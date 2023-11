Biden et Xi chercheront à stabiliser leurs relations lors d’une réunion en Californie

Les conseillers, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour avoir un aperçu de la réunion, n’ont pas fourni de détails sur le lieu, invoquant des problèmes de sécurité.

La réunion aura lieu presque un an jour pour jour après que M. Biden et M. Xi se sont rencontrés lors du sommet du Groupe des 20 à Bali, en Indonésie, une autre affaire diplomatique rigidement planifiée qui s’est déroulée dans un contexte de craintes concernant l’agression chinoise croissante envers Taiwan et une forte concurrence. entre Washington et Pékin sur les avancées militaires et technologiques. Les deux hommes ne se sont plus parlé depuis, et l’année écoulée a mis leurs relations à rude épreuve.

Un ballon espion chinois qui a survolé les États-Unis avant qu’un avion de combat américain ne l’abatte au large des côtes de Caroline du Sud a déclenché une crise diplomatique en février. Et plus récemment, des tensions ont éclaté sur des questions telles que l’espionnage chinois et les restrictions américaines sur les exportations de technologies vers la Chine.

Des tensions subsistent et seront résolues, affirment les conseillers de M. Biden, mais cette année, les responsables chinois et américains ont également souligné l’importance de renforcer les liens entre les deux plus grandes économies du monde. L’administration Biden a déjà envoyé plusieurs hauts responsables – dont le secrétaire d’État Antony J. Blinken, la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo – en Chine cette année pour tenter de faire comprendre que même si les États-Unis veulent protéger la sécurité nationale , il ne cherche pas à rompre les liens économiques.

Jeudi, l’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Xie Feng, a déclaré dans une déclaration vidéo lors d’un forum à Hong Kong que la Chine souhaitait être rassurée sur le fait que « les États-Unis ne cherchent pas à changer le système chinois, ne recherchent pas une nouvelle guerre froide, ne soutiennent pas la Chine ». Il s’agit de l’indépendance de Taiwan et n’a pas l’intention de chercher à se séparer de la Chine. »