Biden et Poutine discutent de la Syrie et des cyberattaques lors d’un appel téléphonique – Maison Blanche – RT USA News

Le président américain Joe Biden a soulevé la question des attaques de ransomware « par des criminels basés en Russie » lors de son appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, appelant la Russie « à prendre des mesures », a déclaré la Maison Blanche.

Biden « a souligné la nécessité pour la Russie d’agir » faire face aux cybercriminels agissant sur son territoire en pointant du doigt ce que la Maison Blanche a qualifié de « les attaques de ransomware en cours… qui ont touché les États-Unis et d’autres pays du monde. »

Le président a également promis une nouvelle fois de « défendre » Les Américains et l’infrastructure américaine « face à ce défi permanent », tout en disant que les États-Unis sont « engagé » à travailler avec la Russie sur la « plus large » menace de ransomware.





Les États-Unis n’ont aucune nouvelle information suggérant que Moscou pourrait être derrière de telles attaques, a admis une porte-parole de la Maison Blanche à la suite de l’appel téléphonique d’une heure entre les deux dirigeants. Pourtant, la Russie « doit agir » sur la question de toute façon, a-t-elle ajouté.

Bien que les cyberattaques aient été au centre de la conversation téléphonique entre Biden et Poutine, ce n’était pas le seul problème soulevé au cours de l’appel d’une heure. Le président américain a également salué Moscou pour son soutien à l’autorisation renouvelée du Conseil de sécurité de l’ONU d’une aide humanitaire transfrontalière à la Syrie.

Biden a salué le travail des équipes des deux pays qui ont suivi la rencontre entre les deux présidents à Genève et ont conduit à un tel résultat. Moscou s’était précédemment opposé à cette décision, arguant que la poursuite de l’assistance transfrontalière fournie sans l’approbation du gouvernement syrien était une violation de la souveraineté de la Syrie.

Plus tôt cette semaine, Moscou a déposé un projet de résolution autorisant la prolongation de l’assistance transfrontalière pendant six mois. La prolongation serait liée à une aide internationale à la Syrie dans sa lutte contre le Covid-19. Les livraisons d’aide transfrontalière pourraient alors être encore étendues si le secrétaire général de l’ONU publie un rapport évaluant la transparence des opérations transfrontalières et l’état d’avancement des livraisons d’aide à travers les lignes de contact entre les territoires contrôlés par le gouvernement et divers groupes militants en la province d’Idleb.





Samedi, le document final rédigé ensemble par la Russie, les États-Unis, la Norvège et l’Irlande a été unanimement soutenu par le Conseil de sécurité de l’ONU. Le développement a également été salué à Moscou.

« Aujourd’hui, nous assistons à un moment historique : la Russie et les États-Unis ne sont pas seulement parvenus à un accord mais sont parvenus à déposer un document commun soutenu par nos collègues de la [UN Security] Conseil, » L’envoyé de la Russie à l’ONU, a déclaré Vasily Nebenzya.

