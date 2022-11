Biden et Xi se rencontrent au sommet du G20 en Indonésie

Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus pendant environ trois heures lundi lors de leur première réunion en personne depuis que Biden a pris ses fonctions il y a près de deux ans, dans le but de “gérer” les différences entre les superpuissances alors qu’elles se disputent une influence mondiale dans un contexte d’augmentation. tensions économiques et sécuritaires.

Xi et Biden se sont salués avec une poignée de main dans un hôtel de luxe à Bali, en Indonésie, où ils assistent au sommet du Groupe des 20 des grandes économies, avant de s’asseoir pour des entretiens officiels.

“En tant que dirigeants de nos deux nations, nous partageons la responsabilité, à mon avis, de montrer que la Chine et les États-Unis peuvent gérer nos différences, empêcher que la concurrence ne se transforme en conflit et trouver des moyens de travailler ensemble sur des problèmes mondiaux urgents qui nécessitent notre coopération mutuelle », a déclaré Biden pour ouvrir la réunion.

Xi a appelé Biden à « tracer la bonne voie » et à « élever les relations » entre la Chine et les États-Unis. Il s’est dit prêt pour un « échange de vues franc et approfondi » avec Biden.

Rencontre très attendue

Les deux hommes sont entrés dans la réunion très attendue avec une position politique renforcée à la maison. Les démocrates ont triomphalement conservé le contrôle du Sénat américain, avec une chance d’augmenter leur rang d’un point lors d’un second tour des élections en Géorgie le mois prochain, tandis que Xi s’est vu décerner un troisième mandat de cinq ans en octobre par le congrès national du Parti communiste, une rupture avec tradition.

“Nous avons très peu de malentendus”, a déclaré Biden aux journalistes au Cambodge dimanche, où il a participé à un rassemblement de nations d’Asie du Sud-Est avant de partir pour l’Indonésie. “Nous devons juste déterminer où se trouvent les lignes rouges et … quelles sont les choses les plus importantes pour chacun de nous au cours des deux prochaines années.”

Biden a ajouté: “[Xi’s] les circonstances ont changé, pour dire l’évidence, à la maison. » Le président a déclaré à propos de sa propre situation : « Je sais que j’arrive plus fort.

Les assistants de la Maison Blanche ont cherché à plusieurs reprises à minimiser toute notion de conflit entre les deux nations et ont souligné qu’ils pensaient que les pays pouvaient travailler en tandem sur des défis communs tels que le changement climatique et la sécurité sanitaire.

Le président américain Joe Biden s’entretient avec un membre de son équipe de négociation lors de la rencontre de lundi avec le président chinois Xi Jinping. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Mais les relations sont devenues plus tendues sous les administrations américaines successives, alors que les différences économiques, commerciales, de droits de l’homme et de sécurité sont apparues au premier plan.

En tant que président, Biden a réprimandé à plusieurs reprises la Chine pour les violations des droits de l’homme contre le peuple ouïghour et d’autres minorités ethniques, la répression des militants de la démocratie à Hong Kong, les pratiques commerciales coercitives, les provocations militaires contre Taïwan autonome et les divergences sur la poursuite par la Russie de sa guerre. contre l’Ukraine.

Les responsables chinois se sont largement abstenus de critiquer publiquement la guerre de la Russie, bien que Pékin ait évité tout soutien direct, comme la fourniture d’armes.

La question de Taïwan

Taïwan est devenu l’une des questions les plus controversées entre Washington et Pékin. À plusieurs reprises au cours de sa présidence, Biden a déclaré que les États-Unis défendraient l’île – que la Chine envisageait pour une éventuelle unification – en cas d’invasion dirigée par Pékin.

Mais les responsables de l’administration ont souligné à chaque fois que la politique “Une Chine” des États-Unis n’avait pas changé. Cette politique reconnaît le gouvernement de Pékin tout en permettant des relations informelles et des liens de défense avec Taipei, ainsi qu’une posture “d’ambiguïté stratégique” quant à savoir s’il réagirait militairement si l’île était attaquée.

Les tensions ont éclaté lorsque la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan en août, incitant la Chine à riposter par des exercices militaires et des tirs de missiles balistiques dans les eaux voisines.

L’administration Biden a également bloqué les exportations de puces informatiques avancées vers la Chine le mois dernier – une mesure de sécurité nationale qui renforce la concurrence américaine contre Pékin. Les responsables chinois ont rapidement condamné les restrictions.

Aucun substitut à une réunion en personne

Bien que les deux hommes aient tenu cinq appels téléphoniques ou vidéo pendant la présidence de Biden, les responsables de la Maison Blanche affirment que ces rencontres ne remplacent pas le fait que Biden puisse rencontrer Xi en personne. Cette tâche est d’autant plus importante après que Xi a renforcé son emprise sur le pouvoir par le biais du congrès du parti, car les responsables chinois de niveau inférieur n’ont pas pu ou n’ont pas voulu parler au nom de leur chef.

Avant la réunion, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, avait déclaré que la Chine était attachée à la coexistence pacifique mais défendrait fermement sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement.

“Il est important que les Etats-Unis travaillent avec la Chine pour gérer correctement les différences, faire progresser la coopération mutuellement bénéfique, éviter les malentendus et les erreurs de calcul et ramener les relations sino-américaines sur la bonne voie d’un développement sain et régulier”, a-t-elle déclaré lors d’un quotidien séance d’information à Pékin.