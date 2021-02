Biden et Trudeau renouvellent les liens mis à l’épreuve par Trump

«Les États-Unis n’ont pas d’ami plus proche que le Canada», a déclaré M. Biden à M. Trudeau juste avant leur réunion. «Nous sommes tous mieux servis lorsque les États-Unis et le Canada travaillent ensemble et dirigent ensemble.»

M. Trump a souvent présenté le voisin nordique de l’Amérique, un allié proche et un partenaire commercial clé comme un prédateur économique et a insulté M. Trudeau comme étant «à deux faces», «faible» et «malhonnête». Le ton de mardi n’aurait pas pu être plus différent.

Au lieu de cela, M. Biden s’est assis à la tête d’une longue table en bois dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche et a interagi avec un M. Trudeau en deux dimensions, qui est apparu sur un écran de télévision à environ 20 pieds de distance. Il était accompagné du vice-président Kamala Harris, du secrétaire d’État Antony J. Blinken et du conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Malgré un écart générationnel important – M. Biden a près de 30 ans de plus que M. Trudeau, qui a 49 ans – les deux dirigeants sont des partenaires naturels avec des programmes politiques similaires. M. Trudeau a été le premier dirigeant étranger à appeler M. Biden en novembre avec des félicitations pour sa victoire électorale, et le premier que M. Biden a appelé après son assermentation le mois dernier.

Après leur rencontre, M. Biden et M. Trudeau ont fait des déclarations depuis la salle Est de la Maison Blanche, où, par tradition, ils auraient tenu une courte conférence de presse, répondant chacun à deux questions. Dans ce cas, M. Biden a parlé depuis un pupitre à côté d’un autre écran vidéo montrant M. Trudeau, et les hommes n’ont pas répondu aux questions.

Dans leurs déclarations, M. Biden et M. Trudeau ont déclaré qu’ils coopéreraient non seulement sur le changement climatique mais aussi sur le coronavirus, ainsi que sur la restauration de leurs économies respectives et la lutte contre la discrimination raciale.

M. Biden a également déclaré qu’une coopération plus étroite permettrait aux États-Unis et au Canada de concurrencer plus efficacement la Chine. Et il a appelé Pékin à libérer deux hommes canadiens qui ont été détenus en Chine pendant plus de deux ans dans ce qui a été largement perçu comme une rétribution pour la détention par le Canada en 2018 d’un dirigeant technologique chinois de premier plan à la demande de procureurs américains. «Les êtres humains ne font pas de troc de jetons», dit-il.

Dans ses remarques avant leur rencontre, M. Biden a également déclaré qu’il considérait M. Trudeau comme un allié dans ses efforts pour ressusciter la force et l’image de la démocratie dans le monde.

«En tant que dirigeants des grandes démocraties, nous avons la responsabilité de prouver que la démocratie peut encore être bénéfique pour notre peuple», a déclaré M. Biden, dans une référence implicite à des pays comme la Russie et la Chine. «Il y a beaucoup de dirigeants dans le monde qui essaient de faire en sorte que l’argument que l’autocratie fonctionne mieux.»