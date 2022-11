Biden et Netanyahu se préparent pour une nouvelle ère compliquée

Les espoirs de M. Biden d’un accord nucléaire avec l’Iran se sont pratiquement effondrés, et l’Iran a commencé à fournir des missiles et des drones à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Les sondages suggèrent que le président fait face à une réprimande cinglante lors des élections de mi-mandat la semaine prochaine, ce qui pourrait mettre fin à son programme législatif national. M. Trump reste une force puissante dans la politique américaine, susceptible de se représenter en 2024.

Pendant ce temps, en Israël, M. Netanyahu a été accusé de corruption, de fraude et d’abus de confiance. En quelques mois, il serait évincé de ses fonctions après plus d’une douzaine d’années à la tête de l’État juif.

M. Biden avait vaincu l’ancien président Donald J. Trump, qui était un proche allié de M. Netanyahu, et le nouveau président américain a clairement indiqué que l’une de ses premières initiatives de politique étrangère serait de relancer l’accord sur le nucléaire iranien que le Premier ministre israélien détesté, et constamment cherché à saper.

Et jeudi, M. Netanyahu a assuré son propre retour au pouvoir avec une nouvelle coalition d’extrême droite qui le fera à nouveau Premier ministre – une approbation du style agressif et direct qui a été au cœur de son des affrontements avec M. Biden et d’autres présidents américains au fil des ans.

Les deux dirigeants se retrouveront dans la position de se battre à nouveau sur des problèmes qui ont longtemps tendu leur relation.

C’est la plus compliquée des relations, oscillant entre chaleur et combat, parfois dans la même journée. Mais Dennis Ross, l’ancien négociateur du Moyen-Orient qui accompagnait M. Biden, lorsqu’il était vice-président, lors de voyages pour voir M. Netanyahu, a noté dans une interview jeudi que la relation était meilleure que celle entre M. Netanyahu et le président. Barack Obama.

“Le point de vue de Bibi sur Biden est différent de celui de Bibi sur Obama”, a déclaré M. Ross, utilisant le surnom commun de M. Netanyahu. “Bibi était convaincu qu’Obama essayait de le saper, et Obama était convaincu que Bibi travaillait avec les républicains pour le saper.”

“Il considérait Biden comme quelqu’un avec qui il serait en désaccord, mais le cœur et les émotions de Biden étaient tous avec Israël”, a déclaré Dennis Ross, qui a supervisé la diplomatie au Moyen-Orient au Conseil de sécurité nationale sous la présidence de M. Obama.