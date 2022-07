Biden et Xi mènent un appel marathon en période de tensions croissantes

M. Biden a juré en mai d’utiliser la force pour défendre Taïwan en cas d’attaque, la troisième fois qu’il l’a dit au cours de sa brève présidence, même si lui et ses collaborateurs ont insisté plus tard sur le fait qu’il ne changeait pas la politique américaine de longue date d'”ambiguïté stratégique”. sur la façon dont il réagirait dans une telle circonstance. Le langage du président a encouragé Taiwan et les faucons américains alors même qu’il a été condamné à Pékin.

Contrer la Chine : Lors d’un vote bipartisan, le Sénat a adopté un projet de loi de 280 milliards de dollars visant à renforcer l’avantage manufacturier et technologique américain pour contrer la Chine. Il s’agit de la plus importante intervention du gouvernement américain dans la politique industrielle depuis des décennies.

Taïwan: L’administration Biden est devenue de plus en plus inquiète que la Chine essaie d’agir contre cette île autonome au cours de la prochaine année et demie – peut-être en essayant de fermer le détroit de Taiwan.

Politique d’échange: Le nouvel accord commercial annoncé par le président Biden lors d’un voyage en Asie repose sur deux grandes idées : contenir la Chine et s’éloigner de la focalisation sur les marchés et les tarifs.

Les affirmations internationales de la Chine interviennent alors que M. Xi fait face à des problèmes importants chez lui avant un congrès critique du parti en novembre au cours duquel il devrait être confirmé pour un troisième mandat. Les politiques de verrouillage «zéro Covid» de la Chine ont été profondément impopulaires et l’économie a considérablement ralenti, car le chômage des jeunes est en augmentation et les crises des prêts hypothécaires et de la dette affligent certaines régions.

Dans la région, le groupe aéronaval de l’USS Ronald Reagan a quitté Singapour mardi et s’est dirigé vers le nord dans la mer de Chine méridionale, en direction du détroit de Taïwan.

Une porte-parole de la septième flotte, le Cmdr. Hayley Sims, a décrit le mouvement comme «la poursuite des opérations normales et programmées du transporteur dans le cadre de sa patrouille de routine à l’appui d’un Indo-Pacifique libre et ouvert». Elle a refusé de dire si ou quand le transporteur atteindrait les environs de Taiwan.

Avant l’appel de jeudi, Pékin a publié des déclarations plus fortes que d’habitude sur le voyage prévu de Mme Pelosi, laissant entendre que la Chine pourrait utiliser la force militaire si l’orateur allait de l’avant avec ses plans. Les États-Unis « supporteraient les conséquences » si Mme Pelosi se rendait à Taïwan, a déclaré cette semaine un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

La forte rhétorique visait à dissuader Mme Pelosi de faire le voyage, mais cela ne signifiait pas que la Chine utiliserait la force militaire, a déclaré un expert chinois des relations avec les États-Unis.