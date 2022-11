Biden et sa famille se sont rendus dans les magasins de Nantucket pour faire du shopping pendant les vacances

NANTUCKET, Mass. (AP) – Le président Joe Biden a fait des achats de vacances sur l’île de villégiature du Massachusetts où il passe Thanksgiving, fréquentant de plus petits magasins indépendants sur ce que l’industrie de la vente au détail a appelé «Small Business Saturday».

Biden, sa femme, Jill, et sa fille Ashley sont allés de magasin en magasin sur Main Street au centre-ville de Nantucket, s’attardant chez Polo Ralph Lauren, Murray’s Toggery Shop et The Black Dog, entre autres établissements.

Le fils du président, Hunter, et sa femme, Melissa, faisaient également du shopping avec leur fils de 2 ans, Beau.

Biden est sorti de The Black Dog tenant un petit sac à provisions en papier brun. La Maison Blanche n’a fait aucun commentaire immédiat sur les achats du président.

L’industrie de la vente au détail a inventé le surnom pour aider les entreprises indépendantes et locales à gagner une part de la ruée vers les achats des Fêtes et pour contrer les démarques et les remises plus importantes que les grands détaillants offrent pour stimuler les affaires le lendemain de Thanksgiving, connu sous le nom de Black Friday.

Alors que Biden allait de magasin en magasin, un journaliste lui a demandé ce qu’il pensait d’un dîner-rencontre que l’ancien président Donald Trump avait récemment eu à son domicile de Floride avec Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, et Nick Fuentes, un nationaliste blanc.

Les deux invités du dîner de Trump ont exprimé des opinions antisémites. Trump a déclaré qu’il ne savait rien des antécédents de Fuentes.

“Vous ne voulez pas entendre ce que je pense”, a répondu Biden. Biden a déclaré que de telles opinions n’avaient pas leur place en Amérique.

Biden a également fait du shopping dans le centre-ville de Nantucket vendredi avant la cérémonie annuelle d’illumination du sapin de Noël.

Darlene Superville, Associated Press