Biden et Xi doivent reprendre les pourparlers avec Taiwan, selon un groupe de réflexion

Une rencontre entre Biden et Xi lors du prochain sommet du G-20 en novembre est prévue, et ce serait une bonne occasion pour les États-Unis et la Chine de commencer à se réengager, a déclaré un analyste.

Les États-Unis et la Chine doivent rouvrir le dialogue sur la question de Taiwan – mais une telle conversation doit avoir lieu discrètement, a déclaré un analyste.

Les deux superpuissances jouent actuellement un “jeu du blâme” l’une avec l’autre, et le dialogue doit être rétabli, a déclaré Paul Haenle, qui occupe la chaire de directeur Maurice R. Greenberg au Carnegie Endowment for International Peace.

Les tensions à travers le détroit entre la Chine et Taïwan sont devenues “de plus en plus dangereuses” depuis la visite à Taïwan de la présidente américaine Nancy Pelosi début août, a-t-il ajouté.

Pelosi s’est rendu à Taïwan malgré les avertissements répétés de la Chine, ce qui a incité Pékin à lancer des exercices militaires dans les mers et les espaces aériens autour de l’île et à tirer des missiles balistiques au-dessus de Taipei en août.

De plus, la Chine a annoncé le même mois qu’elle avait les pourparlers militaires et climatiques suspendus avec les États-Unis.

Taïwan est une démocratie autonome, mais Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire et comme une province séparatiste.

“Les Chinois ont interrompu le dialogue à la suite de la visite de Pelosi. Je dirais, franchement, qu’il faut l’ouvrir”, a déclaré Haenle.

Mais le président américain Biden et son homologue chinois Xi Jinping doivent éviter une négociation publique sur la question de Taiwan, a-t-il ajouté, “parce que lorsque vous exposez les choses au public, et que vous désignez l’autre côté et que vous critiquez et blâmez, cela ne fait que travaille à creuser encore plus loin de ce côté.”

“Cela doit se passer au plus haut niveau entre les dirigeants politiques et cela doit se passer par des canaux discrets et discrets.”