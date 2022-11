Biden et Xi se retrouvent enfin sur fond de fortes tensions

Commentez cette histoire Commentaire

BALI, Indonésie – Le président Biden et le président chinois Xi Jinping se sont lancés lundi dans une réunion à enjeux élevés ici, le premier échange en personne entre eux en tant que dirigeants de leurs nations et à une époque de tensions extrêmes entre les puissances mondiales. La rencontre est la plus importante de Biden au cours d’un voyage à l’étranger d’une semaine, les deux pays se heurtant au commerce, à la guerre en Ukraine et aux menaces économiques et militaires et beaucoup craignant que les relations américano-chinoises ne se transforment en une sorte de guerre froide.

Avec des aides et des conseillers regardant depuis de longues tables drapées – tous les membres des délégations portant des masques à l’exception des deux personnalités principales – les deux présidents ont exprimé l’espoir de pouvoir remettre les relations américano-chinoises sur les rails.

“Le monde attend, je crois, que les États-Unis et la Chine jouent un rôle clé dans les défis mondiaux, du changement climatique à l’insécurité alimentaire, et que nous puissions travailler ensemble”, a déclaré Biden dans des remarques avant la réunion. “Les États-Unis sont prêts à faire exactement cela.”

“Nous devons trouver la bonne direction pour la relation à l’avenir et élever la relation”, a déclaré Xi quelques minutes plus tard. « Le monde s’attend à ce que la Chine et les États-Unis gèrent correctement leur relation. Pour notre réunion, il a attiré l’attention du monde.

Chaque dirigeant, à Bali pour le sommet du Groupe des 20, est venu à la table en se sentant nouvellement enhardi. Xi a consolidé le contrôle – obtenant un troisième mandat de cinq ans défiant les normes et consolidant le pouvoir à un degré jamais vu depuis l’époque de Mao Zedong et Deng Xiaoping. Biden vient de sortir d’une élection de mi-mandat au cours de laquelle son parti a fait bien mieux que prévu et maintiendra sa majorité au Sénat.

Alors que Biden et Xi se rencontrent, leur ancienne connexion peut-elle éviter un affrontement ?

Les responsables de la Maison Blanche jubilent depuis la présentation démocrate de la semaine dernière aux élections de mi-mandat, plusieurs rapports indiquant que des dirigeants étrangers ont approché Biden pour commenter ses nouvelles victoires nationales, faisant référence à des États et districts clés avec une familiarité frappante qui, selon eux, provenait même d’homologues qui ne représentent pas les démocraties.

La rencontre entre Biden et Xi a eu lieu le troisième jour du passage de Biden à travers l’Asie. Il est arrivé pour la première fois à Phnom Penh, au Cambodge, samedi pour un sommet avec les pays d’Asie du Sud-Est, où l’objectif des États-Unis était de les unir en tant que contrepoids à la menace économique et militaire croissante que représente la Chine.

La réunion américano-chinoise a commencé juste après 17h30 heure locale et peut durer des heures. Le plan prévoyait des traducteurs simultanés, ce que les responsables américains ont souvent préféré comme moyen d’accélérer le dialogue afin que chaque dirigeant n’ait pas à attendre que l’autre ait fini avant que la traduction ne commence.

Le face-à-face est le résultat de mois de négociations tranquilles alors que les diplomates ont jeté les bases des pourparlers. Les hauts responsables de l’administration Biden ont présenté ces discussions comme une amélioration des interactions entre les pays, même s’ils ont gardé les attentes faibles pour toute percée en raison de la réunion. Biden et Xi ont tenu cinq appels téléphoniques depuis le début de la présidence de Biden, mais ils ne se sont pas rencontrés en personne depuis 2017.

Aucune déclaration commune, ce qui est typique lorsque les parties veulent montrer des progrès et des domaines d’accord, n’est attendue à la fin de la réunion. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré à l’avance qu’ils ne s’attendaient à aucune annonce majeure.

Au lieu de cela, ils ont présenté le dialogue comme le début d’un long processus, un pour aider à dégeler une relation en proie à tant de tensions que même les discussions sur des questions d’intérêt mutuel, telles que le changement climatique, ont parfois été fermées. Les responsables ont déclaré qu’ils savaient que les États-Unis étaient en « concurrence féroce » avec la Chine – et Biden « l’accepte » – mais qu’un dialogue continu serait important pour désamorcer les conflits.

« Les lignes de communication doivent être ouvertes. Point final, point final », a déclaré un haut responsable de l’administration avant la réunion. “La seule chose pire que d’avoir une conversation controversée, c’est de ne pas avoir de conversation du tout.”

Un domaine dont les deux hommes devraient discuter est la rivalité économique. Biden a maintenu les tarifs imposés par le président Donald Trump, et il a mis en place des restrictions sur la vente de semi-conducteurs et d’équipements de fabrication de puces à la Chine.

