Biden et Xi tiendront un appel au milieu de l’impasse à Taiwan sur un éventuel voyage de Pelosi

TAIPEI, Taïwan – Le président Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping s’expriment jeudi matin au milieu des avertissements de colère de Pékin selon lesquels les relations bilatérales ne peuvent progresser que si la Maison Blanche empêche la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) de se rendre à Taïwan. L’appel intervient à un moment de tensions accrues concernant les rencontres de plus en plus agressives de la Chine avec les États-Unis et ses partenaires militaires dans l’Indo-Pacifique, un voyage potentiel prévu de Pelosi à Taïwan et les affirmations apparemment improvisées de Biden que les États-Unis défendraient. l’île militairement – déclarations selon lesquelles la Maison Blanche est revenue. Les frictions croissantes ont ajouté aux divergences sur le commerce, la technologie, la sécurité et l’invasion russe de l’Ukraine.

Cet appel, qui a débuté plus tôt ce matin, est le cinquième entre les deux dirigeants et devait être long, permettant une traduction. Alors que les questions de commerce et de droits de l’homme devraient être discutées, la question de Taiwan – la plus controversée de la relation bilatérale – et les défis de sécurité dans la région, avec l’intensification de l’activité de la Chine en mer de Chine méridionale, sont des domaines d’engagement importants , disent des personnes proches du dossier, qui ont parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

Le Parti communiste chinois, bien qu’il n’ait jamais gouverné Taïwan, insiste sur le fait que l’île autonome de 23 millions d’habitants fait partie de son territoire et menace de recourir à la force si l’administration démocratiquement élue de Taipei déclarait son indépendance formelle.

Taïwan affine sa réponse à l’invasion au milieu des menaces de la Chine concernant le voyage de Pelosi

“Si Pelosi s’en va, cela poussera vraiment les choses au bord d’une falaise et brisera les garde-fous de la relation”, a déclaré Lu Xiang, directeur de recherche à l’Institut chinois de Hong Kong, affilié à l’Académie chinoise des sciences sociales. Les sciences.

Il a ajouté que Pékin n’accepte pas l’argument selon lequel Biden ne peut pas empêcher la visite de Pelosi en raison de la séparation des pouvoirs, et considère plutôt son voyage potentiel comme un indicateur de la volonté de l’administration de s’écarter des compréhensions fondamentales de la relation américano-chinoise.

À la fin de l’administration Trump, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que Pékin considérait la relation comme étant à son pire point depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1979. Quatre appels téléphoniques antérieurs entre Xi et Biden, ainsi que de nombreuses longues réunions entre hauts diplomates, n’ont pas provoqué de détente significative.

Lors d’une réunion avec le secrétaire d’État Antony Blinken plus tôt en juillet, Wang a fourni quatre listes que Pékin espère guider dans les relations, dont une sur les « actes répréhensibles américains qui doivent cesser » et une autre sur les domaines de coopération possibles si les tensions sont apaisées.

Les progrès dans les domaines d’intérêt commun seront impossibles tant que la question de Taiwan ne sera pas résolue, a déclaré Lu, ajoutant que la Chine a trouvé Biden plus difficile à comprendre que Donald Trump parce que ce dernier était “intentionnellement imprévisible” tandis que l’administration actuelle semble à Pékin être “involontairement imprévisible”. imprévisible » et incapable d’appliquer une politique claire à Taïwan. Il a noté que la gravité du désaccord sur la visite de Pelosi pourrait retarder ou annuler l’appel des dirigeants.

L’administration craint qu’un voyage de Pelosi à Taïwan ne déclenche une crise à travers le détroit

Les États-Unis maintiennent que leur politique d’une seule Chine – qui ne conteste ni n’approuve les revendications territoriales de Pékin et est intentionnellement vague quant à savoir si l’armée américaine interviendrait dans un conflit inter-détroit – reste inchangée.

Le dernier appel de Xi et Biden, en mars, portait sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les implications de la crise pour les relations américano-chinoises. Biden a averti Xi qu’il y aurait des conséquences si Pékin aidait la Russie économiquement ou militairement dans sa guerre contre son voisin, ont alors déclaré des responsables.

Les responsables de la Maison Blanche ont depuis déclaré qu’ils n’avaient pas vu “d’efforts systématiques” pour aider les Russes à échapper aux sanctions et aux contrôles à l’exportation.

L’appel intervient également alors que Xi se prépare pour une réunion politique deux fois par décennie, le 20e Congrès national du Parti communiste chinois, où il devrait assumer un troisième mandat sans précédent en tant que secrétaire général du parti, affirmant son position de leader le plus puissant de la Chine depuis Mao Zedong.

L’appel était en préparation avant que la controverse sur le voyage de Pelosi n’éclate. Mais les tensions ont augmenté ce mois-ci après que Pékin a menacé de conséquences si Pelosi poursuivait sa visite prévue à Taïwan en août, s’engageant à prendre des “mesures fortes” en réponse.

Bien que des délégations de législateurs se rendent périodiquement à Taïwan – le sénateur Rick Scott (R-Fla.) Était là ce mois-ci et le sénateur Tammy Duckworth (D-Ill.) s’est rendu du 30 mai au 1er juin, Pelosi serait le premier orateur de la Chambre à visiter depuis Newt Gingrich (R-Ga.) en 1997.

