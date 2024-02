Biden et Pelosi se serrent la main alors qu’ils marchent avec précaution sur le tarmac de San Francisco

Actualités américaines





Les images du président Joe Biden et de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi se serrant la main alors qu’ils se promenaient avec précaution sur le tarmac de l’aéroport international de San Francisco sont impitoyablement ridiculisées comme preuve de l’infirmité du commandant en chef – avec l’un d’eux l’a qualifié de « réunion de maison de retraite ».

Biden, 81 ans, a retrouvé Pelosi, 83 ans, lorsqu’il a atterri mercredi à l’aéroport international de San Francisco. REUTERS

Biden, 81 ans, a retrouvé Pelosi, 83 ans, lorsqu’il a atterri à l’OFS mercredi après-midi dans le cadre d’un marathon de collecte de fonds de trois jours à travers le Golden State, NBC News a rapporté.

Après avoir salué Pelosi et le maire de London Breed sur le tarmac, le président octogénaire et la présidente émérite se sont lentement dirigés vers Marine One, les images ont montré.

Les politiciens âgés se sont serrés les uns contre les autres sur le tarmac. REUTERS

Les deux hommes se sont serré la main pendant la majeure partie du voyage.

“Est-ce que l’un ou l’autre peut marcher?” » un utilisateur X s’est moqué.

«Deux vieux copains qui complotent et se soutiennent» un autre intervint.

La photo a été impitoyablement ridiculisée sur Internet. AFP via Getty Images

UN le troisième commentateur a appelé la promenade “On Golden Pond Part II”, faisant référence au film de 1981 mettant en vedette Henry Fonda et Katharine Hepburn dans le rôle d’un couple de personnes âgées chargé de prendre soin de leur petit-fils adolescent.

« Elle aurait pu amener un déambulateur ! » s’est moqué d’un quatrièmealors que un autre critique a plaisanté« La gériatrie s’unit !! »

Biden a emmené l’hélicoptère présidentiel à Marina Green à San Francisco, a déclaré NBC. Pelosi était sur place pour co-organiser au moins un événement de collecte de fonds pour le président dans la ville ce soir-là.

Lors d’une réunion au domicile du milliardaire démocrate Gordon Getty, Biden a haussé les sourcils en qualifiant son homologue russe, Vladimir Poutine, de « fou SOB ».

Le président Biden était à San Francisco pour une série de collectes de fonds. AFP via Getty Images

La réaction à la marche sur le tarmac n’était que la dernière d’une série de critiques en cascade sur l’âge du président.

Le sénateur républicain Ted Cruz a fustigé les démocrates sur son podcast mercredi pour avoir soutenu l’octogénaire pour un second mandat, insistant sur le fait qu’ils le soutiendraient à la manière d’un “Week-end chez Bernie” pour conserver le contrôle de la Maison Blanche.

« Ils ne s’inquiètent pas du fait qu’il n’ait pas les compétences nécessaires pour faire le travail. Il n’y a qu’une seule chose qui les inquiète : qu’il perde », a déclaré Cruz, 53 ans, sur son podcast.