“Il veut s’assurer que la concurrence est limitée, que nous développons des garde-corps, que nous avons des règles de conduite claires et que nous faisons tout cela pour garantir que la concurrence ne dégénère pas en conflit”, a déclaré le responsable de l’administration, s’exprimant sur la condition d’anonymat pour prévisualiser les pourparlers.

La Chine veut réparer ses liens avec les États-Unis Mais elle ne fera pas le premier pas.

La secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, s’adressant aux journalistes quelques heures avant la réunion Biden-Xi, a déclaré qu’elle prévoyait que la conversation inclurait l’état des économies chinoise et mondiale.

Après des décennies de croissance rapide, l’économie chinoise a nettement ralenti cette année. Les blocages répétés dans le cadre de la politique rigide «zéro covid» de Xi et un secteur immobilier fortement endetté qui représente un cinquième de l’économie ont été des facteurs majeurs. Le Fonds monétaire international a déclaré le mois dernier que le taux de croissance annuel du pays devrait être cette année de 3,2 %, contre plus de 8 % en 2021.

“D’abord et avant tout, la réunion d’aujourd’hui vise à stabiliser les relations entre les États-Unis et la Chine et à créer une atmosphère plus sûre pour les entreprises américaines afin qu’elles comprennent à quoi s’attendre”, a déclaré Yellen.

Le secrétaire au Trésor a réitéré que les entreprises américaines dépendent trop de la Chine en tant que source de produits critiques, y compris les minéraux nécessaires à la production de batteries de véhicules électriques. Mais elle a suggéré qu’une grande partie des 600 milliards de dollars de flux commerciaux annuels entre les pays devrait se poursuivre.

« Nous voulons une chaîne d’approvisionnement plus sûre et plus résiliente. Mais certainement sur un large éventail d’activités commerciales – et les entreprises américaines faisant des affaires en Chine – ce n’est certainement pas quelque chose que nous avons l’intention d’entraver », a-t-elle déclaré.

Biden a également prévu de soulever des problèmes de longue date que les États-Unis ont avec le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme. Ils sont fortement en désaccord sur Taïwan, en particulier après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a visité l’île autonome que Pékin considère comme faisant partie de son territoire en août. Xi avait demandé à Biden de trouver un moyen de l’empêcher de lui rendre visite ; à la suite de son voyage, la Chine a suspendu les pourparlers avec les États-Unis sur une série d’autres questions.

“Les deux parties semblent vouloir que les dirigeants se réunissant à Bali fassent baisser la température dans une relation surchauffée”, a déclaré Danny Russel, un ancien diplomate qui a conseillé Biden lors de réunions passées avec Xi et qui est maintenant vice-président de l’Asia Society Policy Institute.

“Washington est conscient du risque qu’un incident involontaire ne dégénère rapidement en crise”, a ajouté Russel. “Pékin cherche à éviter une nouvelle série de mesures américaines punitives comme les récents contrôles des exportations de semi-conducteurs.”

Au début de la réunion, la Chine avait signalé qu’elle souhaitait remettre les liens sur les rails et empêcher les désaccords de dégénérer en conflit. Mais les deux parties ont des idées totalement différentes sur la façon d’établir des garde-corps, a noté Chen Dongxiao, président des Instituts d’études internationales de Shanghai, un groupe de réflexion.

“La Chine définit le ‘plancher’ d’un point de vue stratégique et politique, qui consiste fondamentalement à ne pas laisser les États-Unis menacer ou nuire à plusieurs reprises aux intérêts fondamentaux de la Chine”, a-t-il déclaré, tandis que Pékin considère que les mesures pratiques seules sont “peu fiables et peu utiles”.

Le Congrès cherche à armer Taïwan rapidement alors que la menace chinoise grandit

La Maison Blanche a trouvé remarquable que Xi ait mis en garde pour la première fois contre l’utilisation d’armes nucléaires dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine lorsqu’il s’est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz la semaine dernière. Son commentaire a été considéré comme un signal clair adressé au président russe Vladimir Poutine.

“Je pense qu’il y a indéniablement un malaise à Pékin face à ce que nous avons vu en termes de rhétorique et d’activité imprudentes de la part de la Russie”, a déclaré lundi aux journalistes un deuxième haut responsable de l’administration, s’exprimant également sous couvert d’anonymat. “Je pense qu’il est également indéniable que la Chine est probablement à la fois surprise et un peu embarrassée par la conduite des opérations militaires russes.”

La rencontre Biden-Xi est une sorte de reconnexion pour une relation qui s’est développée il y a plus de dix ans, lorsque chaque homme était vice-président de son pays et chargé d’apprendre à se connaître et de favoriser une meilleure compréhension.

À un moment donné, lors d’une visite d’une école à Los Angeles, ils ont chacun affiché des T-shirts blancs sur lesquels on pouvait lire “Fostering Goodwill Between America & China”. La chemise de Biden était en mandarin et celle de Xi était en anglais.