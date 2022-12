Biden et Zelensky présentent un front uni contre la Russie

Plus tard, lorsqu’un journaliste ukrainien a demandé à M. Biden pourquoi il n’avait pas simplement donné à M. Zelensky toutes les armes qu’il voulait, M. Biden a plaisanté : « Sa réponse est oui », désignant le président ukrainien.

“Je suis d’accord!” M. Zelensky a répondu rapidement en anglais, provoquant des rires dans le public.

La visite à la Maison Blanche intervient alors que les deux parties se préparent pendant des mois de combats incessants. En Russie, les responsables ont averti que les livraisons de nouvelles armes américaines conduiraient « à une aggravation du conflit », et M. Poutine a juré que son gouvernement fournirait « tout ce que l’armée demande – tout » dans sa quête de conquête.

“La visite du président Zelensky ici est au moins partiellement, peut-être principalement, destinée à renforcer ce soutien et à rajeunir l’enthousiasme pour le succès de l’Ukraine”, a déclaré William B. Taylor Jr., qui a été ambassadeur en Ukraine de 2006 à 2009. “C’est tout. va être nécessaire pour que les Ukrainiens puissent anticiper une offensive russe.

“Le timing est parfait”, a-t-il déclaré.

Pour M. Biden, la visite hautement orchestrée est l’occasion de rappeler aux Américains pourquoi il a engagé le Trésor américain – mais pas ses soldats – à défendre les frontières d’un pays situé à un continent. Il est essentiel, soutient-il, de défendre les droits des nations souveraines lorsque le droit international est violé.

Cette décision n’a pas été sans sacrifices et sans coût politique pour M. Biden, qui avait prédit à juste titre avant le début de la guerre que les Américains subiraient des conséquences économiques alors que les ramifications de la première guerre en Europe depuis des décennies se répercutaient sur le monde. Les prix de l’essence et des denrées alimentaires ont grimpé en flèche, contribuant à faire grimper l’inflation aux États-Unis et ailleurs.

Maintenant, après avoir rallié des dizaines de nations pour s’opposer à l’invasion de la Russie, M. Biden se retrouve dans le besoin de maintenir cette coalition plus longtemps que quiconque à la Maison Blanche ne l’imaginait au début de la guerre. Et il fait face à un effort concerté de M. Poutine pour rompre l’alliance en limitant les ressources énergétiques et en attaquant des zones civiles en Ukraine.

“La partie la plus importante de cette visite pourrait être de combattre la croyance de Poutine selon laquelle le temps est de son côté dans la guerre”, a déclaré Richard Haass, président du Council on Foreign Relations. “Poutine ne peut pas gagner sur le champ de bataille, alors ce qu’il essaie de faire, c’est de briser la volonté du peuple ukrainien par ses attaques contre des zones civiles, et il essaie de briser la volonté de l’Europe par le déni d’énergie.”