Biden et Obama se réunissent dans un ultime effort pour sauver leur parti

Bien qu’il aborde les questions qui animent l’élection comme l’inflation, la criminalité et l’avortement, sa rhétorique est plus élevée, son appel plus large. “Il y a peut-être beaucoup d’enjeux dans cette élection, mais la question de base, la question fondamentale que vous devriez vous poser en ce moment est : qui se battra pour vous ?” Il a demandé. « Qui se soucie de toi ? Qui te voit ? Qui croit en toi ? C’est le choix de cette élection.

Et tandis qu’il déplore ce qu’il appelle la diabolisation, en particulier par les républicains, qui est devenue encore plus répandue en politique depuis qu’il a quitté la Maison Blanche, il est d’accord avec la moquerie. Avec son ton-vous-croyez-ce, personne n’embroche l’autre côté avec sarcasme tout comme M. Obama.

En Géorgie, il a méprisé Herschel Walker, le candidat républicain au Sénat, comme “quelqu’un qui porte un faux badge” comme “un gamin jouant aux flics et aux voleurs”. En Arizona, parlant de Blake Masters, le candidat républicain au Sénat, M. Obama a déclaré : « Si vous essayez de créer dans un laboratoire un politicien républicain laquais, cela ressemblerait beaucoup à ce type. Dans le Wisconsin, son éviscération du sénateur Ron Johnson, qui, selon lui, a remporté « une médaille d’or » dans les théories du complot, est devenue virale.

Il s’est moqué des républicains pour une solution politique unique à tous les problèmes. « S’il y avait un astéroïde se dirigeant vers la Terre, ils entreraient tous dans une pièce et diraient : ‘Vous savez de quoi nous avons tous besoin ? Nous avons besoin de réductions d’impôts pour les riches », a-t-il déclaré. Leurs seuls autres objectifs, a-t-il dit, sont “de posséder les bibliothèques et d’obtenir l’approbation de Donald Trump”.

Sur la piste, M. Biden n’a pas de slogans comparables, et bien qu’il ait lui aussi des critiques sévères pour M. Trump et ses «républicains ultra-MAGA», c’est plus cinglant que satirique.

En Floride, le président a poursuivi le sénateur Rick Scott pour avoir proposé que les programmes fédéraux soient obligatoirement réautorisés tous les cinq ans, ce qui, selon M. Biden, mettrait en danger la sécurité sociale et l’assurance-maladie. “C’est tellement scandaleux que vous pourriez même ne pas le croire”, a-t-il déclaré. Il a ensuite poursuivi M. Johnson pour avoir suggéré une nouvelle autorisation chaque année, mais les commentaires ne sont pas devenus viraux comme l’ont fait M. Obama.

M. Debenedetti a déclaré que la différence est due en partie au fait que M. Obama est devenu encore plus désenchanté par les républicains depuis qu’il a quitté ses fonctions et ne ressent pas le besoin de se retenir tandis que M. Biden, l’ancien législateur, nourrit toujours l’espoir de conclure des accords bipartites.