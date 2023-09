Biden « éternellement reconnaissant » envers les forces en Afghanistan à l’occasion de son anniversaire de sortie

Des troupes américaines sont vues en train de charger dans un avion cargo C-130 Hercules à la base d’opérations avancée de Salerne, dans la province de Khost, en Afghanistan. Photo du ministère de la Défense

WASHINGTON — L’administration Biden a reconnu jeudi le deuxième anniversaire de la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans, une sombre étape après 20 ans de guerre menée par les États-Unis dans le pays. Les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan après une série stupéfiante de revers sur le champ de bataille alors que les États-Unis, L’OTAN et les pays partenaires a commencé un sevrage précipité de plusieurs mois. « Nous inclinons la tête aujourd’hui à la mémoire des 2.461 militaires américains qui ne sont jamais rentrés chez eux, y compris les 13 courageux soldats qui nous ont été enlevés lors de l’attaque d’Abbey Gate dans les dernières heures de la guerre », a écrit le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué. une déclaration faisant référence aux derniers militaires américains tués lors d’une mission d’évacuation humanitaire près des portes de l’aéroport de Kaboul. « Nous nous souvenons également des centaines de militaires des pays alliés et partenaires qui ont perdu la vie au cours de cette guerre de 20 ans. Et nous rendons hommage aux plus de 20 000 Américains qui ont été blessés pendant la guerre en Afghanistan, dont beaucoup portent encore des blessures qui ne sont pas dues à la guerre. visible », écrit Austin, sans évoquer le retour au pouvoir des talibans.

Le début de la guerre américaine en Afghanistan, baptisée « Opération Enduring Freedom », par le président George W. Bush de l’époque, a commencé dans les semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001. À l’époque, les talibans offraient refuge à Al-Qaïda, le groupe qui avait planifié et exécuté les attaques terroristes dévastatrices contre le World Trade Center de New York et le Pentagone. Le conflit, qui s’est étendu sur quatre administrations, a réclamé la vie de près de 2 500 militaires américains et plus de 100 000 Troupes afghanes, personnel policier et civils. En avril 2021, Biden a ordonné le retrait complet d’environ 3 000 soldats américains d’Afghanistan d’ici le 11 septembre de la même année. Il a ensuite donné un calendrier actualisé indiquant que la mission militaire américaine prendrait fin le 31 août 2021. Au cours des dernières semaines d’un exode planifié des forces étrangères d’Afghanistan, les talibans se sont emparés des capitales provinciales avant de s’emparer de la précieuse base aérienne de Bagram, une installation militaire américaine tentaculaire et autrefois solide qui a été transférée à la Force nationale de sécurité et de défense afghane il y a seulement deux mois. avant. En 2012, à son apogée, Bagram a vu passer plus de 100 000 soldats américains, ce qui en fait la plus grande installation militaire américaine en Afghanistan.

Les forces talibanes montent la garde devant l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, en Afghanistan, le 2 septembre 2021. Stringer | Reuters

Alors que les talibans se rapprochaient de la capitale, le président afghan Ashraf Ghani a fui le pays et les pays occidentaux se sont précipités pour évacuer les ambassades dans un contexte de détérioration de la situation sécuritaire. Bien qu’ils soient largement inférieurs en nombre par rapport à l’armée afghane, qui bénéficiait depuis longtemps de l’aide des forces de la coalition occidentale, les talibans sont entrés dans le palais présidentiel le 15 août. Pendant ce temps, des milliers de personnes ont envahi les portes et le tarmac de l’aéroport de Kaboul dans une tentative désespérée d’échapper à la vie sous les talibans. Pendant deux semaines, les troupes américaines ont effectué le plus grand pont aérien de l’histoire militaire américaine, évacuant plus de 120 000 citoyens américains, citoyens de pays alliés et alliés afghans du régime taliban. Pendant ce temps, le secrétaire d’État Antony Blinken a suspendu la présence diplomatique américaine à Kaboul et a transféré le reste des opérations à Doha, au Qatar.

Des évacués se pressent à l’intérieur d’un avion de transport C-17 Globemaster III de l’US Air Force, transportant quelque 640 Afghans vers le Qatar depuis Kaboul, en Afghanistan, le 15 août 2021. Avec l’aimable autorisation de Défense Un | Document via Reuters