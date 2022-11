Biden et Xi se rencontreront face à face au milieu des tensions entre les superpuissances

NUSA DUA, Indonésie (AP) – Le président Joe Biden s’entretiendra lundi avec le président chinois Xi Jinping pour leur première rencontre en personne depuis l’entrée en fonction du président américain il y a près de deux ans, au milieu des tensions croissantes entre les deux superpuissances alors qu’elles se disputent influence mondiale.

Les deux hommes participent à la réunion très attendue – tenue en marge du sommet du Groupe des 20 des dirigeants mondiaux en Indonésie – avec une position politique renforcée dans leur pays. Les démocrates ont triomphalement conservé le contrôle du Sénat, avec une chance d’augmenter leur rang d’un point lors d’un second tour des élections en Géorgie le mois prochain, tandis que Xi a obtenu un troisième mandat de cinq ans en octobre par le congrès national du Parti communautaire, un mandat qui a éclaté avec tradition.

“Nous avons très peu de malentendus”, a déclaré Biden aux journalistes à Phnom Penh, au Cambodge, où il a participé à un rassemblement de nations d’Asie du Sud-Est avant de partir pour l’Indonésie. “Nous devons juste déterminer où se trouvent les lignes rouges et … quelles sont les choses les plus importantes pour chacun de nous au cours des deux prochaines années.”

Biden a ajouté: “Sa situation a changé, pour dire l’évidence, à la maison.” Le président a déclaré à propos de sa propre situation: “Je sais que j’arrive plus fort.”

Les assistants de la Maison Blanche ont cherché à plusieurs reprises à minimiser toute notion de conflit entre les deux nations et ont souligné qu’ils pensaient que les deux pays pouvaient travailler en tandem sur des défis communs tels que le changement climatique et la sécurité sanitaire.

Mais les relations entre les États-Unis et la Chine sont devenues de plus en plus tendues pendant la présidence de Biden.

Avant de quitter Washington, Biden a déclaré qu’il prévoyait d’aborder avec Xi les différences dans leur approche de l’île autonome de Taiwan, les pratiques commerciales et les relations de la Chine avec Moscou au milieu de son invasion de l’Ukraine vieille de près de neuf mois. Les responsables chinois se sont largement abstenus de critiquer publiquement la guerre de la Russie, bien que Pékin ait évité tout soutien direct tel que la fourniture d’armes.

Taïwan est devenu l’une des questions les plus controversées entre Washington et Pékin. À plusieurs reprises au cours de sa présidence, Biden a déclaré que les États-Unis défendraient l’île – que la Chine envisageait pour une éventuelle unification – en cas d’invasion dirigée par Pékin. Mais les responsables de l’administration ont souligné à chaque fois que la posture « d’ambiguïté stratégique » des États-Unis envers l’île n’a pas changé.

Les tensions ont encore augmenté lorsque la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, s’est rendue à Taïwan en août, incitant la Chine à riposter par des exercices militaires et des tirs de missiles balistiques dans les eaux voisines.

L’administration Biden a également bloqué les exportations de puces informatiques avancées vers la Chine le mois dernier – une décision destinée à renforcer la concurrence américaine contre Pékin et qui a été rapidement condamnée par les responsables chinois.

Et bien que les deux hommes aient tenu cinq appels téléphoniques ou vidéo pendant la présidence de Biden, les responsables de la Maison Blanche affirment que ces rencontres ne remplacent pas le fait que Biden puisse rencontrer et mesurer Xi en personne. Cette tâche est d’autant plus importante après que Xi a renforcé son emprise sur le pouvoir par le biais du congrès du parti, laissant les responsables américains chercher un engagement direct avec Xi, car les responsables de niveau inférieur n’ont pas pu ou pas voulu parler au nom du président chinois.

De nombreuses conversations et engagements de Biden au cours de sa tournée dans trois pays – qui l’ont conduit en Égypte et au Cambodge avant d’atterrir sur l’île de Bali dimanche – étaient, à dessein, le préparant à sa rencontre avec Xi et envoyaient un signal que les États-Unis serait en concurrence dans des domaines où Xi a également travaillé pour étendre l’influence de son pays.

À Phnom Penh, Biden a cherché à affirmer l’influence et l’engagement des États-Unis dans une région où la Chine a également fait des percées et où de nombreuses nations se sentent alliées à Pékin. Il a également sollicité des informations sur ce qu’il devrait aborder avec Xi lors de conversations avec des dirigeants du Japon, de la Corée du Sud et de l’Australie.

Les deux hommes ont une histoire qui remonte à l’époque où Biden était vice-président, lorsqu’il s’est lancé dans une mission de familiarisation avec Xi, alors vice-président chinois, lors de voyages qui ont amené Xi à Washington et Biden à travers des voyages sur le Tibet. plateau. Le président américain a souligné qu’il connaissait bien Xi et qu’il souhaitait profiter de cette rencontre en personne pour mieux comprendre la position des deux hommes.

Biden aimait insérer des références à ses conversations avec Xi dans ses voyages aux États-Unis avant les élections de mi-mandat, utilisant la préférence du dirigeant chinois pour la gouvernance autocratique pour expliquer aux électeurs pourquoi la démocratie devrait prévaloir. Ce point de vue a été quelque peu validé sur la scène mondiale, car des collaborateurs de la Maison Blanche ont déclaré que plusieurs dirigeants mondiaux avaient approché Biden pendant son séjour au Cambodge pour lui dire qu’ils surveillaient de près le résultat des élections de mi-mandat et que les résultats étaient un triomphe pour la démocratie.

Biden prévoyait de faire des remarques publiques et de répondre aux questions des journalistes après sa rencontre avec Xi.

Seung Min Kim et Zeke Miller, Associated Press