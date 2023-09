Biden et Netanyahu se rencontrent pour discuter des « questions difficiles » alors que les tensions couvent

« Aujourd’hui, nous allons discuter de certaines des questions difficiles, à savoir le respect des valeurs démocratiques qui sont au cœur de notre partenariat, y compris les freins et contrepoids dans nos systèmes et la préservation de la voie vers une solution négociée à deux États, et veiller à ce que l’Iran n’acquière jamais, jamais, d’arme nucléaire », a déclaré Biden.

« Si vous et moi parlions il y a 10 ans de normalisation avec l’Arabie saoudite, je pense que nous nous regarderions en disant : « Qui a bu quoi ? » », a ajouté le président.

Netanyahu a déclaré qu’Israël partageait un « engagement envers la démocratie », tout en soulignant qu’il considérait cela comme une « période de grande promesse » mais aussi de « grand danger ». Il a également partagé le sentiment du président quant à la perspective d’une normalisation avec Riyad.

À huis clos, les deux dirigeants devaient aborder le programme de réforme judiciaire de Netanyahu, qui vise à limiter le pouvoir des juges. Biden a publiquement exhorté le Premier ministre à trouver un compromis, affirmant qu’il « ne peut pas continuer sur cette voie » au milieu de mois de manifestations contre son gouvernement. Mais le dirigeant israélien est allé de l’avant même si ses négociations avec l’opposition israélienne s’éternisent, en faisant passer le premier projet de loi majeur au Parlement au début de l’été.

Biden devait également discuter du traitement réservé aux Palestiniens par Israël. Le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu a décidé d’étendre les colonies juives en Cisjordanie occupée, déclenchant des tensions avec les Palestiniens et suscitant une condamnation internationale. Alors que les États-Unis discutent d’un éventuel accord de normalisation avec l’Arabie saoudite, le président devrait pousser Netanyahu à soutenir les États-Unis en faveur d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, a déclaré le président de J Street, Jeremy Ben-Ami, dans une interview.

« Alors que nous poursuivons nos conversations avec les Saoudiens et envisageons une normalisation plus large dans la région, il faudra qu’il y ait des progrès sur le front palestinien », a déclaré Ben-Ami lorsqu’on lui a demandé ce qu’il espérait que Biden dise à Netanyahu à huis clos. « Cela doit faire partie de tout cela et si vous ne pouvez pas le faire avec ce gouvernement, vous devez envisager d’autres arrangements politiques qui vous permettront de faire certaines choses qui nous feront avancer dans la bonne direction… si nous » Je vais faire certaines choses qui vous seront bénéfiques sur le front saoudien et régional plus large.

Le président devait également tenir mercredi une réunion bilatérale avec le président brésilien Lula da Silva, avec qui il prononcera une allocution lors d’un événement syndical. Biden assistera ensuite à deux réceptions de campagne avant de retourner à Washington.