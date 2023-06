Biden et Sunak du Royaume-Uni signent la « Déclaration de l’Atlantique », promettant des accords sur l’IA

Le président Joe Biden et le Premier ministre du Royaume-Uni Rishi Sunak arrivent pour une conférence de presse conjointe dans la salle Est de la Maison Blanche le 08 juin 2023 à Washington, DC.

Bien qu’un accord commercial américano-britannique reste très insaisissable, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président Joe Biden ont signé une nouvelle « Déclaration de l’Atlantique » visant à renforcer la sécurité économique face aux menaces venant de Russie et de Chine.

L’accord, annoncé jeudi lors d’une conférence de presse conjointe dans la salle Est de la Maison Blanche, est une série de mini-accords portant sur l’intelligence artificielle, les minéraux critiques, l’énergie propre et la sécurité.

Sunak, arrivant cette semaine à la fin de son voyage aux États-Unis, a salué l’accord comme « un nouveau partenariat économique pour une nouvelle ère, d’un genre qui n’a jamais été conclu auparavant ». Il a souligné 14 milliards de livres sterling (17,5 milliards de dollars) de nouveaux investissements américains qui ont été engagés au Royaume-Uni, les deux parties entreprenant également des recherches conjointes dans des domaines tels que le quantique, les semi-conducteurs et l’IA.

Un document décrivant l’accord sur le Site Web du gouvernement britannique a déclaré que la Grande-Bretagne et les États-Unis entameraient des pourparlers sur un accord qui permettrait aux minéraux des véhicules électriques extraits au Royaume-Uni de bénéficier des avantages fiscaux en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation de Biden. Le même document indiquait que Biden demanderait au Congrès de qualifier la Grande-Bretagne de « source nationale » dans le cadre de la loi américaine sur la production de défense, offrant aux fournisseurs du pays des conditions plus favorables.

« Nous sommes confrontés à de nouveaux défis pour la stabilité internationale – des États autoritaires tels que la Russie et la République populaire de Chine (RPC), des technologies perturbatrices, des acteurs non étatiques et des défis transnationaux comme le changement climatique », indique le document.