Biden et Trump recherchent des votes de cols bleus dans le Michigan

DETROIT – Grèves du syndicat United Auto Workers contre Moteurs généraux , Moteur Ford et Stellantis recevra le traitement présidentiel cette semaine dans le Michigan. Deux fois, en fait. Le président Joe Biden a visité une ligne de piquetage mardi dans une usine de pièces détachées GM à Belleville suite à une invitation publique vendredi du président de l’UAW, Shawn Fain, qui a rejoint Biden pour la visite. L’ancien président Donald Trump, favori parmi les républicains dans la course à la présidentielle de 2024, doit organiser un rassemblement mercredi soir chez un équipementier automobile de Clinton Township, dans le Michigan. Biden et Trump sont effectivement à égalité dans les sondages à plus d’un an des élections. Chaque candidat à la présidentielle de 2024 tente de convaincre les cols bleus, comme Darius Collier, l’un des quelque 18 300 travailleurs de l’automobile actuellement en grève, qui se montre « indifférent » aux candidats eux-mêmes.

Le président Joe Biden s’exprime à côté de Shawn Fain, président de United Auto Workers, alors qu’il rejoint les membres en grève du syndicat sur la ligne de piquetage devant le centre de distribution Willow Run de GM à Bellville, Michigan, le 26 septembre 2023. Evelyn Hockstein | Reuters

« Ce serait bien s’ils montraient réellement le soutien dont nous avons besoin pour surmonter cette épreuve », a déclaré Collier, dont l’usine Mopar à Centerline, dans le Michigan, est l’un des 10 centres de pièces et de distribution qui pourraient être fermés dans le cadre d’une récente proposition de contrat de Stellantis. pour consolider les installations. Les électeurs du Michigan ont aidé Biden et Trump à remporter la Maison Blanche lors des deux dernières élections présidentielles en 2020 et 2016, respectivement. Ils ont tous deux obtenu le soutien des syndicats, mais de différentes manières.

L’approbation de Biden refusée

Alors que l’UAW a toujours soutenu les démocrates, y compris Biden en 2020, Fain est en refusant le soutien du syndicat au président, qui s’est présenté comme le « président le plus pro-syndical de l’histoire américaine ». Trump a gagné le soutien de nombreux syndicalistes de base. « Le président Trump et le président Biden comprennent tous deux l’importance électorale du Michigan et se rendent compte que les élections peuvent être très serrées. Ils veulent donc être vus fréquemment, et la grève de l’UAW est un moment merveilleux et hautement publicitaire pour déployer leur message et être revu », a déclaré Mark Burton, associé du cabinet d’avocats Honigan et ancien stratège en chef du gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, démocrate.

Les membres de l’UAW Niko Shinn (devant) et Darius Collier (arrière) marchent sur une ligne de piquetage le 25 septembre 2023 devant une installation Mopar appartenant au constructeur automobile Stellantis à Centerline. Michigan. Michael Wayland / CNBC

Des démocrates du Michigan tels que Whitmer et la représentante américaine Debbie Dingell ont assisté aux rassemblements de l’UAW depuis le début des grèves de l’UAW le 15 septembre. Cependant, le politicien de choix de Fain a été le sénateur Bernie Sanders, qui s’est présenté contre Biden en 2020. Fain est apparu avec le sénateur indépendant du Vermont à Washington, DC, et lors d’un récent rassemblement de l’UAW à Détroit. Il a également fait écho aux messages de Sanders sur la lutte contre « la cupidité des entreprises » et a positionné les négociations collectives de l’UAW avec les constructeurs automobiles de Détroit comme une « guerre » entre les classes milliardaires et cols bleus. Fain a invité Biden à rejoindre les lignes de piquetage de l’UAW quelques jours après que Trump a annoncé qu’il sauterait le deuxième débat du GOP pour organiser un rassemblement dans le comté de Macomb, dans le Michigan, où vit un important contingent de cols bleus de l’automobile. « Nous invitons et encourageons tous ceux qui soutiennent notre cause à nous rejoindre sur la ligne de piquetage, depuis nos amis et nos familles jusqu’au président des États-Unis », a déclaré Fain vendredi lors d’une diffusion en direct sur Facebook. Fain n’a pas exprimé beaucoup de soutien à Biden, affirmant à plusieurs reprises qu’il devait mieux prouver sa prétention d’être le « président le plus pro-syndical ». Cependant, Fain a clairement exprimé sa position sur Trump.

