Biden et Sunak se concentreront sur l’Ukraine et la sécurité économique lors de la première visite du Premier ministre britannique à la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden accueille jeudi le Premier ministre Rishi Sunak pour des entretiens de grande envergure alors que le dirigeant britannique effectue sa première visite à la Maison Blanche en tant que premier ministre.

Les pourparlers du bureau ovale des dirigeants devraient couvrir la guerre en Ukraine, en Chine, la sécurité économique, la coopération internationale sur la réglementation du domaine en plein essor de l’intelligence artificielle, et plus encore. Biden et Sunak ont ​​déjà eu quatre réunions en face à face depuis que Sunak est devenu Premier ministre en octobre, mais les pourparlers à Washington offriront aux deux dirigeants une chance pour leur interaction la plus soutenue à ce jour.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’invasion russe de l’Ukraine, vieille de 15 mois, sera « une priorité ». Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les deux plus grands donateurs de l’effort de guerre ukrainien et jouent un rôle central dans un effort à long terme annoncé le mois dernier pour former et éventuellement équiper les pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16.

Rishi cherche également à plaider en faveur de Biden pour que le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, succède au secrétaire général sortant de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui devrait terminer son mandat à la tête de l’alliance de 31 membres en septembre. Stoltenberg doit rencontrer Biden à Washington lundi, et les dirigeants de l’alliance doivent se réunir en Lituanie les 11 et 12 juillet pour leur sommet annuel.

« Les deux dirigeants passeront en revue une série de questions mondiales, notamment notre partenariat économique ou notre soutien partagé à l’Ukraine alors qu’elle se défend contre la guerre d’agression de la Russie, ainsi que de nouvelles mesures pour accélérer la transition vers une énergie propre », a déclaré Jean-Pierre. « Le président et le Premier ministre discuteront également du leadership conjoint américano-britannique sur les technologies émergentes critiques ainsi que de notre travail pour renforcer notre sécurité économique. »

La visite de Sunak intervient alors que les responsables des services de renseignement américains et britanniques tentent toujours de déterminer la responsabilité de la rupture d’un barrage majeur dans le sud de l’Ukraine, qui a provoqué des inondations dans les villes et sur les terres agricoles. Ni Washington ni Londres n’ont officiellement accusé la Russie d’avoir fait sauter le barrage hydroélectrique de Kakhovka.

Sunak a déclaré mercredi que les services de renseignement britanniques évaluaient toujours les preuves, mais « si cela s’avère intentionnel, cela représentera un nouveau creux… une barbarie épouvantable de la part de la Russie ».

« Tout au long de cette guerre, la Russie a utilisé une stratégie active délibérée pour cibler les infrastructures civiles », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision ITV à Washington.

Les deux parties espèrent démontrer que les relations américano-britanniques restent aussi solides que jamais malgré les récents bouleversements politiques et économiques au Royaume-Uni. Sunak est l’un des trois premiers ministres britanniques avec lesquels Biden a traité depuis son entrée en fonction en 2021, et les administrations ont eu divergences sur le Brexit et son impact sur l’Irlande du Nord.

Il y a également eu des moments difficiles entre les deux dirigeants au début.

Biden, lors d’une célébration à la Maison Blanche en octobre pour marquer la fête hindoue de Diwali, a noté l’élévation de Sunak, qui est le premier chef de couleur du Royaume-Uni et le premier hindou à occuper ce rôle, comme une «étape révolutionnaire», mais il a mal mutilé la prononciation du nom de Sunak.

Lors d’une réunion en mars à San Diego avec Sunak et le Premier ministre australien Anthony Albanese pour annoncer son intention de vendre des sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire australiens, Biden a dit en plaisantant à Sunak « peut-être que vous pouvez m’inviter chez vous en Californie ». Le côté léger a ressuscité le vieux bagage politique de Sunak, dont les aspirations politiques se sont brièvement estompées alors qu’il faisait face à une enquête éthique l’année dernière après qu’il est apparu qu’il possédait une carte verte américaine deux ans après avoir été nommé chancelier de l’Échiquier. Sunak, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs titulaire d’un MBA de l’Université de Stanford, et sa femme possèdent une maison en Californie.

Néanmoins, l’administration Biden a le sentiment que la relation américano-britannique est de retour sur des bases plus stables après le mandat parfois agité de Boris Johnson et le mandat de 45 jours de Liz Truss.

« Je pense qu’il y a un certain soulagement, pas seulement à la Maison Blanche, mais dans tout Washington, que le gouvernement Sunak ait été très pragmatique et ait maintenu l’engagement solide du Royaume-Uni envers l’Ukraine et l’augmentation des dépenses de défense », a déclaré Max Bergmann, directeur du programme Europe, Russie et Eurasie au Centre d’études stratégiques et internationales. Il a ajouté qu’avec Sunak, il y a aussi eu « un peu un retour au pragmatisme » sur les questions économiques et les relations avec l’Union européenne post-Brexit.

Sunak a ouvert mercredi sa visite de deux jours à Washington en déposant une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington. Il a rencontré des dirigeants clés du Congrès, dont le président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy, ainsi que des chefs d’entreprise. Il a également assisté à un match de baseball des Nationals de Washington.

Peu de temps avant de partir pour Washington, Sunak a annoncé que plusieurs entreprises américaines réalisaient 17 milliards de dollars (14 milliards de livres sterling) de nouveaux investissements économiques au Royaume-Uni.

Les présidents de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, le représentant républicain Chris Smith et le sénateur démocrate Jeff Merkley, ont écrit mercredi à Sunak pour lui demander de travailler avec l’administration Biden sur la politique de Hong Kong et de faire pression pour la libération du magnat des médias emprisonné Jimmy Lai et d’autres militants.

Le fils de Lai, Sébastien Lai, lors d’un témoignage devant le comité américain le mois dernier, a exprimé sa déception que le Royaume-Uni n’ait pas publiquement condamné la détention de son père et n’ait pas adopté une position plus ferme en faveur de sa libération. L’aîné Lai a fondé le journal pro-démocratie désormais fermé Apple Daily et fait face à des accusations en vertu de la loi sur la sécurité de Hong Kong et d’une loi sur la sédition de l’époque coloniale.

« Une position ferme du gouvernement britannique est d’une importance cruciale, compte tenu de votre surveillance de la déclaration sino-britannique et des millions de Hongkongais qui détiennent la citoyenneté britannique ou des passeports nationaux britanniques (d’outre-mer) », ont écrit les législateurs. « L’érosion de l’autonomie promise à Hong Kong et le démantèlement d’une presse libre et de l’État de droit sont des problèmes d’intérêt mondial. »

___

L’écrivain diplomatique de l’Associated Press, Matthew Lee, a contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Associated Press