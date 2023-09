Biden et Trump maintiennent des calendriers de campagne relativement légers alors que leurs rivaux accumulent les arrêts

WASHINGTON (AP) — Leurs rivaux sont occupés à répondre aux questions des électeurs dans les mairies de Caroline du Sud, à faire preuve de bonne humeur avec les propriétaires d’entreprises du New Hampshire et à s’efforcer de toucher chacun des 99 comtés de l’Iowa.

Mais les favoris pour l’investiture de leur parti, l’ancien président Donald Trump et le président Joe Biden, font à peine campagne dans les États cruciaux pour le vote anticipé alors que la saison des primaires entre dans la ruée de l’automne.

Biden assiste lundi à un défilé syndical à Philadelphie. Mais il n’a organisé qu’un seul meeting de campagne au cours des quatre mois écoulés depuis qu’il a officiellement lancé sa candidature à la réélection de 2024. Trump, qui s’est plaint de la « stratégie du sous-sol » de Biden en 2020, n’a pas fait campagne depuis trois semaines maintenant, sa dernière apparition à la Foire de l’État de l’Iowa le 12 août.

Les calendriers soulignent la réalité selon laquelle le démocrate Biden et le républicain Trump, malgré des taux d’approbation médiocres à l’échelle nationale, sont les favoris dominants. Biden ne fait face qu’à une opposition symbolique de la part du militant anti-vaccin Robert F. Kennedy Jr., qui est perçu plus favorablement par les républicains que par les démocrates, tandis que Trump bat actuellement son plus proche rival par de larges marges, selon des sondages récents.

« Lorsque vous avez une énorme avance sur vos principaux adversaires, cela ne semble pas très utile », a déclaré Whit Ayres, un sondeur républicain chevronné, parlant de la campagne électorale précoce typique à ce stade d’une course.

Biden et Trump se sont efforcés de projeter un air d’inévitabilité quatre mois avant le début du vote en 2024. Biden s’est concentré sur la gouvernance et les voyages à travers le pays pour promouvoir ses réalisations politiques. Trump saute à plusieurs reprises les événements avec d’autres candidats et a ignoré le premier débat primaire républicain le mois dernier.

Mais les deux ont des raisons différentes pour expliquer leur relative absence de campagne.

L’équipe de Trump a été consumée par les accusations criminelles dont il fait désormais face dans quatre juridictions distinctes, l’accusant d’avoir tenté illégalement d’annuler les résultats des élections de 2020, de classer de manière inappropriée des paiements secrets dans les dossiers commerciaux, de mal gérer des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions et d’essayer d’empêcher cela. enquête.

Trump s’est plaint du fait que les procès imminents l’obligeraient à abandonner sa campagne.

« Je suis désolé, je ne pourrai pas aller dans l’Iowa aujourd’hui, je ne pourrai pas aller dans le New Hampshire aujourd’hui parce que je suis assis dans une salle d’audience sur Bull—— », a-t-il déclaré lors de sa dernière visite. au New Hampshire, en août.

Pour l’instant, les condamnations et les mises en accusation de Trump ont en fait constitué ses événements de campagne les plus médiatisés.

Ses déplacements dans les prisons et les palais de justice de New York, Miami, Washington et Atlanta ont dominé la couverture de la course, ses mouvements étant suivis par des hélicoptères d’information et diffusés en direct à la télévision et sur Internet. Sa photo historique, désormais présente sur des T-shirts, des tasses et des affiches, a permis à sa campagne de récolter plus de 20 millions de dollars rien qu’en août.

Aides dit que son emploi du temps s’intensifiera après le week-end de la fête du Travail, avec des voyages la semaine prochaine dans l’Iowa et le Dakota du Sud – ni l’un ni l’autre n’est un État clé pour les primaires ou les élections générales – et en Californie par la suite. Il a également été occupé en coulisses. Au-delà du golf et des rencontres avec ses avocats, Trump a fait appel à des podcasts conservateurs, enregistré des vidéos qu’il diffuse sur son réseau Truth Social et assisté à des collectes de fonds, à la fois dans son club de Bedminster, dans le New Jersey, et dans d’autres États.

Le mois dernier, il s’est rendu à Nashville, Tennessee, pour une collecte de fonds qui a attiré plusieurs centaines de personnes, dont les musiciens Kid Rock et John Rich et l’ancien pilote de NASCAR Darrell Waltrip, selon une personne présente mais qui a demandé à rester anonyme pour discuter de la réunion privée à l’hôtel Four Seasons.

La semaine dernière, Trump a accueilli les familles des militaires décédés lors du retrait chaotique d’Afghanistan. La semaine précédente, il avait organisé une collecte de fonds pour le Patriot Freedom Project, un groupe qui soutient ceux qui ont attaqué le Capitole américain le 6 janvier 2021.

Aides dit qu’il s’est également concentré sur l’établissement de relations, en appelant les responsables du parti et en enregistrant des vidéos pour les événements du parti dans l’État et le comté. De tels efforts, disent-ils, lui ont permis d’obtenir le soutien des sénateurs, des membres du Congrès et des responsables de l’État.

