Biden et Xi se rencontreront la semaine prochaine pour la première fois depuis un an

Le président Biden rencontrera son homologue chinois Xi Jinping en marge d’une conférence économique à San Francisco la semaine prochaine, un an après leur dernière rencontre en face-à-face à Bali. Les deux dirigeants devraient se rencontrer mercredi alors qu’ils se rendent tous deux à San Francisco pour la conférence de coopération économique Asie-Pacifique, qui se tient à San Francisco, ont déclaré de hauts responsables de l’administration aux journalistes lors d’un appel téléphonique jeudi. Biden et Xi n’ont eu aucune communication directe depuis leur dernier sommet en personne l’année dernière.

Cette réunion très attendue intervient alors que les deux parties tentent de stabiliser une relation ébranlée par une série de crises, notamment la réponse agressive de la Chine à la visite de l’ancienne présidente Nancy Pelosi à Taiwan l’année dernière et l’abattage par l’armée américaine d’un ballon espion chinois qui traversait la frontière. États-Unis en février.

Cela survient également alors que les conflits en Europe et au Moyen-Orient menacent de détourner l’attention de Washington de ce que l’administration Biden a souvent signalé comme son défi géopolitique le plus important : gérer la concurrence avec la Chine.

La réunion intervient quelques semaines seulement après que la Maison Blanche ait dû déplacer une attention significative à la crise explosive au Moyen-Orient qui a commencé après que des hommes armés palestiniens du groupe militant Hamas ont lancé une attaque sanglante en Israël qui a fait quelque 1 400 morts et a entraîné la détention de plus de 200 otages dans la bande de Gaza voisine. Israël a lancé une campagne militaire de représailles qui a fait plus de 10 000 morts Palestiniens et cela a mis à l’épreuve les relations américaines à l’étranger et a suscité une profonde inquiétude parmi les responsables américains quant au risque que le conflit ne se transforme en une guerre régionale.

Dans le même temps, Biden s’efforce de persuader les républicains du Congrès, de plus en plus sceptiques, de continuer à envoyer de l’aide à l’Ukraine alors que ce pays lutte pour chasser une invasion russe de son territoire.

Les responsables de la Maison Blanche affirment que malgré les exigences liées à la guerre russe en Ukraine et au conflit Israël-Hamas, ils ont maintenu leur forte concentration sur l’Asie. Ils ont noté qu’un groupe de hauts responsables de l’administration, depuis les secrétaires d’État et de la Défense jusqu’au président des chefs d’état-major interarmées et à l’ambassadeur auprès des Nations Unies, se trouvaient tous dans la région Indo-Pacifique cette semaine. Biden rencontrera le président indonésien lundi avant de s’envoler pour San Francisco.

« Nous savons que les efforts visant à façonner ou à réformer la Chine sur plusieurs décennies ont échoué », a déclaré un haut responsable de l’administration, s’exprimant sous couvert d’anonymat selon les règles de base de l’appel à la presse. « Mais nous nous attendons à ce que la Chine soit présente et soit un acteur majeur. acteur sur la scène mondiale pour le reste de notre vie… Nous pensons également qu’une concurrence intense nécessite et exige une diplomatie intense pour gérer les tensions et empêcher la concurrence de virer au conflit ou à la confrontation.

Certains experts ont déclaré que les violences à Gaza et en Ukraine soulignent que les États-Unis et la Chine ont un intérêt commun dans la stabilité mondiale.

« Les conflits au Moyen-Orient et en Europe rappellent aux systèmes politiques et aux opinions publiques des deux côtés qu’en dépit de la féroce rivalité entre les États-Unis et la Chine dans tous les domaines, ni les États-Unis ni la Chine ne profitent du chaos régional et qu’ils partagent un fort intérêt pour le chaos régional. une économie mondiale stable », a déclaré Patricia Kim, experte de l’Asie de l’Est à la Brookings Institution.

