Biden et Xi cherchent à éviter les conflits dans de longues discussions avant le sommet du G20

Joe Biden et Xi Jinping ont eu de longs entretiens lundi.

C’était avant le sommet du G20 en Indonésie.

Les deux hommes ont discuté, en partie, de la poursuite par la Chine de s’emparer de Taiwan. Les États-Unis tentent d’aider Taïwan.

Les présidents Joe Biden et Xi Jinping ont mis fin lundi à un sommet historique à Bali, en Indonésie, après trois heures de pourparlers visant à éviter un conflit entre les superpuissances rivales.

Xi et Biden se sont serré la main devant les drapeaux américain et chinois avant de commencer la réunion tant attendue sur l’île de villégiature avant un sommet du Groupe des 20, après des mois de tension sur Taiwan et d’autres questions.

Biden, assis en face de Xi à des tables face à face, a déclaré que Pékin et Washington « partagent la responsabilité » de montrer au monde qu’ils peuvent « gérer nos différences, empêcher la concurrence de devenir un conflit ».

Xi, le dirigeant le plus puissant de la Chine depuis des décennies, qui vient tout juste d’obtenir un troisième mandat révolutionnaire, a déclaré à Biden que le monde était “à la croisée des chemins”.

“Le monde s’attend à ce que la Chine et les Etats-Unis gèrent correctement leur relation”, lui a dit Xi.

Malgré les déclarations publiques optimistes, les deux nations se méfient de plus en plus, les États-Unis craignant que la Chine n’ait accéléré le délai pour s’emparer de Taïwan.

Les responsables américains ont déclaré avant la réunion que Biden espérait mettre en place des “garde-fous” dans les relations avec la Chine et évaluer comment éviter les “lignes rouges” qui pourraient pousser les deux plus grandes économies du monde dans un conflit.

La question la plus sensible est Taiwan, la démocratie autonome revendiquée par la Chine.

Les États-Unis ont renforcé leur soutien à Taïwan, tandis que la Chine a intensifié ses menaces de prendre le contrôle de l’île. Après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taipei en août, la Chine a réagi en organisant des exercices militaires sans précédent.

A la veille de ses entretiens avec Xi, Biden a rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol en marge d’un sommet d’Asie du Sud-Est au Cambodge, les trois dirigeants appelant conjointement à “la paix et la stabilité” sur le Détroit de Taïwan.

Biden devrait également pousser la Chine à freiner son allié la Corée du Nord après qu’une série record d’essais de missiles a fait craindre que Pyongyang ne procède bientôt à son septième essai nucléaire.

Premier échange en personne

Xi n’effectue que sa deuxième visite à l’étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19 et rencontrera un certain nombre de dirigeants clés.

Il tiendra le premier entretien officiel avec un dirigeant australien depuis 2017, a annoncé le Premier ministre Anthony Albanese, à la suite d’une campagne de pression concertée de Pékin contre le proche allié américain.

La dernière rencontre en personne de Xi avec un président américain a eu lieu en 2019 avec Donald Trump, qui, avec Biden, a identifié la Chine comme une préoccupation internationale majeure et le seul challenger potentiel à la primauté des États-Unis sur la scène mondiale.

Et bien que la réunion soit la première fois que Xi et Biden se rencontrent en tant que présidents, le couple a une histoire inhabituellement longue ensemble.

Selon l’estimation de Biden, il a passé 67 heures en tant que vice-président en personne avec Xi, y compris lors d’un voyage en Chine en 2011 visant à mieux comprendre le leader en attente de la Chine à l’époque, et une réunion en 2017 dans les derniers jours de l’administration de Barack Obama.

Depuis son entrée à la Maison Blanche, Biden a parlé pratiquement cinq fois avec Xi, mais lui a dit lundi qu’il n’y avait “pas de substitut” aux discussions en face à face.

Poutine absent

Bien qu’il engage Xi, Biden a refusé depuis l’invasion de l’Ukraine de traiter directement avec le président russe Vladimir Poutine, qui est visiblement absent du sommet de Bali.

Le Kremlin a cité des problèmes d’horaire et a plutôt envoyé le ministre des Affaires étrangères de longue date, Sergueï Lavrov, qui est arrivé dimanche soir et a subi deux bilans de santé dans un hôpital de Bali, selon un responsable du ministère indonésien de la Santé.

Lavrov, 72 ans, a démenti les informations selon lesquelles il recevait des soins dans un hôpital de Bali, déclarant à l’agence de presse Tass qu’il se trouvait dans son hôtel en train de se préparer pour le sommet.

La présence de Lavrov a remis en question une photo de groupe et une déclaration commune habituelles du G20, la Russie étant sûre de rejeter tout appel explicite à mettre fin à son invasion de l’Ukraine.

Les dirigeants occidentaux espèrent que le sommet du G20 intensifiera la pression sur la Russie pour qu’elle renouvelle un accord soutenu par l’ONU qui expire samedi pour autoriser les expéditions de céréales en provenance d’Ukraine, un important exportateur de produits alimentaires vers le monde en développement.

La Chine, malgré le soutien rhétorique à la Russie, n’a pas fourni d’armes pour la guerre en Ukraine, Moscou étant obligée de s’appuyer sur l’Iran et la Corée du Nord, selon des responsables américains.

“Je pense qu’il y a indéniablement un certain malaise à Pékin face à ce que nous avons vu en termes de rhétorique et d’activité imprudentes de la part de la Russie”, a déclaré un responsable américain quelques heures avant les pourparlers Xi-Biden.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky – invité en guise de compromis avec son hôte indonésien – s’adressera au sommet par visioconférence, au lendemain d’une visite triomphale à Kherson, ville-clé reprise aux forces russes.