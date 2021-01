ATLANTA, Géorgie (AP) – Le président élu Joe Biden a déclaré lundi aux démocrates de Géorgie qu’ils avaient le pouvoir de « tracer la voie » pendant une génération alors que le président Donald Trump exhortait les électeurs républicains à « inonder » les sondages avant le second tour des élections qui déterminer le contrôle du Sénat américain.

Trump a fait son discours des dernières heures aux électeurs lors d’un rassemblement nocturne dans le nord de la Géorgie, où les républicains comptaient sur une forte participation électorale mardi pour réélire le sénateur Kelly Loeffler et David Perdue et garder le contrôle de la chambre.

Biden a fait campagne avec les démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock à Atlanta, dans l’espoir de pouvoir recréer la coalition qui lui a assuré une courte victoire à la présidentielle en novembre.

«Les gens, c’est ça. Ça y est. C’est une nouvelle année, et demain peut être un nouveau jour pour Atlanta, pour la Géorgie et pour l’Amérique », a déclaré Biden lors d’un rallye drive-in. «Contrairement à n’importe quel moment de ma carrière, un état – un état – peut tracer la voie, non seulement pour les quatre années, mais pour la prochaine génération.

Les enjeux ont attiré des centaines de millions de dollars en dépenses de campagne dans un État autrefois solidement républicain qui se trouve maintenant comme le premier champ de bataille du pays. Biden a remporté les 16 votes électoraux de la Géorgie par environ 12000 voix sur 5 millions exprimés en novembre, bien que Trump continue de faire valoir de fausses affirmations de fraude généralisée que même son ancien procureur général et secrétaire d’État républicain de Géorgie – avec une litanie d’État et fédéral juges – ont dit ne pas arriver.

Le voyage du président a eu lieu un jour après la divulgation d’un appel téléphonique remarquable qu’il a passé au secrétaire d’État géorgien ce week-end. Trump a fait pression sur le républicain Brad Raffensperger pour qu’il «trouve» suffisamment de votes pour annuler les résultats des élections en Géorgie avant la session conjointe du Congrès de mercredi qui certifiera la victoire de Biden au collège électoral. L’appel a souligné comment Trump a utilisé la campagne de Géorgie pour montrer clairement son emprise continue sur la politique républicaine.

L’histoire continue

En colère après l’appel de Raffensperger, Trump a lancé l’idée de se retirer du rassemblement mais a été persuadé de le faire pour qu’il ait une chance de réitérer ses allégations de fraude électorale. Les républicains se méfiaient de savoir si Trump se concentrerait uniquement sur lui-même et ne réussirait pas à promouvoir les deux candidats du GOP.

Un haut responsable des élections géorgiennes a déclaré quelques heures avant le rassemblement de Trump qu’il «voulait crier» après avoir entendu l’audio de l’appel du président avec Raffensperger.

«Ne supprimez pas votre propre vote», a déclaré Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre du système de vote en Géorgie.

Mais Trump, lors du rassemblement à Dalton, en Géorgie, a consacré une grande partie de son discours à un message, affirmant avec passion que les courses de Loeffler et de Perdue étaient parmi les plus importantes auxquelles les électeurs géorgiens auraient jamais été confrontés et a fait valoir que « le sort de notre pays est en jeu. »

Certes, il a également passé pas mal de temps à ressasser de fausses affirmations selon lesquelles les élections de novembre avaient été «truquées». son appel avec Raffensperger.

« Les démocrates essaient de voler la Maison Blanche, vous ne pouvez pas les laisser », a déclaré Trump. «Vous ne pouvez tout simplement pas les laisser voler le Sénat américain, vous ne pouvez pas laisser cela se produire.»

Biden a critiqué lundi le plan de Trump en déclarant que «les politiciens ne peuvent pas affirmer, prendre ou prendre le pouvoir» en sapant des élections légitimes.

Biden a déclaré qu’il avait besoin d’une majorité au Sénat pour adopter une législation visant à lutter contre le coronavirus, et il a critiqué Perdue et Loeffler en tant que loyalistes obstructionnistes de Trump. Loeffler a déclaré qu’elle se joindrait à d’autres législateurs républicains pour s’opposer à la certification par le Collège électoral de la victoire de Biden par le Congrès mercredi.