Après le sommet de Bali l’année dernière, l’espoir a été soulevé que les deux pays pourraient rétablir des relations devenues tendues. Mais les relations se sont à nouveau glaciales plus tôt cette année après la découverte du ballon espion, ce qui a conduit le secrétaire d’État Antony Blinken à annuler à la dernière minute un voyage prévu à Pékin et la Chine à dénoncer l’abattage du dirigeable par les États-Unis, ce que Pékin avait insisté sur le fait que c’était le cas. un ballon météo égaré.

Depuis lors, une série de réunions entre de hauts responsables américains et chinois ont ouvert la voie à la rencontre de la semaine prochaine. Blinken s’est rendu à Pékin en juin et a rencontré Xi. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a récemment rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Washington, tandis que la secrétaire au Trésor Janet Yellen, l’envoyé spécial pour le climat John Kerry, le directeur de la CIA William Burns et la secrétaire au Commerce Gina Raimando se sont tous rendus en Chine au cours des six derniers mois. . Les deux parties ont également lancé des consultations sur le contrôle des armements, les préoccupations maritimes et les questions de dette.

La réunion intervient à un moment crucial pour la Chine, qui fait face à des difficultés économiques alimentées par l’effondrement du marché immobilier et la crise de la dette des gouvernements locaux qui ont ralenti la croissance.

Biden et Xi devraient se concentrer sur la restauration des canaux de communication de crise, en particulier entre les hauts responsables militaires et de la défense, et travailler sur des domaines de préoccupation commune, tels que le changement climatique et la stabilité macroéconomique, ont déclaré les hauts responsables. Ils devraient également aborder des sujets de désaccord, notamment la guerre en Ukraine, les droits de l’homme, les différends en mer de Chine méridionale et l’éventuelle ingérence chinoise dans les élections à Taiwan, ont indiqué les responsables.

Notamment, des responsables ont déclaré que Biden ferait pression sur Xi pour qu’il contribue aux efforts diplomatiques avec l’Iran, dans le but d’empêcher une escalade de la guerre entre Israël et Gaza. Biden a averti à plusieurs reprises l’Iran de ne pas encourager ses mandataires, comme le Hezbollah libanais, à entrer dans le conflit. Les mandataires soutenus par l’Iran ont déjà lancé des attaques provocatrices dans la région, notamment contre les troupes américaines.

« Je pense que le président soulignera notre désir que la Chine fasse clairement comprendre, dans le cadre de ses relations naissantes avec l’Iran, qu’il est essentiel que l’Iran ne cherche pas à intensifier ou à propager la violence au Moyen-Orient et qu’il prévienne très clairement que si l’Iran entreprend des actes de provocation, actions, les États-Unis sont prêts à réagir et à réagir rapidement », a déclaré le haut responsable.

Les responsables américains ont exprimé leur optimisme quant au fait que la réunion aboutirait à une reprise des communications militaires de haut niveau et à un accord pour résoudre la crise du fentanyl.

Biden et Xi entretiennent une relation qui remonte à l’époque où ils étaient tous deux vice-présidents il y a environ une douzaine d’années. La réunion dans la région de la baie de San Francisco marquera leur septième interaction depuis l’investiture de Biden en janvier 2021, mais seulement leur deuxième réunion en personne.

Le voyage de Xi en Californie marque son premier voyage aux États-Unis depuis environ six ans, lorsqu’il avait rendu visite à l’ancien président Donald Trump dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

L’administration Biden a décrit la Chine comme le défi stratégique à long terme le plus sérieux pour les États-Unis et a déclaré qu’elle représentait la menace la plus sérieuse pour l’ordre international.

Les responsables américains ont donné la priorité au renforcement des relations dans la région Indo-Pacifique. Ils ont travaillé au renforcement des liens entre le Japon et la Corée du Sud, et Biden a accueilli le président sud-coréen Yoon Suk Yeol plus tôt cette année.

Biden a également dépensé beaucoup d’énergie et de capital politique dans les relations entre les États-Unis et l’Inde et a soigneusement évité de critiquer le Premier ministre Narendra Modi, dont le parti nationaliste hindou a commis des violences meurtrières contre les musulmans et qui a érodé la démocratie en Inde.