« Toutes les fibres de notre syndicat sont investies dans la lutte contre la classe milliardaire et contre une économie qui enrichit des gens comme Donald Trump aux dépens des travailleurs », a déclaré Fain la semaine dernière dans un communiqué. « Nous ne pouvons pas continuer à élire des milliardaires et des millionnaires qui ne comprennent pas du tout ce que signifie vivre d’un salaire à l’autre et qui luttent pour s’en sortir et qui attendent d’eux qu’ils résolvent les problèmes de la classe ouvrière. » L’UAW a publié mardi une déclaration largement communiqué de presse générique avant la visite de Biden, affirmant que ce serait « la première fois qu’un président américain en exercice se joindra aux grévistes sur une ligne de piquetage », suivi de plusieurs paragraphes sur la grève du syndicat et d’aucune déclaration de Fain. Fain, sur la ligne de piquetage avec Biden au Willow Run Redistribution Center, a qualifié le président de rejoindre le piquet de « moment historique ». Mais il n’a pas officiellement soutenu le commandant en chef pour l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Le président américain Joe Biden s’adresse aux membres en grève du syndicat United Auto Workers (UAW) lors d’un piquet de grève devant une usine de General Motors Service Parts Operations à Belleville, Michigan, le 26 septembre 2023. Jim Watson | AFP | Getty Images

« Aujourd’hui, je veux juste prendre un moment pour me tenir aux côtés de vous tous et de notre président et lui dire merci. Merci, Monsieur le Président, d’être venu », a déclaré Fain mardi. « Nous savons que le président fera ce qui est bien envers la classe ouvrière. Et quand nous ferons ce qui est bien envers la classe ouvrière, vous pouvez nous laisser le reste parce que nous allons nous occuper de cette affaire. » L’UAW n’est pas affilié au rassemblement de Trump mercredi à Drake Enterprises, qui est aurait un fournisseur non syndiqué de moteurs, de transmissions et d’autres composants pour les marchés des poids lourds, de l’agriculture et de l’automobile. Mais les membres de l’UAW ont déjà assisté et participé aux événements de Trump dans le Michigan.

Trump attise les inquiétudes liées aux véhicules électriques

Fain a déjà déclaré qu’un deuxième mandat de Trump à la Maison Blanche serait un « désastre ». Cependant, Trump, comme par le passé, gagne le soutien des cols bleus. « J’aime Trump », a déclaré Niko Shinn, un autre travailleur de l’automobile actuellement en grève à l’usine Mopar. « C’est un bon homme d’affaires et il semble en savoir plus, non pas sur la politique, mais sur la négociation et des trucs comme ça. » Le soutien de Trump parmi les syndiqués a augmenté à mesure que celui de Biden tombait ces derniers mois, selon une société de sondage du Michigan. EPIC·MRA. Trump a devancé Biden de 46 % à 43 % parmi les syndiqués dans une enquête d’août, après que Biden a devancé Trump de 51 % à 42 % en juin, selon Bernie Porn, président de l’EPIC·MRA. « Avec les membres du syndicat, il a soutenu à peu près tout ce que veulent les membres du syndicat. La seule chose qui les inquiète est la poussée vers les véhicules électriques, car ils s’inquiètent du nombre réduit d’employés nécessaires pour construire un véhicule électrique », a déclaré Porn.

Les véhicules électriques, ou véhicules électriques, devraient nécessiter moins de main d’œuvre et de pièces que les véhicules traditionnels équipés de moteurs à combustion interne. Ils devraient être l’un des nombreux points de discussion abordés par Trump lors de son rassemblement de mercredi. « La rhétorique du président Trump dans ses positions, je pense, correspond clairement à la grande majorité des membres de la base de l’UAW qui s’inquiètent de la suppression de leurs emplois par cette transition forcée de l’administration Biden vers les véhicules électriques », a déclaré Jamie Roe. , un stratège républicain basé dans le comté de Macomb, dans le Michigan, où se déroule le rassemblement de Trump.

Les travailleurs de l’UAW manifestent devant l’usine d’assemblage Ford de Wayne le 26 septembre 2023 à Wayne, Michigan. Scott Olson | Getty Images