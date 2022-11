Biden et Trump feront les derniers appels avant les mi-mandats cruciaux

WASHINGTON (AP) – Une année électorale qui s’est déroulée dans un contexte de turbulences économiques, d’élimination du droit fédéral à l’avortement et de vastes inquiétudes quant à l’avenir de la démocratie se termine par une dernière journée complète de campagne au cours de laquelle les dirigeants des deux partis lanceront des appels urgents à leurs partisans.

Le président Joe Biden organise un rassemblement lundi soir dans le Maryland, où les démocrates ont l’une de leurs meilleures opportunités pour récupérer un siège de gouverneur détenu par les républicains. L’apparence est conforme à la stratégie de fin de campagne de Biden consistant à s’en tenir en grande partie aux bastions démocrates plutôt que de s’enfoncer dans un territoire plus compétitif, où le contrôle du Congrès peut finalement être décidé.

Son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, tiendra son dernier rassemblement de la campagne dans l’Ohio. Alors qu’il prépare une autre course à la Maison Blanche, l’Ohio a une signification particulière pour l’ancien président car c’était l’un des premiers endroits où il a pu prouver son pouvoir durable parmi les électeurs républicains. Son soutien à JD Vance a été crucial pour aider l’auteur et capital-risqueur – et ancien critique de Trump – à obtenir la nomination du GOP pour un siège au Sénat.

Avec plus de 41 millions de bulletins de vote déjà déposés, l’objectif de lundi sera de s’assurer que les partisans respectent les délais de vote anticipé ou prévoient de se présenter en personne mardi. Les résultats auront un impact puissant sur les deux dernières années de la présidence de Biden, façonnant la politique sur tout, des dépenses gouvernementales au soutien militaire à l’Ukraine.

Lors de la première élection nationale depuis la violente insurrection du 6 janvier, les derniers jours de la campagne se sont concentrés sur des questions fondamentales sur les valeurs politiques de la nation.

Faisant campagne à New York pour la gouverneure Kathy Hochul dimanche, Biden a déclaré que les républicains étaient prêts à tolérer l’attaque de foule de l’année dernière au Capitole et que, après la récente agression de Paul Pelosi, mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, certains membres de ce parti ont fait ” à la lumière » ou « cherchaient des excuses ».

“Il n’y a jamais eu de moment dans ma carrière où nous avons glorifié la violence sur la base d’une préférence politique”, a déclaré le président.

Pendant ce temps, un rassemblement Trump dimanche soir à Miami, une référence à Nancy Pelosi a provoqué des changements de “Enfermez-la!” – un rappel brutal de la profonde fracture de la nation.

Trump faisait campagne pour la réélection du sénateur de Floride Marco Rubio, mais se concentrait également sur son propre avenir politique. Après avoir dit à une foule dans l’Iowa la semaine dernière qu’il allait «très, très, très probablement» se présenter à nouveau à la présidence, il a de nouveau taquiné la possibilité dimanche et a encouragé ses partisans à regarder son rassemblement dans l’Ohio.

“Je devrai probablement le refaire, mais restez à l’écoute”, a déclaré Trump, taquinant l’événement de lundi. « Nous avons un gros, gros rallye. Restez à l’écoute pour demain soir.

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, qui se présente à la réélection contre le démocrate Charlie Crist et est largement considéré comme le challenger le plus redoutable de Trump s’il devait également entrer dans la course à la Maison Blanche, n’a pas assisté à l’événement de Miami.

DeSantis a organisé ses propres événements distincts dimanche dans d’autres parties de l’État où il s’en est tenu aux pièces maîtresses de sa campagne de réélection, notamment en dénonçant les mandats de vaccination contre le COVID-19. La contre-programmation politique du gouverneur a évité de contrarier Trump – ce qui signifie qu’elle n’a pas livré les événements en duel de 2024 qui pourraient se produire dans son avenir proche et celui de Trump.

Trump a déclaré dimanche que la Floride « réélirait Ron DeSantis comme votre gouverneur ». Mais il a été plus agressif lors d’un rassemblement en Pennsylvanie samedi, qualifiant le gouverneur de Floride de “Ron DeSanctimonious”.

C’est une rivalité qui mijote depuis plus d’un an alors que DeSantis a pris des mesures de plus en plus audacieuses pour renforcer son profil national et construire un réseau de collecte de fonds approfondi – même si Trump reste incontestablement le chef le plus populaire du parti.

Pour les démocrates nationaux, quant à eux, l’accent est mis sur leur contrôle étroit de la Chambre et du Sénat, qui pourrait s’évaporer après mardi.

Les électeurs peuvent réprimander le parti contrôlant la Maison Blanche et le Congrès dans un contexte d’inflation galopante, d’inquiétudes concernant la criminalité et de pessimisme quant à l’orientation du pays. L’histoire suggère que le parti au pouvoir subira des pertes importantes à mi-mandat.

Biden a fait valoir que la démocratie même de la nation était sur le bulletin de vote et la première dame s’est rendue au Texas dimanche pour sonner une alarme similaire.

“Tellement est en jeu dans cette élection”, a déclaré Jill Biden à Houston. “Nous devons parler de justice et de démocratie.”

En voyageant à Chicago, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré : “Ces attaques contre notre démocratie n’auront pas seulement un impact direct sur les habitants de notre pays, mais sans doute dans le monde entier”.

Trump prétend depuis longtemps qu’il a perdu les élections de 2020 uniquement parce que les démocrates ont triché et a même commencé à évoquer la possibilité d’une fraude électorale cette année. Les agences de renseignement fédérales mettent en garde contre la possibilité de violence politique de la part d’extrémistes d’extrême droite.

Ronna McDaniel, la présidente du Comité national républicain, a déclaré que les démocrates étaient des “négationnistes de l’inflation”, essayant de détourner l’image de marque de l’autre côté de son parti comme anti-démocratie pour avoir rejeté les résultats de l’élection présidentielle libre et équitable de 2020 simplement parce que Trump l’a perdu.

“Si nous reconquérons la Chambre et le Sénat, c’est le peuple américain qui dit à Joe Biden, nous voulons que vous travailliez en notre nom et nous voulons que vous travailliez de l’autre côté de l’allée pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés”, McDaniel a déclaré à CNN.

Will Weissert, Associated Press