L’administration Biden est de plus en plus préoccupée par le fait qu’un tel voyage en ce moment – ​​avant le conclave du grand parti à l’automne – pourrait inciter la Chine à réagir d’une manière qui déclenche une crise à travers le détroit de Taiwan, et les responsables de la défense, de l’armée et du renseignement ont déployé un effort vigoureux pour exposer les risques au bureau du président. Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a personnellement informé Pelosi.

Le porte-avions USS Ronald Reagan et son groupe de frappe, quant à eux, sont retournés en mer de Chine méridionale après une escale à Singapour, a rapporté Reuters jeudi.

Biden lui-même, cependant, n’a pas parlé avec Pelosi. Cela pourrait la convaincre, ont déclaré des analystes, mais l’administration, affirmant qu’elle respecte la séparation des pouvoirs, “ne veut pas qu’il apparaisse que Biden l’a désactivé”, a déclaré une personne proche du dossier.

Les analystes Bonnie Glaser, directrice du programme Asie au German Marshall Fund et Zack Cooper, chercheur principal à l’American Enterprise Institute, ont fait valoir dans un éditorial du New York Times que la Chine et les États-Unis sont sur une “course de collision dans le détroit de Taiwan” et que la visite de Pelosi pourrait fournir “l’étincelle unique [that] pourrait enflammer cette situation explosive en une crise qui dégénère en conflit militaire.

Mais certains anciens responsables américains ont minimisé ces craintes, affirmant qu’un conflit militaire est peu probable.

À court terme, a déclaré un ancien haut responsable américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de l’affaire, “l’administration craint qu’un gel des relations résultant d’un voyage de Pelosi ne ferme les canaux de communication pour gérer de manière responsable les liens. “

L’ancien responsable a ajouté : “Mais à moyen terme, cela ouvre un espace pour que les alliés montrent plus de soutien public à Taiwan en citant l’exemple américain. C’est la tendance de ces dernières années. Si les États-Unis font les choses plus ouvertement , d’autres seront prêts à le faire aussi.

Méfiants face à la menace chinoise, les Taïwanais rejoignent le combat de l’Ukraine contre la Russie

« Si Pelosi visite Taiwan, alors elle repousse les limites. Dans ce cas, Pékin répondra également en repoussant les limites de la question taïwanaise. C’est pourquoi l’armée chinoise a envoyé un signal fort à ses homologues américains », a déclaré Wu Xinbo, doyen de l’Institut d’études internationales de l’Université Fudan de Shanghai.

Le président Biden a déclaré le 20 juillet que l’armée américaine pensait que ce n’était “pas une bonne idée” que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi se rende à Taiwan pour le moment. (Vidéo : Reuters)

Cependant, de nombreux experts taïwanais en sécurité affirment que la réaction de colère de Pékin est principalement pour le spectacle et minimise la possibilité que la Chine intervienne militairement pour empêcher une visite avec des manœuvres risquées comme la poursuite de l’avion de Pelosi dans l’espace aérien taïwanais. Ils suggèrent plutôt que la Chine manifestera son mécontentement face à l’intensification des bruits de sabre, comme l’envoi de dizaines d’avions de l’Armée populaire de libération profondément dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan.

L’armée taïwanaise a déclaré que les inquiétudes croissantes concernant une nouvelle crise dans le détroit de Taïwan n’avaient pas conduit à des ajustements dans les exercices de préparation militaire organisés à travers Taïwan cette semaine. Dans un discours prononcé mardi, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen n’a pas répondu aux inquiétudes suscitées par une éventuelle visite, mais a mis en garde contre l’augmentation des tactiques de “zone grise” – des manœuvres militaires coercitives qui s’arrêtent avant un conflit pur et simple – de la part de nations autoritaires qui bouleversaient l’équilibre régional de la sécurité. .

“A Taïwan, l’accent est davantage mis sur la capacité des États-Unis à résister à la pression”, a déclaré Jeremy Huai-Che Chiang, analyste basé à Taipei et ancien chercheur à la Taiwan-Asia Exchange Foundation, un groupe de réflexion. “De nombreux experts à Taïwan sont surpris par la réaction excessive au voyage de Pelosi dans la communauté des groupes de réflexion américains.”

L’enjeu pour Taïwan est une tendance d’anciens et actuels responsables de pays amis qui, en supposant le soutien des États-Unis, ont effectué des visites de plus en plus fréquentes à Taipei malgré la censure de Pékin. « Si les États-Unis ne peuvent plus le supporter, quel signal envoient-ils à nos alliés ? a demandé Tchang.

John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré mardi que l’appel visait à tendre vers une relation internationale critique.

“Il s’agit de l’une des relations bilatérales les plus importantes au monde, dans l’une des parties les plus importantes de la région indo-pacifique”, a déclaré Kirby. “Et de tout, des tensions sur Taiwan à la guerre en Ukraine, ainsi que comment nous gérons mieux la concurrence entre nos deux nations, certainement dans le domaine économique, il y a une foule d’enjeux.

Il a ajouté que Biden “veut s’assurer que les lignes de communication avec le président Xi [remain open] sur toutes les questions, qu’il s’agisse de questions sur lesquelles nous sommes d’accord ou de questions sur lesquelles nous rencontrons des difficultés importantes.