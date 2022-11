Biden et Xi se rencontreront alors que les tensions augmentent à Taiwan

PHNOM PENH, Cambodge – Le président Biden et le président chinois Xi Jinping se rencontreront lundi avant le sommet du Groupe des 20 en Indonésie, une rencontre qui, selon M. Biden et ses conseillers, se concentrera sur l’établissement d’attentes avec les Chinois alors que les tensions continuent d’augmenter sur des questions telles que Taïwan et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La réunion, la première entre les deux depuis l’entrée en fonction de M. Biden, aura lieu après que le président aura assisté à une conférence sur le climat en Égypte et fait une autre escale au Cambodge cette semaine. Au Cambodge, il s’entretiendra avec les dirigeants des pays d’Asie du Sud-Est dans le cadre d’un effort plus large visant à renforcer les relations qui pourraient aider à contrer l’influence de la Chine dans la région, a déclaré jeudi aux journalistes un haut responsable de l’administration, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Le responsable a renforcé la position du président, prononcée lors d’une conférence de presse mercredi, selon laquelle il ne ferait aucune “concession fondamentale” sur le soutien américain à Taiwan. La Chine insiste sur le fait que Taiwan fait partie de son territoire et ne peut pas exister en tant que nation souveraine.

M. Biden et M. Xi devraient également discuter du commerce, des droits de l’homme et de la Corée du Nord.

Organiser une réunion donne à M. Biden, un politicien qui croit au pouvoir des rencontres en face à face, une chance de rétablir les frontières avec un dirigeant qu’il traite plus comme un ennemi de l’époque de la guerre froide que comme un concurrent sceptique qu’il avait autrefois connaissait. Depuis qu’ils se sont rencontrés pour la première fois, alors qu’ils étaient tous deux vice-présidents il y a plus de dix ans, M. Xi a resserré son emprise sur le pouvoir au niveau national et est devenu plus conflictuel en tant qu’adversaire mondial, même s’il a été plus isolé physiquement pendant la pandémie de coronavirus.