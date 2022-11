Biden et sa famille assistent à l’illumination du sapin de Noël à Nantucket

NANTUCKET, Mass. (AP) – La tradition de la famille Biden consistant à déjeuner, faire du shopping et regarder un arbre de Noël s’allumer au centre-ville de Nantucket vendredi consistait principalement à empêcher le petit-fils de 2 ans du président de s’effondrer.

Il y avait la fille du président Joe Biden, Ashley, dansant et applaudissant avec son neveu Beau sur «Jingle Bell Rock» pour le divertir pendant qu’ils attendaient avec la foule qui s’était rassemblée pour la 48e cérémonie annuelle d’illumination des arbres sur la rue Main.

Il y avait Beau perché sur les épaules de son père, Hunter Biden.

Il y avait Beau porté par son père, puis non porté par son père, puis semblant dire des choses qui suggéraient qu’il voulait se protéger du froid et des fortes pluies intermittentes.

Le grand-père de Beau a marché avec lui à divers endroits.

Chaque membre de la famille semblait faire tout ce qu’il pouvait pour garder Beau aux cheveux blonds, qui porte le nom de son défunt oncle, heureux pendant quelques heures jusqu’à ce que l’arbre soit allumé.

Les Bidens ont une tradition de plus de 40 ans de passer Thanksgiving à Nantucket, une île au large des côtes du Massachusetts.

Le lendemain, ils sortent déjeuner — cette année, ils ont dîné au restaurant Brotherhood of Thieves. Ensuite, ils ont frappé Nantucket Bookworks, une librairie à proximité. Le président est sorti portant ses achats dans un sac fourre-tout réutilisable.

Ils ont serpenté le long des rues pavées du centre-ville de Nantucket, entrant dans certains magasins et faisant du lèche-vitrines dans d’autres. La première dame et Ashley avaient fait une partie de leurs achats vendredi plus tôt, donc la fête après le déjeuner était principalement pour le président.

Biden a passé du temps dans un magasin de maroquinerie et une animalerie, entre autres entreprises. À un moment donné, il a regardé par la vitrine d’un magasin de lingerie mais n’est pas entré.

“Nous vous sommes reconnaissants”, a crié quelqu’un au président.

La cérémonie d’illumination de l’arbre s’est déroulée avec un peu d’accroc. Les lumières rouges, vertes et bleues de l’arbre ne se sont pas allumées après un compte à rebours à partir de 10.

Le chœur a capella du lycée est venu chanter jusqu’à ce que le problème soit résolu et que l’arbre soit illuminé, inaugurant la saison de Noël à Nantucket.

Darlene Superville, Associated Press