Biden et Trudeau conviennent d’étendre les restrictions à la frontière américano-canadienne alors que les législateurs américains critiquent la décision de «taureaux ** t» – RT USA News

Le Canada et les États-Unis ont convenu de prolonger les restrictions de voyage entre les deux pays pour un autre mois, le Premier ministre Justin Trudeau citant la nécessité d’atteindre les objectifs de vaccin malgré les demandes vocales des législateurs américains de rouvrir la frontière.

« Notre priorité numéro un dans la lutte contre Covid-19 est de protéger les Canadiens. En coordination avec les États-Unis, nous prolongeons les restrictions sur les voyages internationaux non essentiels et avec les États-Unis jusqu’au 21 juillet 2021 », Vendredi matin, le ministre canadien de la Sécurité publique, Bill Blair, a annoncé dans un tweet, prolongeant à nouveau le régime imposé pour la première fois en mars 2020.

Notre priorité numéro un alors que nous nous battons #COVID-19[FEMININE assure la sécurité des Canadiens. En coordination avec les États-Unis, nous prolongeons les restrictions sur les voyages internationaux non essentiels et avec les États-Unis jusqu’au 21 juillet 2021. – Bill Blair (@BillBlair) 18 juin 2021

Alors qu’Ottawa a déclaré qu’il accorderait des exemptions aux voyageurs entièrement vaccinés d’ici le début du mois de juillet, d’ici là, les restrictions continueront de s’appliquer à tous « non essentiel » voyage entre les deux voisins.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à midi, le premier ministre Justin Trudeau a insisté sur le fait que le monde est « pas encore sorti de cette pandémie », notant que la frontière ne rouvrira pas tant que le Canada n’aura pas vacciné 75 % de sa population avec au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus et que 20 % ne seront pas complètement vaccinés.

« Même un individu complètement vacciné peut transmettre le Covid-19 à quelqu’un qui n’est pas vacciné », a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que le Canada doit éviter « vagues massives » de nouvelles infections.

LIRE LA SUITE: La nature de plus en plus arbitraire des restrictions de Covid-19 montre que la politique a pris le pas sur la science

Les données officielles publiées peu après le discours du Premier ministre ont montré que 73,4% des Canadiens éligibles avaient reçu leur première injection, bien que moins de 6% soient complètement vaccinés.

Malgré un retard par rapport à ses objectifs vaccinaux, le Canada a connu une forte baisse des cas de coronavirus au cours des derniers mois alors que sa population se rapproche de l’immunité collective, ce qui correspond également à une baisse du nombre aux États-Unis. À ce jour, le Canada a dénombré un total de 1,4 million d’infections, contre 33,5 millions aux États-Unis, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

La décision mutuelle de maintenir les restrictions a été dénoncée par les législateurs américains des deux côtés de l’allée.

« Il n’y a pas d’autre façon de le dire : un autre mois de retard, c’est des taureaux ** t » a déclaré le représentant Brain Higgins (D-New York).

« Des millions d’Américains et de Canadiens comptent sur nos gouvernements pour travailler ensemble pour parvenir à un accord qui fournit une feuille de route claire pour la réouverture de la frontière », Higgins a déclaré dans une déclaration conjointe avec le représentant Bill Huizenga (R-Michigan). Ils président conjointement le House Northern Border Caucus.

D’autres membres du Congrès de New York – qui borde le Canada – étaient tout aussi mécontents. Le représentant Chris Jacobs, un républicain, a déclaré que l’extension « est un échec complet du leadership » par Biden et Trudeau.

La présidente de la Conférence républicaine de la Chambre, Elise Stefanik, a fustigé la décision alors que « absolument inacceptable pour les familles, les entreprises et les communautés le long de la frontière nord. » Attaquer Trudeau « désir incessant de retarder », elle a également pointé du doigt le président Joe Biden pour ne pas avoir insisté sur la question lors d’un récent sommet du G7.

Stefanik a été repris par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate de New York, qui a appelé à une « plan concret » rouvrir « au lieu de délais et de confusion sans fin. »

Peu de temps après l’annonce des règles frontalières étendues, cependant, la province canadienne de l’Alberta a annoncé son intention de rouvrir complètement, rompant avec une approche plus prudente favorisée par d’autres régions. Le 1er juillet, l’Alberta deviendra la première juridiction du pays à abandonner toutes les restrictions liées à la pandémie, à l’occasion de la fête du Canada.

« Ne vivez pas dans la peur » Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a déclaré vendredi. «Nous allons célébrer la fête du Canada à propos de notre nouvelle ouverture et encourager les gens à sortir et à soutenir ces petites entreprises qui ont été si durement touchées au cours des 16 derniers mois et à le faire en toute confiance.»

En plus des mandats fédéraux de voyage et de quarantaine, les provinces canadiennes ont imposé leur propre patchwork de restrictions. Lors d’une tournée de rassemblements anti-confinement la semaine dernière au Manitoba, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a été arrêté pour avoir enfreint les règles locales de Covid. La province du centre du Canada a été décrite comme un Covid-19 « point chaud » dans les reportages des médias. Bernier a été libéré vendredi dernier, mais risque jusqu’à 100 000 $ d’amende et un an de prison, ou les deux.





Aussi sur rt.com

Pas d’accord frontalier: Trudeau et Biden se rencontrent, mais ne progressent pas dans la suppression des restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !