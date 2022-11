Biden et Trump s’affrontent à la veille des mi-mandats qui devraient bouleverser Washington

Les républicains et les démocrates ont échangé des coups de grâce lundi avant les élections de mi-mandat qui pourraient bouleverser la présidence de Joe Biden.

Les républicains et les démocrates ont échangé des coups de grâce lundi avant les élections de mi-mandat qui pourraient bouleverser la présidence de Joe Biden, affaiblir le soutien occidental à l’Ukraine et même ouvrir la porte à une offre de retour de Donald Trump.

Plus de 40 millions de bulletins de vote ont été déposés par le biais d’options de vote anticipé, ce qui signifie que le résultat se dessinait déjà avant l’ouverture des scrutins dans tout le pays mardi.

Biden a reconnu que les démocrates sont confrontés à une bataille difficile pour conserver le contrôle du Congrès, disant à ses partisans que “si nous sommes capables de tenir le coup, nous serons dans une forme incroyable”.

“Je sais que cela ressemble à une attente très élevée”, a-t-il admis, ajoutant que “nous sommes confrontés à certaines des forces les plus sombres que nous ayons jamais vues dans notre histoire”.

Biden, qui a présenté sa plaidoirie comme un avertissement que la démocratie américaine est en jeu, devait clore des journées de campagne pour les candidats démocrates lors d’un rassemblement lundi soir près de Baltimore.

Canard boiteux?

Trump – utilisant les mi-parcours pour taquiner à plusieurs reprises une éventuelle course à la Maison Blanche en 2024, alors même qu’il fait face à des enquêtes criminelles pour avoir pris des documents secrets et tenté d’annuler les élections de 2020 – organisait un rassemblement dans l’Ohio.

Avec des sondages montrant que les républicains sont en ligne pour s’emparer de la Chambre des représentants, le parti de plus en plus d’extrême droite envisageait de harceler le reste du premier mandat de Biden dans des enquêtes agressives et une opposition aux plans de dépenses.

Kevin McCarthy, qui deviendrait probablement le président de la Chambre – le plaçant au deuxième rang après le président – ​​a refusé d’exclure une procédure de destitution.

McCarthy a déclaré à CNN :

Nous n’utiliserons jamais la destitution à des fins politiques. Cela ne signifie pas que si quelque chose se présente à l’occasion, il ne sera pas utilisé à un autre moment.

Une question clé restait de savoir si le Sénat américain basculerait également, laissant Biden à peine plus qu’un canard boiteux.

Avec le Congrès hors des mains des démocrates, Biden verrait son programme législatif s’effondrer.

Cela soulèverait des questions sur tout, des politiques de crise climatique, que le président présentera lors de la conférence COP27 en Égypte cette semaine, à l’Ukraine, où les républicains hésitent à maintenir le taux actuel de soutien financier et militaire américain.

Tout en insistant sur le fait qu’il soutient la lutte de l’Ukraine, McCarthy a déclaré à CNN qu’il ne pouvait y avoir de “chèque en blanc” – un clin d’œil à l’aile isolationniste Trump de son parti et un signal susceptible de faire frissonner Kyiv.

Ajoutant aux tensions – et rappelant le rôle trouble de Moscou dans la politique américaine de l’ère Trump – l’oligarque Yevgeny Prigozhin, lié au Kremlin, s’est vanté que la Russie tentait de faire basculer le résultat.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a cependant qualifié la déclaration de Prigozhin de “pas surprenante”, tout en rassurant les électeurs sur le fait que les forces de l’ordre n’avaient identifié aucune “menace spécifique et crédible” contre la sécurité électorale de sources nationales.

Jean-Pierre s’est également dit convaincu que le soutien américain à l’Ukraine “sera indéfectible et inébranlable” – même si les républicains remportent les élections de mi-mandat.

La gravité de la situation de mardi déterminera également si Biden, qui aura 80 ans ce mois-ci et est le président le plus âgé de tous les temps, sollicitera un second mandat ou se retirera, plongeant son parti dans une nouvelle incertitude.

‘Réveil’

L’ancien président populaire Barack Obama et d’autres stars démocrates ont couru de campagne en campagne dans l’espoir de voir la “vague rouge” républicaine prédite.

Mais le paysage politique s’est éloigné des démocrates depuis l’été, alors que les messages républicains sur l’inflation élevée, la criminalité et l’immigration illégale ont submergé les titulaires.

Le Sénat est plutôt un pile ou face, mais les espoirs démocrates de conserver la chambre haute, qu’ils contrôlent à peine pour le moment grâce au vote décisif du vice-président Kamala Harris, semblent fragiles.

Dave Wasserman du rapport politique non partisan Cook a déclaré à MSNBC qu’il pourrait y avoir un gain républicain de 15 à 25 sièges à la Chambre, tandis que “les républicains pourraient gagner le siège dont ils ont besoin pour prendre le contrôle du Sénat”.

Les courses en Pennsylvanie, au Nevada, en Arizona, en Géorgie, au Wisconsin, au New Hampshire et en Ohio se sont réduites aux finitions photo projetées, et n’importe laquelle d’entre elles pourrait faire pencher la balance du pouvoir.

Les démocrates ont concentré leurs arguments de clôture sur le droit de vote, la protection de l’accès à l’avortement et du bien-être – et sur la menace posée par le soutien croissant des républicains de Trump aux théories du complot politique.

Les républicains rétorquent qu’un vote pour les démocrates signifie une inflation et une criminalité plus élevées.

Dans un mouvement typiquement accrocheur, le milliardaire Elon Musk a utilisé son site de médias sociaux Twitter nouvellement acheté pour approuver une prise de contrôle républicaine du Congrès.

“Le pouvoir partagé freine les pires excès des deux parties”, a tweeté la personne la plus riche du monde à ses 114 millions de followers. “Par conséquent, je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate.”