«Nous effectuons beaucoup de collectes de fonds hors de l’État, à Bedminster, par appels. Il y a beaucoup à faire pour mener une campagne sans se dérouler devant la caméra », a déclaré Chris LaCivita, conseiller principal de Trump.

Ils ont également reconnu que les rassemblements à grande échelle qui ont marqué ses campagnes passées – et qu’il faisait chaque semaine à cette époque en 2015 – coûtent cher, d’autant plus que l’opération politique de l’ancien président a détourné des dizaines de millions de dollars pour les dépenser. sur les frais juridiques pour le défendre ainsi que ses alliés. Lors des rassemblements, Trump a prononcé des discours lors d’événements organisés – et financés – par les États partis, et a fait des arrêts inopinés dans des restaurants locaux, où il interagit avec ses partisans.

Lors du vote anticipé dans le New Hampshire, Mike Dennehy, un stratège républicain chevronné, a déclaré qu’il pensait que Trump « fait le strict minimum nécessaire pour lui permettre de conserver son avance ». Dans le même temps, la campagne plus large de Trump « travaille très dur, plus dur qu’elle ne l’a fait dans l’histoire des campagnes de Donald Trump », a déclaré Dennehy.

«Les candidats à la primaire républicaine ne donnent pas beaucoup de fil à retordre à Donald Trump. Il a donc le luxe d’en faire juste assez pour conserver son avance », a-t-il déclaré.

Biden a encore moins fait campagne.

Le président a défendu les efforts du Comité national démocrate visant à faire de la Caroline du Sud l’État leader du parti lors de ses primaires présidentielles de 2024, rompant ainsi avec les républicains qui débutent encore dans l’Iowa. Mais Biden ne s’est pas rendu en Caroline du Sud en tant que candidat pour 2024.

La campagne de réélection de Biden affirme que son approche reflète celle des anciens présidents sortants, notamment les présidents Barack Obama et George W. Bush. Biden fait fréquemment la promotion de ses réalisations politiques tout en maintenant les coûts de campagne à un niveau bas, tout en travaillant avec les démocrates nationaux et étatiques pour renforcer le personnel et les opérations de données afin qu’ils soient en place lorsque la course s’intensifiera l’année prochaine.

Le président a participé à des collectes de fonds à travers le pays pour sa campagne de réélection et s’est rendu dans des États en conflit tels que l’Arizona pour affaires officielles. Parfois, il s’est rendu dans les bastions républicains, notamment l’Utah, le Texas et l’Alabama.

Une fois sur place, il brouille souvent la frontière entre la politique et la présidence, célébrant des choses telles que la loi bipartite sur les infrastructures approuvée par le Congrès l’année dernière, tout en réprimandant les républicains pour leur opposition à un programme d’énergie verte et de soins de santé qui, selon lui, crée des emplois et réduit les coûts pour Les Américains.

« Vous obtenez un grand crédit pour votre travail et les gens ont tendance à vous écouter davantage lorsque vous ne parlez pas de votre propre réélection mais que vous parlez simplement de promulguer quelque chose qui est bon pour le pays », a déclaré Ed Rendell, ancien démocrate. gouverneur de Pennsylvanie. « C’est un réel avantage. Le titulaire peut simplement continuer à être le titulaire.

Les voyages de Biden pour la fête du Travail le ramènent à Philadelphie, site de son seul rassemblement électoral. C’était au centre des congrès de la ville, où certains des plus grands syndicats du pays ont financé un événement en juin après avoir annoncé qu’ils s’étaient regroupés pour la première fois pour offrir un soutien commun à Biden.

Un retour en Pennsylvanie rappelle la campagne de 2020 marquée par la pandémie, lorsque Biden a visité cet État plus que tout autre. Même s’il était sénateur du Delaware, Biden est né à Scranton, en Pennsylvanie, et parle encore fréquemment de ses racines dans l’État de Keystone.

« Je pense que cela indique une campagne qui n’oublie pas les leçons apprises en 2020, lorsque la Pennsylvanie a attiré tant d’attention – même dans le cadre d’une campagne limitée », a déclaré Mike Mikus, consultant démocrate de longue date basé à Pittsburgh. « Si vous le prenez pour acquis, vous risquez de le perdre. »

Bien entendu, trop se concentrer sur un État peut créer des lacunes ailleurs. L’exemple le plus flagrant est qu’Hillary Clinton n’a pas fait campagne dans le Wisconsin après la primaire démocrate de 2016 et a perdu de peu l’État face à Trump. Mais Ben Wikler, président du Parti démocrate du Wisconsin, a noté que le premier voyage de Biden en tant que président avait eu lieu dans le Wisconsin.

« Ce cycle électoral ressemble exactement à l’opposé de 2016 », a déclaré Wikler. Faisant référence au « mur bleu » démocrate traditionnel du Wisconsin, du Michigan et de la Pennsylvanie, il a ajouté : « C’est une administration qui comprend au fond de lui-même que le renforcement du mur bleu est la voie vers la réélection en 2024. »

___ Colvin a rapporté de New York. L’écrivain d’Associated Press Jonathan Mattise à Nashville, Tennessee, a contribué à ce rapport.