« Vous avez deux sénateurs qui pensent avoir prêté serment à Donald Trump, pas à la Constitution des États-Unis », a déclaré Biden.

Plus tôt lundi, le vice-président Mike Pence a dit à une foule d’électeurs chrétiens conservateurs lors d’un événement de campagne à Milner, en Géorgie, d’arrêter une prise de contrôle démocrate à Washington. «Nous allons garder la Géorgie et nous allons sauver l’Amérique», a déclaré Pence à l’église Rock Springs de Milner.

Perdue s’est adressé à la foule de l’église de Milner par téléphone tout en se mettant en quarantaine sur l’exposition au coronavirus, affirmant que «l’avenir même de notre république est en jeu» et déclarant le devoir de voter «un appel de Dieu».

Trump a amplifié le sentiment, avertissant que les victoires d’Ossoff et Warnock conduiraient à un virage brutal vers la gauche dans l’élaboration des politiques américaines.

«Ces sièges au Sénat sont vraiment la dernière ligne de défense», a déclaré Trump. Il a ajouté: «C’est vraiment un combat pour notre pays, pas un combat pour Trump.»

Les républicains n’ont besoin que d’une seule victoire pour maintenir le contrôle du Sénat et forcer Biden à lutter contre un gouvernement divisé. Les démocrates ont besoin d’un balayage pour un partage 50-50, donnant le vote décisif au vice-président élu Kamala Harris, qui succédera à Pence en tant que président du Sénat. Cela donnerait aux démocrates une majorité au Sénat pour accompagner leur contrôle de la Chambre et du pouvoir exécutif.

Pence, qui présidera la session conjointe du Congrès mercredi, a contourné les dénégations de Trump lundi jusqu’à ce qu’un homme hurle qu’il doit «faire la bonne chose le 6 janvier». Pence a promis que «nous aurons notre journée au Congrès», bien qu’il n’ait donné aucun détail sur ce que cela pourrait signifier. De nombreux républicains au Congrès se sont engagés à protester contre le décompte du collège électoral, mais Pence n’a aucune autorité légale pour annuler la victoire de Biden.

Face à ces passions de la base républicaine, Perdue, dont le premier mandat au Sénat a expiré dimanche, et Loeffler, une sénatrice nommée essayant de remporter sa première élection, se sont présentées en tant que républicains Trump sans vergogne et ont passé le blitz de deux mois à avertir d’un «radical». et une embardée «dangereuse» vers la gauche.

Ossoff et Warnock ont ​​riposté en avertissant qu’un Sénat républicain contrecarrerait l’administration de Biden, en particulier en cas de pandémie.

Warnock a repoussé le déluge de publicités télévisées de Loeffler le qualifiant de socialiste. « Avez-vous remarqué qu’elle n’a même pas pris la peine de présenter un dossier, Georgia, pourquoi vous devriez la garder à ce siège? », A déclaré Warnock, parlant avant Biden. « C’est parce qu’elle n’a aucun cas à faire valoir. »

Un Sénat étroitement divisé – avec les règles exigeant toujours 60 voix pour faire avancer les projets de loi majeurs – réduit les perspectives d’une législation radicale malgré tout. Mais un Sénat démocrate assurerait au moins à Biden un chemin plus facile pour les hauts fonctionnaires, y compris les juges, et un examen légitime de son programme législatif. Un Sénat dirigé par McConnell refuserait presque certainement un vote à la hausse ou à la baisse sur les plans les plus ambitieux de Biden.

Plus de 3 millions de Géorgiens ont déjà voté. La poussée de lundi visait à amener les électeurs aux urnes mardi. Les démocrates ont accumulé une large marge parmi 3,6 millions de votes anticipés à l’automne, mais les républicains ont riposté avec une augmentation du jour des élections, en particulier dans les petites villes et les zones rurales.

___

Amy a rapporté de Milner, Géorgie. Les rédacteurs de l’Associated Press Kevin Freking à Dalton, Géorgie, Aamer Madhani à Chicago et Lisa Mascaro à Washington ont contribué à ce rapport.