abattu après être entré dans l’espace aérien américain en février. « C’est un grand embarras pour les dictateurs, quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé. » La remarque est intervenue juste un jour après que le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a conclu une visite tant attendue et rare à Pékin, où le plus haut diplomate de Washington a rencontré Xi et a cherché à apaiser les tensions entre les superpuissances.

L’ambassade de Chine à Washington a organisé une manifestation officielle jeudi, quelques heures seulement avant que Biden ne parle avec dédain de la controverse. « Avec les dernières remarques irresponsables sur le système politique chinois et son chef suprême, les gens ne peuvent s’empêcher de remettre en question la sincérité de la partie américaine », a-t-il ajouté. a indiqué l’ambassade dans un communiqué. « Le gouvernement et le peuple chinois n’acceptent aucune provocation politique contre le plus haut dirigeant chinois et répondront résolument. »

La déclaration a fait écho aux critiques plus tôt cette semaine par la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning, qui a déclaré que le commentaire de Biden était un « provocation politique ouverte » et avait « a gravement violé la dignité politique de la Chine. »

Interrogé sur le fait d’être devenu le premier président américain de mémoire récente à qualifier son homologue chinois de « dictateur, » Biden a semblé suggérer qu’il ne faisait que dire ce qu’il pensait. « Lorsque nous parlons à nos alliés et partenaires du monde entier, y compris l’Inde, nous laissons l’idée de mon choix et évitons de dire ce que je pense être les faits. . . n’est tout simplement pas quelque chose que je vais changer beaucoup. Il a ajouté que les craintes d’un effondrement des relations sino-américaines étaient « hystérie. »

Pékin a rompu ses liens militaires et climatiques avec Washington en août dernier, après que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, ait effectué une visite controversée à Taïwan. Le voyage prévu de Blinken en Chine plus tôt cette année a été reporté à la suite de l’incident du ballon. Ning a fustigé la décision de Biden d’abattre le ballon, affirmant que Washington avait « La force a abusé, reflétant pleinement l’intimidation et la nature hégémonique des États-Unis. »

Les républicains se sont moqués de Biden pour avoir semblé lire sa réponse à la question d’un journaliste sur son « dictateur » commentaire. Il y a également eu un moment gênant lors de la cérémonie d’accueil de jeudi pour la visite d’État de Modi, où Biden a lentement abaissé sa main sur son cœur après avoir apparemment confondu l’hymne national indien avec le « Bannière étoilée » pendant environ 20 secondes.