Biden et Xi se rencontreront mercredi pour discuter du commerce, de Taiwan et de la gestion des relations tendues entre les États-Unis et la Chine.

WASHINGTON — Le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se rencontreront mercredi en Californie pour des discussions sur le commerce, Taiwan et la gestion des relations tendues entre les États-Unis et la Chine dans le cadre du premier engagement entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales depuis près d’un an, ont déclaré des responsables de l’administration Biden. .

La Maison Blanche a déclaré pendant des semaines qu’elle prévoyait que Biden et Xi se rencontreraient en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco, mais les négociations se sont arrêtées à la veille de la réunion, qui débute samedi.

Les responsables, qui ont informé les journalistes sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par la Maison Blanche, ont déclaré vendredi que les dirigeants se réuniraient dans la région de la baie de San Francisco, mais ont refusé de donner plus de détails en raison de problèmes de sécurité. Des milliers de manifestants devraient descendre à San Francisco lors du sommet.

La réunion ne devrait pas déboucher sur de nombreuses annonces majeures, voire aucune, et les différends entre les deux puissances ne seront certainement pas résolus. Au lieu de cela, a déclaré un responsable, Biden cherche à « gérer la concurrence, à prévenir les risques de conflit et à garantir l’ouverture des canaux de communication ».

L’ordre du jour ne manque pas de questions difficiles.

Les différences dans les relations déjà compliquées entre les États-Unis et la Chine n’ont fait que s’accentuer l’année dernière, Pékin s’irritant face aux nouveaux contrôles américains sur les exportations de technologies de pointe ; Biden a ordonné d’abattre un ballon espion chinois après avoir traversé la zone continentale des États-Unis ; et la colère chinoise face à l’escale aux États-Unis de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen plus tôt cette année, entre autres problèmes. La Chine revendique l’île comme son territoire.

Biden fera probablement également pression sur Xi pour qu’il utilise l’influence de la Chine sur la Corée du Nord, dans un contexte d’inquiétude accrue face à l’accélération des tests de missiles balistiques par la Corée du Nord et au fait que Pyongyang fournisse des munitions à la Russie pour sa guerre en Ukraine.

Le président démocrate devrait également faire savoir à Xi qu’il aimerait que la Chine utilise son influence naissante sur l’Iran pour indiquer clairement que Téhéran ou ses mandataires ne devraient pas prendre de mesures qui pourraient conduire à une extension de la guerre entre Israël et le Hamas. Son administration estime que les Chinois, gros acheteur de pétrole iranien, disposent d’une influence considérable auprès de l’Iran, qui est un soutien majeur du Hamas.

Biden et Xi se sont rencontrés pour la dernière fois il y a près d’un an en marge du sommet du Groupe des 20 à Bali, en Indonésie. Au cours de la réunion de près de trois heures, Biden s’est directement opposé aux « actions coercitives et de plus en plus agressives » de la Chine envers Taiwan et a discuté de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et d’autres questions. Xi a souligné que « la question de Taiwan est au cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine, le fondement du fondement politique des relations sino-américaines et la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines ».

Le président américain Joe Biden, à droite, et le président chinois Xi Jinping se serrent la main avant une réunion en marge du sommet du G20, le 14 novembre 2022, à Bali, en Indonésie. Biden et Xi tiendront mercredi une réunion très attendue dans la région de la baie de San Francisco. (Photo : Alex Brandon, Associated Press)

La réunion de la semaine prochaine intervient alors que les États-Unis se préparent à une année potentiellement mouvementée pour les relations américano-chinoises, avec une élection présidentielle à Taiwan en janvier et une élection présidentielle américaine en novembre prochain.

Pékin considère les contacts officiels américains avec Taiwan comme un encouragement à rendre permanente l’indépendance de facto de l’île, vieille de plusieurs décennies, une mesure que les dirigeants américains disent ne pas soutenir. Dans le cadre de la politique « Une seule Chine », les États-Unis reconnaissent Pékin comme le gouvernement chinois et n’entretiennent pas de relations diplomatiques avec Taiwan, mais ils maintiennent que Taipei est un partenaire important dans la région Indo-Pacifique. Biden a l’intention de réaffirmer que les États-Unis ne veulent aucun changement dans le statu quo, a déclaré un responsable.

Des experts en désinformation témoignant devant la commission sénatoriale du renseignement ont averti que Pékin pourrait viser les États-Unis, semant la discorde qui pourrait influencer les résultats des élections au niveau local, en particulier dans les districts comptant un grand nombre d’électeurs sino-américains.

L’administration Biden a cherché à faire comprendre aux Chinois que toute action ou ingérence dans les élections de 2024 « soulèverait des inquiétudes extrêmement fortes de notre part », selon un responsable.

Les responsables ont également noté que Biden est déterminé à rétablir les communications entre militaires dont Pékin s’est largement retiré après la visite de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à Taiwan en août 2022.

Pendant ce temps, le nombre d’affrontements dangereux ou provocateurs impliquant les navires et avions des deux pays a augmenté.

Le mois dernier, l’armée américaine a publié une vidéo d’un avion de combat chinois volant à moins de 3 mètres d’un bombardier américain B-52 au-dessus de la mer de Chine méridionale, provoquant presque un accident. Plus tôt ce mois-là, le Pentagone a publié des images de certaines des plus de 180 interceptions d’avions de guerre américains par des avions chinois survenues au cours des deux dernières années, ce qui fait partie d’une tendance que les responsables militaires américains qualifient d’inquiétante.

Le Pentagone a averti que le manque de contacts entre militaires “augmente le risque d’un incident opérationnel ou d’une erreur de calcul dégénérant en crise ou en conflit”.

Les responsables ont également déclaré que Biden soulignerait l’engagement américain envers les Philippines, à la suite d’un récent épisode au cours duquel des navires chinois ont bloqué et sont entrés en collision avec deux navires philippins au large d’un haut-fond contesté dans la mer de Chine méridionale.

Les Philippines et d’autres voisins de la Chine résistent aux vastes revendications territoriales de Pékin sur la quasi-totalité de la mer.

“Je veux être très clair”, a déclaré Biden en octobre. “L’engagement de défense des États-Unis envers les Philippines est à toute épreuve.”

Les deux parties ont semblé soigneusement réfléchir à la sécurité de la réunion, refusant de rendre public le lieu des pourparlers tant attendus.

Des milliers de personnes protestant contre la destruction du climat, les pratiques des entreprises, la guerre entre Israël et le Hamas et d’autres problèmes devraient se rendre à San Francisco lors du sommet.

