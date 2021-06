Biden étend l’interdiction d’investissement de l’ère Trump dans les entreprises chinoises liées à l’armée

La Chine a utilisé une technologie de surveillance contre les minorités musulmanes comme les Ouïghours et les dissidents à Hong Kong et dans la diaspora chinoise du monde entier.

Cela survient à un moment où la Chine augmente à la fois sa capacité à espionner ses près de 1,4 milliard d’habitants – en utilisant un mélange de caméras et de logiciels de reconnaissance faciale, de scanners téléphoniques et d’une gamme d’autres outils – et d’exporter cette technologie vers les pays du monde. le monde. La technologie est souvent vendue à l’étranger dans le cadre d’un ensemble d’équipements de communication fournis par des entreprises comme Huawei, ou dans le cadre de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », qui vise à étendre les liens commerciaux du pays.

Le nouvel ordre s’étend sur une liste noire antérieure de l’ère Trump et porte à 59 le nombre total d’entreprises chinoises interdites d’investissement américain. Cette décision intensifie une bataille commerciale et idéologique entre Pékin et Washington, que M. Biden a qualifiée de lutte entre « l’autocratie et la démocratie ».

Comme l’ont décrit de hauts responsables de l’administration, le nouvel ordre interdira aux entreprises américaines et à celles basées aux États-Unis d’investir dans les actions d’entreprises chinoises figurant sur la liste noire ou dans des dettes émises par ces entreprises. L’interdiction s’étendra aux investissements dans des fonds qui, à leur tour, investissent dans ces entreprises. Ces fonds auront un an pour dénouer leurs investissements avant d’encourir des pénalités.

Cet effort pourrait commencer la semaine prochaine, lorsque M. Biden effectuera son premier voyage à l’étranger en tant que président du sommet du Groupe des 7, suivi d’une réunion des alliés de l’OTAN. La Chine devrait être un sujet majeur. Dans les préparatifs de la réunion, il se heurte déjà à la résistance de pays qui, comme l’Allemagne et la Corée du Sud, comptent sur la Chine comme un grand marché d’exportation pour les voitures de luxe, les logiciels et l’électronique.

On ne sait pas dans quelle mesure l’ordre de M. Biden sera efficace pour arrêter la propagation de la technologie d’espionnage chinoise. Pour rendre l’interdiction d’investissement vraiment efficace, il devrait persuader les alliés européens, le Japon et la Corée du Sud, entre autres, de se joindre à l’effort.

La Chine dénonce régulièrement de telles mesures comme une ingérence dans ses affaires intérieures et, dans le passé, a cherché à riposter en interdisant les entreprises américaines, faisant craindre un découplage économique général entre les deux plus grandes économies du monde. Et les Chinois sont susceptibles de faire valoir que les États-Unis et d’autres pays utilisent certaines des mêmes technologies et techniques pour traquer les terroristes et les barons de la drogue.

Le nouveau décret exécutif est un autre cas dans lequel l’administration Biden s’appuie sur une initiative chinoise de l’ère Trump. M. Biden a également maintenu les tarifs sur les produits chinois, comme levier dans les négociations. Dans ce cas, les responsables de l’administration Biden disent qu’ils agissaient en partie pour corriger le décret émis par le président Donald J. Trump en novembre dernier, qui a été contesté avec succès devant les tribunaux américains car il n’établissait pas clairement la base factuelle de l’interdiction des investissements. dans les entreprises chinoises liées à l’industrie de la défense.

La liste des entreprises chinoises affectées par la nouvelle commande a été établie par le département du Trésor, qui a une grande expérience dans l’émission de sanctions, plutôt que par le Pentagone. C’est en partie un effort pour clarifier les raisons des désignations de chaque entreprise, disent les responsables, dans l’espoir que les interdictions se maintiendront devant les tribunaux.

Les responsables de l’administration affirment que le nombre d’entreprises chinoises visées par l’interdiction est susceptible d’augmenter.

La commande vise plusieurs géants de l’industrie chinoise des télécommunications, dont certains opèrent toujours aux États-Unis ou s’associent à des entreprises américaines. C’est un signal que l’examen minutieux de l’influence chinoise sur l’espace technologique mondial n’a pas faibli à Washington malgré le passage au contrôle démocrate à la Maison Blanche.

Parmi les entreprises répertoriées jeudi par M. Biden figurait Huawei, le champion national chinois des télécommunications et la pièce maîtresse de ses efforts pour exporter les réseaux 5G dans le monde. Pendant des années, l’administration Trump a tenté de marginaliser l’entreprise, interdisant la vente de la plupart de ses technologies aux États-Unis, exhortant ses alliés à les rejeter et tentant de priver les entreprises des puces nécessaires. Pendant un certain temps, Mike Pompeo, l’ancien secrétaire d’État, et d’autres responsables américains ont menacé d’interdire aux alliés de participer aux briefings du renseignement américain s’ils utilisaient Huawei dans leurs réseaux. Cela s’est retourné contre lui, mais les alliés ont de plus en plus limité le rôle de Huawei. Cependant, Huawei n’est pas une société publique, de sorte que l’ordonnance interdirait essentiellement aux Américains d’aider à souscrire ses offres de dette.

Huawei n’a fait aucun commentaire sur l’interdiction de jeudi.

L’ordre a également énuméré trois opérateurs – China Unicom, China Telecom et China Mobile – qui sont de plus en plus dans la ligne de mire des législateurs et régulateurs américains. En 2019, les législateurs ont exhorté la Federal Communications Commission à revoir les licences de China Unicom et de China Telecom pour opérer aux États-Unis. L’agence a déménagé en mars envisager de restreindre les opérations de China Unicom. Tous ont fait l’objet d’un examen minutieux pour déterminer s’ils détournent le trafic téléphonique ou Internet vers la Chine, au profit des services de renseignement chinois.

China Telecom a refusé de commenter la nouvelle commande.

En 2019, la Commission fédérale de la communication a également bloqué l’application de China Mobile pour soutenir les appels entre les États-Unis et d’autres pays, citant les risques que le gouvernement chinois puisse utiliser son contrôle sur l’entreprise pour espionner les appels des Américains.

Mais la question est compliquée par les liens des firmes avec les entreprises américaines. China Mobile soutient les iPhones en Chine depuis 2014, un accord crucial pour la croissance d’Apple sur le marché chinois. « Apple a un énorme respect pour China Mobile et nous sommes ravis de commencer à travailler ensemble », a déclaré le directeur général d’Apple, Tim Cook, dans un communiqué de presse. À l’époque, China Mobile était le plus grand réseau cellulaire au monde, avec 763 millions de clients.