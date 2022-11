Biden et Xi se rencontreront à la recherche de “lignes rouges”

Les dirigeants américains et chinois tiendront leur premier sommet face à face dans un contexte de tensions croissantes à propos de Taïwan et de la crise ukrainienne

Alors que les relations américano-chinoises languissent à leur plus bas de mémoire récente, les présidents Joe Biden et Xi Jinping se réuniront lundi pour un sommet dans l’espoir d’établir clairement des frontières qui doivent être honorées pour éviter un conflit potentiellement catastrophique entre les deux puissances mondiales. .

Les dirigeants convergeront en Indonésie pour leur premier face-à-face depuis que Biden a pris ses fonctions de président en janvier 2021. Les relations entre les deux pays se sont détériorées au cours des 21 derniers mois alors que les tensions s’intensifient, en particulier à propos de Taïwan et de la Russie-Ukraine. conflit.

Washington a tenté en vain d’amener Pékin à se joindre à l’Occident dans une campagne de sanctions contre la Russie, plutôt que de rester neutre sur la crise ukrainienne, tandis que la Chine a cherché à montrer clairement son intolérance pour les actions qu’elle considère comme portant atteinte à sa souveraineté sur Taïwan. La Chine a rompu ses liens militaires et climatiques avec les États-Unis en août, après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a défié les avertissements du gouvernement de Xi et effectué une visite controversée à Taipei, encourageant potentiellement les séparatistes sur l’île autonome.

S’adressant aux journalistes dimanche à Phnom Penh, au Cambodge, Biden a déclaré qu’il visait à avoir “directe” entretiens avec Xi. “Nous avons très peu de malentendus” a-t-il dit à propos de ses conversations passées avec le dirigeant chinois. “Nous devons juste comprendre quelles sont les lignes rouges.”

Pour la Chine, Taïwan est clairement l’une de ces lignes rouges. Pékin entend réintégrer Taïwan, de préférence par des moyens pacifiques. “Nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires”, a déclaré Xi le mois dernier lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois. “Cela vise uniquement l’ingérence de forces extérieures et de quelques séparatistes cherchant l’indépendance de Taiwan.”

Le général américain le plus haut gradé, le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley, a promis mercredi de continuer à soutenir l’armée taïwanaise avec des armes et une formation. Il a également accusé la Chine de rechercher « supériorité militaire mondiale ». La Chine reste la principale menace pour la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré le Pentagone le mois dernier.

Les responsables chinois ont déploré ce qu’ils considèrent comme un “mentalité dépassée de la guerre froide” à Washington et ont demandé “coopération gagnant-gagnant”. La politique étrangère américaine est guidée par “la logique de la domination et de l’hégémonisme et dit tout sur la mauvaise intention des États-Unis de contenir et de réprimer la Chine sous divers faux prétextes”, Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré plus tôt ce mois-ci.

