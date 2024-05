Biden et Trump conviennent de débattre — RT World News

Le président américain a répondu à un défi de son rival, en disant au candidat républicain présumé de « faire ma journée ».

Le président américain Joe Biden a finalement accepté les défis répétés pour débattre de Donald Trump, acceptant d’affronter son rival républicain au moins deux fois avant que les électeurs ne se rendent aux urnes en novembre.

Les deux hommes ont accepté les invitations de CNN et ABC News pour des débats qui devraient avoir lieu respectivement le 27 juin et le 10 septembre. CNN a déclaré que le premier débat aurait lieu dans son studio d’Atlanta, sans la présence du public.

Les accords interviennent après plusieurs mois de contestations de la part de Trump, notamment une déclaration de mars appelant à des débats. « à tout moment, n’importe où, n’importe où. » Biden n’a pas fait preuve d’engagement dans ses réponses, disant à un moment donné : « Cela dépend de son comportement. » Dans un message vidéo publié mercredi sur X (anciennement Twitter), le président démocrate sortant a présenté Trump comme un challenger réticent.

« Donald Trump a perdu deux débats contre moi en 2020 » Biden a dit. « Depuis, il ne s’est plus présenté aux débats. Maintenant, il agit comme s’il voulait à nouveau débattre de moi. Eh bien, fais ma journée, mon pote.















Trump a répondu sur son Vérité sociale plate-forme, disant que c’était le sien « grand honneur » d’accepter les invitations aux débats de CNN et ABC. « Le tordu Joe Biden est le pire débatteur que j’ai jamais affronté. Il n’arrive pas à assembler deux phrases ! Crooked est aussi et de loin le pire président de l’histoire des États-Unis.»

Le plan de débat rompt avec la tradition des élections présidentielles américaines en organisant les forums sans audience en personne et en laissant les médias les organiser. La Commission non partisane sur les débats présidentiels organise normalement trois de ces concours au cours d’une année électorale. Cette fois-ci, la commission avait prévu d’organiser des débats les 15 septembre, 1er et 9 octobre.

Les campagnes Biden et Trump se sont toutes deux heurtées à la commission. Les candidats des principaux partis ont débattu à deux reprises en 2020. Un autre débat prévu par la commission a été annulé après que le président Trump de l’époque a refusé d’organiser l’événement à distance en raison de la pandémie de Covid-19.

Confier les débats aux médias traditionnels hostiles à Trump semble être un avantage pour Biden. Les modérateurs des événements n’ont pas été annoncés. La campagne de Trump avait réclamé au moins quatre débats, tandis que l’équipe de Biden aurait demandé que les événements se déroulent sans public.

« Je recommanderais fortement plus de deux débats et, pour des raisons d’excitation, une très grande salle, même si Biden a soi-disant peur des foules », Trump a déclaré mercredi. « C’est uniquement parce qu’il ne les obtient pas. Dis-moi juste quand, je serai là. Il a ensuite comparé les événements à un match de boxe, en disant : « Soyons prêts à gronder!!! »