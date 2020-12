Publicité

Le président élu Joe Biden et son épouse Jill Biden ont assisté à un service religieux tôt le matin vendredi pour marquer le 48e anniversaire de la mort de la première épouse et de la petite fille du président élu.

Le 18 décembre 1972, quelques semaines à peine après que Biden ait remporté l’élection au Sénat américain à l’âge de 29 ans, sa femme Neilia conduisait avec les trois enfants du couple – Beau, Hunter et sa petite fille Naomi – lorsqu’elle a été heurtée par un camion-remorque. camion et tué.

Naomi a également péri dans l’accident, tandis que Beau et Hunter ont été grièvement blessés.

Le président élu Joe Biden (à gauche) et son épouse Jill Biden (à droite) se dirigent vendredi vers l’église catholique de Brandywine. La première épouse de Biden, Neilia, sa fille Naomi et son fils Hunter sont tous enterrés sur le terrain de l’église

Joe et Jill Biden sont capturés en train de traverser le cimetière où sa première femme Neilia, sa petite fille Naomi et Hunter Biden sont tous enterrés

Le président élu Joe Biden (à gauche), Howard Kerin (au centre à gauche), Jill Biden (au centre à droite) et Ashley Biden (à droite) sont vus au départ des services religieux vendredi

Le président élu Joe Biden (à gauche), Howard Kerin (au centre à gauche), Jill Biden (au centre à droite) et Ashley Biden (à droite) quittent un service religieux vendredi à l’église catholique de Brandywine

Joe Biden (à gauche), Howard (au centre à gauche), Ashley Biden (au centre à droite) et Jill Biden (à droite) sont photographiés en train de quitter les services religieux vendredi matin.

L’accident s’est produit quelques semaines à peine après que Joe Biden (à gauche) a remporté un siège au Sénat américain à l’âge de 29 ans. Ici, Neilia (au centre) s’exprime le soir des élections alors qu’elle tient sa fille Naomi (à droite)

On voit Neilia (en haut à droite) en train de couper le gâteau du 30e anniversaire de son mari Joe Biden (en haut à gauche) le 20 novembre 1972. À l’âge de 30 ans, Biden était maintenant en mesure de devenir sénateur américain. Moins d’un mois plus tard, Neilia et sa fille Naomi ont été tuées dans un accident de voiture

Il y a quarante-huit ans, la voiture de Neilia Biden a été percutée par un camion-remorque, un accident qui l’a tuée, ainsi que la petite fille du couple, Naomi, et ses fils, Hunter et Beau.

Neilia, Naomi et aussi Beau, décédée d’un cancer en 2015, sont toutes enterrées dans le cimetière devant l’église des Bidens.

Les Bidens sont allés à la messe à l’église catholique romaine de Brandywine un peu après 7 heures du matin vendredi et sont restés un peu plus de 30 minutes. Ils étaient accompagnés de sa fille Ashley et de son mari Howard Kerin.

Biden a été photographié en train de se rendre à la messe chaque semaine et a également assisté le 8 décembre pour la fête de l’Immaculée Conception.

Jill Biden portait un manteau rose pâle alors que le futur couple se frayait un chemin dans la neige.

Après le service religieux, la transition a appelé un « couvercle », ce qui signifie que Biden ne quitterait pas son domicile dans le Delaware le reste de la journée.

Le service religieux s’est terminé une semaine lorsque Biden a vu sa victoire cimentée par le vote de lundi à l’Electoal College.

Mardi, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a félicité Biden au Sénat pour sa victoire.

Peu de temps après, Biden a appelé McConnell pour le remercier de ses paroles.

Biden s’est également rendu mardi à Atlanta, en Géorgie, pour défendre les espoirs du Sénat démocrate, le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff.

Il a présenté son choix pour le secrétaire aux transports, l’ancien maire de South Bend, Pete Buttigieg, mercredi.

Biden a ravi les chefs tribaux et les militants progressistes jeudi lorsque la nouvelle a été annoncée qu’il avait choisi la représentante Deb Haaland, l’une des deux femmes amérindiennes siégeant au Congrès, pour diriger le ministère de l’Intérieur.

La semaine prochaine, Biden devrait recevoir le vaccin contre le coronavirus – et a déclaré qu’il recevrait l’injection devant les caméras.

Cela vient après la nouvelle que le nouveau conseiller principal de la Maison Blanche, Cedric Richmond, un membre du Congrès américain de Louisiane, a été testé positif au COVID-19.

Richmond était à Atlanta mardi avec Biden, mais portait un masque et voyageait séparément. Un journaliste de ce voyage, qui a également voyagé dans un autre avion, a également été testé positif au virus.