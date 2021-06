Biden et Poutine s’expriment après le sommet de Genève

En tête de l’ordre du jour figuraient le contrôle des armes nucléaires, la cyberguerre et la sécurité, la guerre civile en Syrie et le programme nucléaire de l’Iran.

Les responsables avaient précédemment convenu que Poutine donnerait la première conférence de presse après les pourparlers, et Biden prendrait la parole par la suite.

Le sommet a commencé par une réunion de 90 minutes avec uniquement Biden, Poutine et leurs principaux conseillers en politique étrangère, le secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

En conséquence, les opérations consulaires, les visas et autres services diplomatiques dans les deux pays se sont effectivement arrêtés. Cette rupture a eu un effet d’entraînement sur les industries, les familles et les groupes d’aide qui maintiennent des liens dans les deux pays.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que lui et le président Joe Biden avaient convenu mercredi que leurs ambassadeurs respectifs retourneraient à leurs postes à l’étranger, marquant une reprise des relations diplomatiques entre les deux adversaires qui étaient suspendues depuis avril.

Les États-Unis et la Russie détiennent la part du lion des armes nucléaires mondiales.

Poutine et Biden ont exprimé le désir de rétablir un canal pour mener des pourparlers nucléaires de haut niveau, et les deux dirigeants reconnaissent qu’il s’agit d’un domaine où les deux pays entretiennent depuis longtemps un dialogue malgré leurs relations fracturées sur d’autres questions.

Mais le nouveau traité de réduction des armements stratégiques, ou Nouveau START, est actuellement le seul traité de contrôle des armements en place entre Washington et Moscou.

Biden avait également l’intention d’avertir Poutine qu’à moins qu’il ne prenne des mesures pour arrêter les cybercriminels basés en Russie, les États-Unis agiront à la place, perturbant potentiellement l’infrastructure numérique de la Russie.

L’avertissement de Biden fait suite à deux attaques de ransomware ciblées au cours du mois dernier qui ont directement touché des citoyens américains, toutes deux perpétrées par des criminels soupçonnés d’être basés en Russie.

Le premier était une attaque au début du mois de mai contre l’opérateur du plus grand gazoduc du pays, Colonial Pipeline. L’attaque a forcé l’entreprise à fermer environ 5 500 miles de pipeline de carburant, entraînant une interruption de près de la moitié de l’approvisionnement en carburant de la côte est et provoquant des pénuries d’essence dans le sud-est et des perturbations des compagnies aériennes.

La deuxième attaque, celle-ci par un autre groupe cybercriminel basé en Russie, visait JBS, le plus grand fournisseur de viande au monde. La société a finalement payé 11 millions de dollars de rançon, mais pas avant d’avoir brièvement fermé l’ensemble de ses opérations aux États-Unis.

Poutine a nié toute connaissance des attaques et a récemment suggéré que si les groupes de cybercriminels n’enfreignaient aucune loi russe, il ne pouvait rien faire pour les arrêter.

Mais des responsables américains ont déclaré que l’idée que Poutine n’était pas au courant des attaques n’était pas crédible, étant donné l’emprise étroite qu’il maintient sur les services de renseignement russes et son réseau de sous-traitants plus obscur et officieux.

Biden avait également l’intention de faire pression sur Poutine sur l’annexion illégale de la Crimée par la Russie et l’armement des séparatistes dans l’est de l’Ukraine, l’empoisonnement et l’emprisonnement du chef de l’opposition russe Alexei Navalny et le sort de deux anciens Marines américains détenus par les Russes.

On s’attendait peu à une percée de part et d’autre. Biden et Poutine ont récemment déclaré qu’ils pensaient que les relations russo-américaines étaient à leur point le plus bas depuis la guerre froide.

Les responsables à Moscou et à Washington ont passé des mois à réduire les attentes pour le sommet, et cette semaine, les collaborateurs des deux dirigeants ont déclaré qu’il était peu probable que des accords soient conclus à Genève.

Pourtant, à partir de ce nadir, les États-Unis ont vu le sommet comme une opportunité de construire une relation plus stable et prévisible entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde.